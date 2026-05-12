Im Test: JONR ED12 Pro Max Tillmann Braun

Wer GerÃ¤te vergleichen will, ohne sich durch Werbung zu bekÃ¤mpfen,

findet im Smartphonemag Newsletter hilfreiche Einordnung.

Saugen, Wischen und sich selbst putzen

Bild:Â Tillmann Braun

Der neue Kombi Reiniger von Jonr macht dem klassischen Hausputz Beine, denn er kann saugen, wischen und beherrscht sogar die optimale Selbstreinigung. Solche All-in-One-LÃ¶sungen waren lange Zeit teuer oder technisch unausgereift. Der Jonr ED12 Pro Max bietet hier eine bewÃ¤hrte Alternative fÃ¼r alle, die den Boden in einem Arbeitsgang sauber bekommen wollen und weder Staubsauger noch Wischmopp einzeln benutzen mÃ¶chten.

Das Design ist durchdacht, mit klarer LinienfÃ¼hrung und einem zentralen LED-Display, das Akkustand, Modus und Hinweise Ã¼bersichtlich anzeigt. Der Griff liegt gut in der Hand und dank des Gelenks an der Bodenwalze lÃ¤sst sich der Sauger auch nahezu flach nutzen, um unter MÃ¶bel zu gelangen. Neben dem Eco-Modus fÃ¼r groÃŸe FlÃ¤chen bietet der ED12 Pro Max per Knopfdruck auch einen Turbo-Modus, der die Saugleistung und Wasserdosierung deutlich erhÃ¶ht. Ein sauberer und frischer Hartboden ist mit dem Saug-Wischer in nur einem Arbeitsschritt mÃ¶glich. Der Akku sorgt fÃ¼r eine Laufzeit zwischen 30 und 40 Minuten und die Ladezeit betrÃ¤gt etwa vier Stunden.

Der wahre Clou dieses Saugers folgt allerdings erst nach dem Putzen, denn er reinigt seine BÃ¼rstenrolle automatisch mittels einer HeiÃŸwasser-Selbstreinigung mit anschlieÃŸender HeiÃŸluft-Trocknung. Das senkt den Wartungsaufwand deutlich.

Ein kabelloses Multitalent zum Saugen und Wischen.

Bild:Â Tillmann Braun

Spezifikationen

Preis: ab 319 Euro / GrÃ¶ÃŸe: 27L x 21B x 110H cm/ Gewicht: 3,8 kg / Saugkraft 17.000 Pa / 180Â° Flachdesign /Â Laufzeit: bis 40 Min. / Batterieladezeit: 3,5 Std. / 70Â°C Warmwasser-Selbstreinigung / Tankinhalt: 750 ml Frischwasser und 800ml Schmutzwasser (550ml liegend) /Â jonrtech.com

Bewertung

99 %Â Saug- & Wischfunktion

97 %Â Bedienbarkeit

99 %Â Preis/Leistung



Note Hervorragend 98,33%