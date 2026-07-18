Im Test: Vivo V70 Philipp Lumetsberger

Neue Smartphones gibt es viele.

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Viel Kamera & smarte Tools

Bild: Vivo

Nachdem Vivo erst vor wenigen Monaten mit der X300-Serie sein Comeback auf dem deutschen Markt gefeiert hat, folgt nun mit dem V70 bereits das nÃ¤chste Modell. FÃ¼r 599 Euro positioniert sich das Smartphone in der gehobenen Mittelklasse

sse und setzt dabei vor allem auf eine starke Kameraausstattung sowie moderne Softwarefunktionen.

Starkes Display und solides Design

Das 6,59 Zoll groÃŸe Display des Vivo V70 gehÃ¶rt klar zu den StÃ¤rken des GerÃ¤ts. SÃ¤mtliche Inhalte werden scharf, kontrastreich und farbintensiv dargestellt, wÃ¤hrend die hohe Helligkeit dafÃ¼r sorgt, dass selbst bei direkter Sonneneinstrahlung alles gut ablesbar bleibt. Besonders positiv fÃ¤llt der integrierte Ultraschall-Fingerabdrucksensor auf, der deutlich schneller und zuverlÃ¤ssig arbeitet als klassische optische LÃ¶sungen. Selbst mit nassen oder leicht verschmutzten HÃ¤nden lÃ¤sst sich das Smartphone problemlos entsperren.

Bei puncto Design geht Vivo hingegen auf Nummer sicher. Der flache Metallrahmen und die glatte RÃ¼ckseite sorgen zwar fÃ¼r eine angenehme Haptik, optisch erinnert das GerÃ¤t jedoch stark an das iPhone 16 Pro. EigenstÃ¤ndige Akzente bleiben dabei weitgehend bestehen, was je nach

Geschmack als zurÃ¼ckhaltend oder wenig innovativ wahrgenommen werden kann.

Hell beleuchtet:Â Dank der hohen Helligkeit lÃ¤sst sich das Display stets einwandfrei ablesen. Bild: CDA Verlag GmbH

Kamera mit Zeiss-Know-how und KI-Fokus

Das zentrale Verkaufsargument des neuen Vivo-Phones ist die Kamera, die in Zusammenarbeit mit Zeiss entwickelt wurde. Die Hauptkamera mit 50 Megapixeln liefert bei guten LichtverhÃ¤ltnissen Ã¼berzeugende Ergebnisse mit krÃ¤ftigen Farben und einem hohen Kontrast. Bei schlechteren Lichtbedingungen werden die Aufnahmen zwar softwareseitig nachgebessert, wodurch ein hoher Detailgrad erhalten bleibt. Bei hÃ¶heren Zoomstufen nimmt jedoch das Bildrauschen zu und die QualitÃ¤t merkbar ab.

ErgÃ¤nzt wird das Setup durch ein Teleobjektiv mit ebenfalls 50 Megapixeln sowie eine Ultraweitwinkelkamera mit 8 Megapixeln. WÃ¤hrend die Telekamera mit einem optischen 3-fach-Zoom und zusÃ¤tzlichen Hybrid- sowie Digitalzoom-Stufen vielseitige EinsatzmÃ¶glichkeiten bietet, fÃ¤llt die Ultraweitwinkelkamera etwas ab. Die Aufnahmen sind solide, zeigen jedoch SchwÃ¤chen bei SchÃ¤rfe und Farbdarstellung.

Besonders stark setzt Vivo auf KI-gestÃ¼tzte Bildbearbeitung. Nutzer kÃ¶nnen Motive verschieben, Spiegelungen entfernen oder Bilder erweitern. Selbst das Wetter lÃ¤sst sich nachtrÃ¤glich verÃ¤ndern, indem Himmel, Licht und Kontraste automatisch angepasst werden. Das erÃ¶ffnet kreative MÃ¶glichkeiten, wirkt stellenweise aber jedoch etwas Ã¼berladen.

Kamera-Expertise:Â Die Kamera des Vivo V70 wurde in Zusammenarbeit mit dem Kameraspezialisten Zeiss entwickelt. Sie liefert bei viel Umgebungslicht exzellente Ergebnisse. Bild: CDA Verlag GmbH

Alltagstaugliche Performance

Im Inneren arbeitet ein Snapdragon 7 Gen 4, der von 8 GB Arbeitsspeicher unterstÃ¼tzt wird. Dieser kann bei Bedarf virtuell erweitert werden, indem ein Teil des internen Speichers dafÃ¼r genutzt wird. Im Alltag sorgt diese Kombination fÃ¼r eine flÃ¼ssige Performance: Apps starten schnell, und auch bei mehreren geÃ¶ffneten Anwendungen bleibt das System stabil. Erst bei anspruchsvollen Spielen stÃ¶ÃŸt das GerÃ¤t an seine Grenzen.

Als Betriebssystem kommt OriginOS 6 auf Basis von Android 16 zum Einsatz. Vivo verspricht vier Android-Updates sowie fÃ¼nf Jahre Sicherheitsupdates. Die BenutzeroberflÃ¤che bietet einige interessante Funktionen, darunter die sogenannte Origin Insel. Dieser dynamische Bereich am oberen Bildschirmrand erinnert stark an Apples Dynamic Island und zeigt Informationen und Benachrichtigungen an. Die vorinstallierten Gaming-Apps fallen hingegen negativ auf und bieten kaum Mehrwert. Eine SchwÃ¤che zeigt sich beim Laden: Kabelloses

Laden wird nicht unterstÃ¼tzt. DafÃ¼r punktet das GerÃ¤t mit einer Schnellladefunktion von bis zu 90 Watt. Der 5.400 mAh groÃŸe Akku liefert eine ordentliche Laufzeit im Alltag und wird durch ein effizientes KÃ¼hlsystem ergÃ¤nzt, das das Smartphone selbst bei lÃ¤ngerer Nutzung auf einem angenehmen Temperaturniveau hÃ¤lt.

Schlankeres Zeitgenosse:Â Mit nur 7,4 Millimetern ist das V70 ein vergleichsweise dÃ¼nnes Smartphone. Nur wenige Modelle, wie etwa das iPhone Air, sind noch schlanker. Bild: CDA Verlag GmbH

Vorteile Nachteile â€“ Sehr gutes Display

â€“ Einwandfreie Verarbeitung

â€“ Starker Akku â€“ BildqualitÃ¤t bei hÃ¶heren Zoomstufen

â€“ Kein kabelloses Laden

Hersteller vivo Name V70 Preis 445,00 Euro

Betriebssystem Android 16 Abmessungen 157,5 x 74,3 x 7,4 mm Gewicht 187 g DisplaytechnologieÂ AMOLED AnzeigegrÃ¶ÃŸe 6,59 Zoll BildschirmauflÃ¶sung 1260 x 2750 Pixel

CPU-Hersteller Qualcomm CPU-Modell SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) CPU-Leistung Achtkernprozessor (1×2,8 GHz Cortex-720

+ 4×2,4 GHz Cortex-720

+ 3×1,8 GHz Cortex-520) ArbeitsspeicherÂ 8 GB Speicherpraktikant 256 GB

Hauptkamera 50 MP / 50 MP / 8 MP SekundÃ¤rkamera 50 MP

Bluetooth 5.4 Wi-Fi-GenerationÂ a/b/g/n/ac/6e NFC ja

Akku-KapazitÃ¤t 5400 mAh Ladeleistung (Kabel) 90 W Ladeleistung (Kabellos)

Laufzeit Video 1375 Minuten Laufzeit Browser 1039 Minuten Laufzeit 3D-Rendering 405 Minuten Ladezeit 0-50 68 Minuten Ladezeit 0-100 145 Minuten Geekbench 6-Single 1325 Geekbench 6-Multi 4068

Anzeige 87,3 % Geschwindigkeit (Leistungstest)Â 58,3 % Geschwindigkeit (Hardware) 74,4 % Akku (Laufzeit) 65,3 % Akku (Hardware) 80,0 % Merkmale 82,5 % Kamera 83,6 % Verarbeitung 100,0 % Design 80,0 % Haptik 95,6 %

Gesamtnote: Gut | 78,9%

Preis/Leistung:Gut | 76,8 %