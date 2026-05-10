Im Test: devolo Magic 2 WiFi 6 next Multiroom Kit Philipp Lumetsberger

Zwischen Marketingversprechen und echten Unterschieden liegt oft eine groÃŸe LÃ¼cke.

Genau dort setzt der Smartphonemag Newsletter an â€“ mit Tests und klaren Vergleichen.

Powerline-Adapter

Bild:Â CDA Verlag GembH

Mit dem Magic 2 WiFi 6 next nutzen Sie das Stromnetz in Ihren vier WÃ¤nden, um Daten zuverlÃ¤ssig von Raum zu Raum zu Ã¼bertragen. Statt das WLAN-Signal lediglich zu verstÃ¤rken, setzt das Devolo-System auf Powerline-Technologie und macht jede Steckdose zu einem Zugangspunkt fÃ¼r eine stabile Internetverbindung. Einzige Voraussetzung dafÃ¼r ist, dass die Steckdosen Ã¼ber dieselben Stromkeis verbunden sind, damit Sie mit dem System ein geschlossenes Netzwerk aufbauen kÃ¶nnen.

Das Set erreicht WLAN-Geschwindigkeiten von bis zu 3.000 Mbit/s und eignet sich damit fÃ¼r Anwendungen wie Streaming, Gaming oder das Arbeiten im Homeoffice. Vier integrierte Antennen funken parallel auf 2,4 und 5 GHz, wÃ¤hrend die WPA3-VerschlÃ¼sselung fÃ¼r ein hohes MaÃŸ an Sicherheit sorgt.

Im Praxistest punktete vor allem die Ã¼bersichtlich gestaltete App. Sie begleitet verstÃ¤ndlicherweise durch die Einrichtung und bietet auch im laufenden Betrieb hilfreiche UnterstÃ¼tzung. Mit einem Preis von rund 470 Euro zÃ¤hlt das getestete Multiroom Kit zwar nicht zu den gÃ¼nstigsten LÃ¶sungen, bietet dafÃ¼r aber ein umfangreiches Gesamtpaket.

Bild:Â CDA Verlag GembH

Spezifikationen

Preis: EUR 469,90 / Bestehend aus: 2x devolo Magic 2 WiFi 6 next Adapter, 1 x devolo Magic 2 LAN Adapter / KonnektivitÃ¤t: WLAN, LAN / Funkfrequenzen: 2,4 und 5 GHz / Datenrate: bis zu 3.000 Mbit/s / Features: WPA3-VerschlÃ¼sselung, Mesh-WLAN, intelligente Frequenzwahl, kompaktes Design /Â devolo.de

Bewertung

92 %Â Leistung,

94 %Â Bedienbarkeit,

87 %Â Ausstattung

Note Hervorragend 91,00%