Im Test: Samsung Galaxy S26 Ultra Philipp Lumetsberger

Neue Smartphones gibt es viele.

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Feinschliff statt Revolution

Bild: Samsung

Mit dem Galaxy S26 Ultra hat Samsung sein wichtigstes Flaggschiff des Jahres 2026 an den Start gebracht. Die Ultra-Modelle zÃ¤hlen seit Jahren zu den besten Smartphones am Markt und setzen regelmÃ¤ÃŸig MaÃŸstÃ¤be im Premium-Segment. Dem neuen Modell hat der Hersteller weniger radikale Neuerungen ausgegeben, sondern gezielte Verbesserungen angestrebt.

Optisch bleibt vieles beim Alten. Das Design orientiert sich stark am VorgÃ¤nger und wirkt entsprechend vertraut. Eine der auffÃ¤lligsten Ã„nderungen zeigt sich am Kameramodul, das nun deutlich weiter aus dem GehÃ¤use herausragt. Das bringt allerdings mit sich: Ohne SchutzhÃ¼lle liegt das Smartphone auf dem Tisch nicht stabil und wackelt bei der Bedienung.

Brillantes Display mit PrivatsphÃ¤re-Schutz

Mit 6,9 Zoll ist das Display genauso groÃŸ wie beim VorgÃ¤nger und auch die AuflÃ¶sung ist mit 3.120 x 1.440 Pixeln unverÃ¤ndert. Auch die adaptive Bildwiederholrate von 1 bis 120 Hertz ist weiterhin mit einem Bord und sorgt fÃ¼r eine flÃ¼ssige Darstellung bei gleichzeitig effizientem Energieverbrauch. In Sachen BildqualitÃ¤t liefert Samsung erneut auf hÃ¶chstem Niveau ab: Inhalte wirken scharf, kontrastreich und farbintensiv. Neu ist das sogenannte â€žPrivacy Displayâ€œ. Diese Funktion reduziert den Betrachtungswinkel des Bildschirms und schÃ¼tzt so vor neugierigen Blicken. Die Aktivierung erfolgt schnell und unkompliziert Ã¼ber das Kontrollzentrum. Im Alltag funktioniert das Feature zuverlÃ¤ssig, auch wenn klassische Sichtschutzfolien meist einen etwas stÃ¤rkeren Effekt bieten. Besonders praktisch ist die MÃ¶glichkeit, den Modus gezielt nur fÃ¼r bestimmte Apps oder Benachrichtigungen zu aktivieren. Damit erweitert Samsung den Funktionsumfang sinnvoll und schafft einen echten Mehrwert im Alltag.

In einer Reihe:Â Die vertikal angeordneten Kameraobjektive ragen im Vergleich zum VorgÃ¤nger nun viel weiter aus dem GehÃ¤use.Â Bild: CDA Verlag GmbH

Top-Leistung seit vielen Jahren

Im Inneren arbeitet mit dem Snapdragon 8 Elite Gen 5 der aktuell leistungsstÃ¤rkste Prozessor von Qualcomm. Entsprechend souverÃ¤n meistert das Galaxy S26 Ultra sowohl alltÃ¤gliche Aufgaben als auch grafikintensive Spiele. Leistungsreserven sind mehr als ausreichend vorhanden, sodass das GerÃ¤t auch in den nÃ¤chsten Jahren problemlos mithalten kann.

Beim Speicher stehen Varianten mit 256, 512 GB und 1 TB zur Auswahl. Die ersten beiden sind mit einem 12 GB Arbeitsspeicher ausgestattet, wÃ¤hrend die Top-Version 16 GB RAM spendiert bekommt. Die AkkukapazitÃ¤t bleibt mit 5.000 mAh unverÃ¤ndert, dafÃ¼r wurde die Ladeleistung verbessert. Kabelgebunden sind nun bis zu 60 Watt mÃ¶glich, kabellos werden maximal 25 Watt unterstÃ¼tzt.

Als Betriebssystem kommt One UI 8.5 auf Basis von Android 16 zum Einsatz. Besonders positiv ist die Update-Politik: Samsung garantiert sieben Jahre lang Sicherheits- und Softwareupdates und unterstreicht damit den Anspruch auf eine lange Nutzungsdauer.

Smarter Stift:Â Auch beim Galaxy S26 Ultra ist der S Pen zur Bedienung sowie zum Anfertigen von Notizen und Skizzen an Bord.Â Bild: CDA Verlag GmbH

Starke Kamera, viele KI-Features

Auch bei der Kamera bleibt Samsung seiner Linie treu und setzt auf ein leistungsstarkes Setup. Die Hauptkamera lÃ¶st mit 200 Megapixeln auf und wird von zwei Teleobjektiven sowie einer Ultraweitwinkelkamera ergÃ¤nzt. Die BildqualitÃ¤t Ã¼berzeugt auf ganzer Linie: Fotos zeigen eine hohe Detaildichte, natÃ¼rliche Farben und einen starken Dynamikumfang. Auch bei wenig Licht erzielt das GerÃ¤t Ã¼berzeugende Ergebnisse.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf KÃ¼nstlicher Intelligenz. Neben Google Gemini integriert Samsung auch den eigenen Assistenten Bixby stÃ¤rker ins System. Die Samsung-KI umfasst zahlreiche Funktionen wie intelligente Bildbearbeitung, Schreib- und Ãœbersetzungshilfen sowie â€žNow Briefâ€œ, das relevante Informationen aus verschiedenen Apps bÃ¼ndelt. Mit â€žNow Nudgeâ€œ liefert das System auÃŸerdem kontextbasierte VorschlÃ¤ge direkt aus dem aktuellen Bildschirminhalt.

Blickdicht: Â Die â€žPrivacy Displayâ€œ-Funktion schrÃ¤nkt den Betrachtungswinkel ein, sodass beispielsweise die Sitznachbar im Bus nicht mitgelesen werden kann. Bild: CDA Verlag GmbH

Vorteile Nachteile â€“ Hervorragende Kamera

â€“ Brillantes Display

â€“ Sehr hohe Leistung â€“ Sehr weit hervorstehendes Kameramodul

â€“ Ladeleistung ausbaufÃ¤hig

HerstellerÂ Â Â Samsung Name Â Galaxy S26 Ultra Preis Â 989,90 Euro

Betriebssystem Â Android 16 Abmessungen Â 163,6 x 78,1 x 7,9 mm Gewicht Â 214 g Displaytechnologie Â AMOLED AnzeigegrÃ¶ÃŸe Â 6,90 Zoll BildschirmauflÃ¶sung Â 1440 x 3120 Pixel

CPU-HerstellerÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Qualcomm CPU-Modell Â SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) CPU-Leistung Â Achtkernprozessor (2×4,74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6×3,62 GHz Oryon V3 Phoenix M) Arbeitsspeicher Â 12 GB Speicherpraktikant Â 256 GB

Hauptkamera Â 200 MP / 10 MP / 50 MP / 50 MP SekundÃ¤rkamera Â 12 MP

Bluetooth Â 6.0 Wi-Fi-Generation Â a/b/g/n/ac/6e/7 NFC Â ja

Akku-KapazitÃ¤t Â 5000 mAh Ladeleistung (Kabel) Â 60 W Ladeleistung (Kabellos) Â 25 W

Laufzeit Video Â 1571 min Laufzeit Browser Â 1494 Minuten Laufzeit 3D-Rendering Â 494 Minuten Ladezeit 0-50 Â 19 Minuten Ladezeit 0-100 Â 52 Minuten Geekbench 6-Single Â 3743 Geekbench 6-Multi Â 11277

Anzeige Â 95,4 % Geschwindigkeit (Leistungstest) Â 100,0 % Geschwindigkeit (Hardware) Â 97,0 % Akku (Laufzeit) Â 89,3 % Akku (Hardware) Â 89,4 % Merkmale Â 85,0 % Kamera Â 93,5 % Verarbeitung Â 100,0 % Design Â 90,0 % Haptik Â 92,2 %

Gesamtnote: Hervorragend | 93,8%

Preis/Leistung: Gut | 70,8 %