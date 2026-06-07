Crowdfunding-Gadgets im Check: Pin Pulse, Black Panther X, AI Recorder S6, A580 Hartmut Schumacher

Technik braucht Kontext, nicht nur DatenblÃ¤tter.

Genau diesen Kontext bietet der Smartphonemag Newsletter regelmÃ¤ÃŸig.

Pin Pulse – Wohnring





erreicht: EUR 178.259 / ZIEL: EUR 8.668 / Bild: Pin Pulse

Dieser Ring misst Blutzucker, Blutdruck, Atmung, Herzschlag, nÃ¤chtliche Bewegungen und zurÃ¼ckgelegte Schritte. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse zeigt die dazugehÃ¶rige Smartphone-App an. Der wasserfeste Ring besteht hauptsÃ¤chlich aus Titan und wiegt 4 Gramm. Mit einer Akkuladung hÃ¤lt er bis zu sieben Tage lang durch. ErhÃ¤ltlich ist der Ring in den Farben Schwarz, Silber und Gold.Â bit.ly/Pin Pulse sm

Black Panther X – Roboterhund





erreicht: EUR 231.805 / ZIEL: EUR 27.647 / Bild: black panther x

Der Roboterhund Black Panther Steuern lÃ¤sst sich der mechanische Hund Ã¼ber eine Smartphone-App. Eine Akkuladung reicht fÃ¼r eineinhalb Stunden. Geliefert wird der Hund als Bausatz. bit.ly/black panther x

AI Recorder S6 – GesprÃ¤chsaufzeichner





erreicht: EUR 4.674 / ZIEL: EUR 4.338 / Bild: AI Recorder S6

Der AI Recorder S6 zeichnet GesprÃ¤che auf, verfasst sie und fertigt Zusammenfassungen an. DarÃ¼ber hinaus kann das GerÃ¤t in Echtzeit Unterhaltungen Ã¼bersetzen. Sechs omnidirektionale und zwei direktionale Mikrofone sorgen beim Aufnehmen fÃ¼r eine Reichweite von 20 Metern.

WÃ¤hrend der Tonaufzeichnungen kÃ¶nnen Sie Fotos schieÃŸen. Falls diese Fotos Text enthalten, kann der Recorder ihn mit Hilfe optischer Zeichenerkennung in bearbeitbaren Text umwandeln. Die aufgezeichneten Daten lassen sich nicht nur auf dem GerÃ¤t speichern, sondern auch in der Cloud ablegen. bit.ly/Ai Recorder

A580 â€“ Drahtlose VideoÃ¼bertragungen





erreicht: EUR 25.107 / ZIEL: EUR 1.105 / Bild: A 580

Dieses Gadget besteht aus einem Sender und einem EmpfÃ¤nger. Die GerÃ¤te ermÃ¶glichen es, den Bildschirminhalt eines Smartphones auf einem Bildschirm mit HDMI-Eingang anzuzeigen. Die Ãœbertragung der Videodaten erfolgt drahtlos per WLAN (Ã¼ber das eingebaute WLAN-Modul). Dabei sind Entfernungen von bis zu 100 Metern mÃ¶glich.

Auch an Tablets oder Notebooks lÃ¤sst sich der Absender anschlieÃŸen. Die Voraussetzung dafÃ¼r ist, dass das GerÃ¤t seine Videodaten per USB-C ausgibt. Der Sender verfÃ¼gt Ã¼ber einen Ladeanschluss, sodass Sie den Akku des GerÃ¤ts wÃ¤hrend der VideoÃ¼bertragungen aufladen kÃ¶nnen. bit.ly/A580_sm