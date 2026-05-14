Im Test: Soundcore AeroClip Open-Ear Wireless Earbuds Tillmann Braun

Zwischen Marketingversprechen und echten Unterschieden liegt oft eine groÃŸe LÃ¼cke.

Genau dort setzt der Smartphonemag Newsletter an â€“ mit Tests und klaren Vergleichen.

Klingt gut â€“ sieht aus wie Schmuck!

Bild:Â Tillmann Braun

Offene Clip-On-Earbuds erfreuen sich dank ihres Tragekomforts immer grÃ¶ÃŸerer Beliebtheit. Mit den Aeroclips bietet Soundcore solche sanften Klammern fÃ¼r ein offenes HÃ¶rerlebnis, ohne die Umgebung vollstÃ¤ndig auszublenden. Wir haben die Alltagstauglichkeit der KopfhÃ¶rer getestet.

Sie wirken filigran und unaufdringlich, sitzen jedoch erstaunlich stabil â€“ auch bei Bewegungen oder sportlicher AktivitÃ¤t. Dank der flexiblen Clips und des federleichten Aufbaus spÃ¼rt man sie beim Tragen kaum, auch Ã¼ber lÃ¤ngere Zeit nicht. Vor- und gleichzeitig auch Nachteil solcher KopfhÃ¶rer ist generell, dass nur der Angerufene von der aktiven GerÃ¤uschunterdrÃ¼ckung unterstÃ¼tzt wird. FÃ¼r die anderen bleiben GesprÃ¤che im Hintergrund, StraÃŸenlÃ¤rm und UmgebungsgerÃ¤usche hÃ¶rbar.

Klanglich machen die Aeroclips eine sehr gute Figur. FÃ¼r offene KopfhÃ¶rer liefern sie klar verstÃ¤ndliche Mitten, natÃ¼rlich klingende Stimmen und einen Ã¼berraschend tiefen Bass. Die 12-Millimeter-Treiber sorgen fÃ¼r eine ausgewogene, lebendige und direkte Wiedergabe von Musik. Dank eines leistungsstarken Akkus lÃ¤uft die Musik bis zu acht Stunden lang, mit Zwischenstopps in der Ladeschale sogar 30 Stunden.

Bild:Â Soundcore

Spezifikationen (pro OhrhÃ¶rer)

Preis: ab 129 Euro / GrÃ¶ÃŸe: 44,3 Ã— 44,7 Ã— 22,2 mm / Gewicht: ca. 7,2 g / Treiber: 14 mm / KonnektivitÃ¤t: Bluetooth 5.3, Multipoint-UnterstÃ¼tzung; USB-C / Akkulaufzeit: 8 Stunden (OhrhÃ¶rer) + 30 Stunden (Lade-Case) / WasserbestÃ¤ndigkeit: IPX5 / Lieferumfang: OhrhÃ¶rer, Lade-Case, USB-C-Ladekabel /Â soundcore.com

Bewertung

92 %Â KlangqualitÃ¤t,

98 %Â Tragekomfort,

92 %Â Ausstattung

Note Hervorragend 94,00%