Im Test: Meaco Arete 6L Tillmann Braun

Zwischen Marketingversprechen und echten Unterschieden liegt oft eine groÃŸe LÃ¼cke.

Genau dort setzt der Smartphonemag Newsletter an â€“ mit Tests und klaren Vergleichen.

FlÃ¼sterleiser Raum-Entfeuchter

Â Bild:Â Tillmann Braun

Mit seinen kompakten Abmessungen von ca. 40x30x20 cm ist der neue Arete One 6L im Vergleich zu anderen Luftentfeuchtern wirklich winzig und passt ins kleinste WG- oder Badezimmer. Durch den integrierten HEPA-Filter reinigt er zusÃ¤tzlich die Luft, wÃ¤hrend er die Ã¼berschÃ¼ssige Feuchtigkeit aus der Luft zieht.

Die Bedienung erfolgt Ã¼ber ein klar strukturiertes Bedienfeld mit drei Betriebsmodi, der automatischen Luftfeuchtigkeitsregelung, dem performanten WÃ¤schemodus und dem nahezu gerÃ¤uschlosen Nachtmodus. Und selbst im WÃ¤sche-Modus gehÃ¶rt der kleine Arete One 6L zu den leisesten Modellen seiner Klasse â€“ so leise, dass man ihn nicht wahrnimmt.

Spezifikationen

Preis: ab EUR 149,99 / GrÃ¶ÃŸe : 395 x 288 x 214 mm / Gewicht: 7,9 kg / GerÃ¤uschpegel: 32 und 35 dB(A) / Filtertyp: Abwaschbarer Staubfilter & optional einbaubarer HEPA-Filter / BehÃ¤ltergrÃ¶ÃŸe: 1,8 Liter / Empfohlene RaumgrÃ¶ÃŸe: 25 mÂ² /Â eu.meaco.com

Bewertung

92 %Â Entfeuchtungsleistung,

98 %Â Bedienbarkeit,

98 %Â Preis/Leistung

Note Hervorragend 96,00%