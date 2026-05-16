Crowdfunding-Gadgets im Check: Litefar H1, Kylendar 2.0, Selfix Hartmut Schumacher

Technik entwickelt sich schnell â€“ Entscheidungen werden dadurch nicht einfacher.

Im Smartphonemag Newsletter findest du regelmÃ¤ÃŸig Tests, Vergleiche und Anordnungen, die beim Verstehen helfen.

Litefar H1 – Intelligenterer Transportwagen

erreicht: EUR 163.247 / Bild: Litefar

H1 ist ein Transportwagen mit Elektromotor. Steuern lÃ¤sst er sich wahlweise mit einem Griff oder aber mit einer Fernbedienung. Das Ladevolumen betrÃ¤gt 140 Liter und die TragfÃ¤higkeit 90 Kilogramm. Die HÃ¶chstgeschwindigkeit liegt bei 5,4 Stundenkilometern. Der Akku hÃ¤lt mit einer Ladung etwa 12 Kilometer weit durch. Er lÃ¤sst sich auch zum Aufladen von anderen GerÃ¤ten wie Smartphones verwenden.Â DerÂ Wagen ist 94 mal 61 mal 100 Zentimeter groÃŸ und wiegt 18 Kilogramm. Zusammengeklappt misst er lediglich 30 mal 25 mal 80 Zentimeter.Â bit.ly/Litefar_h1

Kylendar 2.0 – Schreibtisch-Infotafel

erreicht: EUR 1.444 / ZIEL: EUR 1.327 / Bild: Kylendar

Kylendar 2.0 ist ein 7-Zoll-Bildschirm, der digitale Tinte verwendet. Gedacht ist er als Infotafel fÃ¼r den Schreibtisch oder fÃ¼r die Wand. Anzeigen kÃ¶nnen unter anderem KalendereintrÃ¤ge, Nachrichten, Wetterinformationen und StundenplÃ¤ne sein. Diese Daten rufen per WLAN ab. Synchronisieren lÃ¤sst sich mit den Kalendern von Google, Apple und Outlook. Der Anwender darf selbst festlegen, welche Informationen in welcher Anordnung zu sehen sind.Â bit.ly/Kylendar

Selfix – Selfie-SchutzgehÃ¤use

erreicht: EUR 13.701 / ZIEL: EUR 4.334 / Bild: Selfix

Dieses GehÃ¤use fÃ¼r das iPhone 17 Pro und das iPhone 17 Pro Max schÃ¼tzt das Smartphone nicht nur vor BeschÃ¤digungen, sondern sorgt auch fÃ¼r bessere Selfies. Das erreicht das GehÃ¤use durch einen integrierten 1,6-Zoll-Bildschirm, der als Sucher fÃ¼r die rÃ¼ckwÃ¤rtige Kamera dient â€“ â€‹â€‹die eine hÃ¶here AuflÃ¶sung bietet als die Kamera auf der Vorderseite. DarÃ¼ber hinaus verfÃ¼gt Selfix Ã¼ber einen Schacht fÃ¼r eine MicroSD-Speicherkarte (mit einer KapazitÃ¤t von bis zu 2 Terabyte). ErhÃ¤ltlich ist das GehÃ¤use in den Farben Schwarz, WeiÃŸ und Rosa.Â bit.ly/Selfix_sm