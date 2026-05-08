Im Test: SEENDA MOU200 Philipp Lumetsberger

Wer GerÃ¤te vergleichen will, ohne sich durch Werbung zu bekÃ¤mpfen,

findet im Smartphonemag Newsletter hilfreiche Einordnung.

Bild:Â CDA Verlag GmbH

Ergonomisches BÃ¼rotool

Die Seenda Mou200 prÃ¤sentiert sich als leichte, ergonomische Vertikalmaus fÃ¼r den Arbeitsalltag. Sie ist solide verarbeitet und macht insgesamt einen stabilen Eindruck. Aufgrund ihres geringen Gewichts lÃ¤sst sich die Maus leicht und prÃ¤zise fÃ¼hren. Die ergonomische Form entlastet die Hand spÃ¼rbar und ermÃ¶glicht auch lÃ¤ngeres Arbeiten am Rechner ohne spÃ¼rbare ErmÃ¼dung. Tasten und Scrollrad reagieren zuverlÃ¤ssig und lassen sich angenehm bedienen, die Verbindung per Bluetooth oder Dongle funktioniert einwandfrei.

Spezifikationen

Preis: ab EUR 20,16 / GrÃ¶ÃŸe: 11,2 x 7,6 x 6,9 cm / Gewicht: 83 g / Kompatibel mit: Windows 8+, Mac OS X 10.10+ / Energieversorgung: 2 x AAA Batterien / KonnektivitÃ¤t: USB, Bluetooth / Features: Sechs Bedientasten, ergonomisches Design,Â seenda.com

Bewertung

84 %Â Verarbeitung,

92 %Â Bedienbarkeit,

95 %Â Ergonomie

Note Hervorragend 90,33%