Wecker, Navi, Kamera – Das Smartphone wird immer Ã¶fter zum AlleskÃ¶nner Philipp Lumetsberger

Vom Wecker bis zum AutoschlÃ¼ssel â€“ das Smartphone verdrÃ¤ngt immer mehr AlltagsgerÃ¤te:

Laut Bitkom-Umfrage ersetzen drei Viertel der Nutzer ihren Wecker durch das Handy, zwei Drittel ihre Kamera und mehr als die HÃ¤lfte die Videokamera. 43 % haben sogar das Festnetztelefon abgeschafft. Auch Navi, KÃ¼chentimer, Taschenlampe oder Papiertickets werden zunehmend digital. Selbst als AutoschlÃ¼ssel kommt das Smartphone bei jedem Zwanzigsten bereits zum Einsatz. Janine JahreiÃŸ, Expertin fÃ¼r Mobilfunk bei Bitkom, spricht von der â€ždigitalen Kommandozentrale des Lebensâ€œ, die unseren Alltag effizienter und bequemer macht und klassische GerÃ¤te zunehmend Ã¼berflÃ¼ssig werden lÃ¤sst.Â http://bit.ly/sm72-umfrage

Foto: Shutterstock