Crowdfunding-Gadgets im Check: Takolink, Oraion, X Trailor P22, Pianissimo Hartmut Schumacher

Nicht alles, was neu ist, ist automatisch sinnvoll.

Der Smartphonemag Newsletter liefert Orientierung rund um Smartphones und mobile Technik.

Takolink – Monitor fÃ¼r Smartphones

erreicht: EUR 73.377 /Â ZIEL: EUR 4.832 / Bild: Takolink

Takolink ist ein 6-Zoll-Monitor, der dazu gedacht ist, den Bildschirminhalt von Smartphones anzuzeigen. Das ist immer dann nÃ¼tzlich, wenn der Bildschirm des Smartphones zu klein ist oder wenn man den Bildschirminhalt mit mehreren Menschen teilen mÃ¶chte. Seine Daten erhÃ¤lt der Monitor per WLAN oder aber Ã¼ber ein USB-C-Kabel. FÃ¼r das Wiedergeben von kopiergeschÃ¼tzten Daten (beispielsweise von Video-Streaming-Diensten) ist in der Regel eine Kabelverbindung nÃ¶tig. Die AuflÃ¶sung des Monitors betrÃ¤gt 1.920 mal 1.080 Punkte.

bit.ly/Takolink

Oraion – KI-Assistent

erreicht: EUR 9.611 /Â ZIEL: EUR 4.338 / Bild: Oraion

Dieser KI-Assistent Ã¤hnelt einem Eishockey-Puck. Er versteht gesprochene Befehle und Antworten gibt seine Ã¼ber einen Lautsprecher oder Ã¼ber Bluetooth-KopfhÃ¶rer aus. DarÃ¼ber hinaus verfÃ¼gt er Ã¼ber eine Kamera, um seine Umgebung wahrnehmen zu kÃ¶nnen. Der Assistent kann unter anderem Fragen beantworten, Navigationshinweise geben, Unterhaltungen Ã¼bersetzen sowie Fotos und Videos anfertigen. Das GerÃ¤t hat einen Durchmesser von 6 Zentimetern, eine HÃ¶he von 1,7 Zentimetern und ein Gewicht von 49 Gramm.Â bit.ly/Oraion

X Trailor P22 – Vielzweckwerkzeug

erreicht: Â EUR 12.327 / Bild: X Trailor

Dieses 11 mal 4 mal 2 Zentimeter groÃŸe Vielzweckwerkzeug erfÃ¼llt die Funktionen von Zange, Drahtschneider, Abisolierzange, Schraubenzieher, SechskantschlÃ¼ssel, Schere, Messer, SÃ¤ge, Seilschneider, DosenÃ¶ffner, FlaschenÃ¶ffner, Nagelzieher, Lineal, Feile, Pfeife, Feuerstarter, Glasbrecher und Ahle. Ein Clip erlaubt es, das Werkzeug an der Hosentasche, am GÃ¼rtel oder am Rucksackriemen zu befestigen.Â bit.ly/x-trailor

Pianissimo â€“ Virtueller Klavierlehrer

erreicht: Â EUR 8.940 /Â ZIEL: EUR 1.732 / Bild: Pianissimo

Dieses Gadget hilft Ihnen beim Erlernen des Klavierspielens. Das GerÃ¤t wird oberhalb der Tasten Ihres Klaviers oder Keyboards platziert. Eine Reihe von LED-Lichtern zeigt Ihnen dann an, welche Tasten Sie wann und wie lange gedrÃ¼ckt halten mÃ¼ssen. Gesteuert werden die Lichter von einer Smartphone-App. Die benÃ¶tigten Noten kÃ¶nnen die App in Form von MIDI-Dateien laden. Mit der App ist es auch mÃ¶glich, die Abspielgeschwindigkeit sowie die Helligkeit und die Farben der Lichter zu verÃ¤ndern.Â bit.ly/Pianissimo_sm