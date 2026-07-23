Im Test: Technaxx TX-332 Tillmann Braun

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Vom Wohnzimmer zur Leinwand

Bild: CDA Verlag GmbH

Der Technaxx TX-332 prÃ¤sentiert sich als gÃ¼nstiger Heimkino-Beamer mit solider Full-HD-Darstellung und punktet mit einer unkomplizierten Einrichtung. Besonders in abgedunkelten RÃ¤umen liefert er ein ansehnliches Bild mit ordentlicher SchÃ¤rfe und schÃ¶nen Farben. FÃ¼r den gelegentlichen Filmabend oder das alltÃ¤gliche Fernsehen nach Feierabend ist das GerÃ¤t sehr gut geeignet. Deutlich mehr zu kÃ¤mpfen hat der Beamer bei Tageslicht, weil die geringe Helligkeit dann schnell an ihre Grenzen stÃ¶ÃŸt. Das LÃ¼ftergerÃ¤usch ist hÃ¶rbar, aber nicht allzu stÃ¶rend, auch nicht bei lÃ¤ngerer Nutzung. Die TonqualitÃ¤t ist gut, kann aber nicht ganz mit denen von hochpreisigeren Beamern mithalten.

Technaxx TX-332

Spezifikationen

Preis: EUR 199 / Helligkeit: 200 ANSI-Lumen / Bildwiederholrate: 60 Hz / Farbtemperatur: 6500K – 8000K / ProjektionsgrÃ¶ÃŸe: 40-120 Zoll (1,1 m – 3,29 m) / AuflÃ¶sung Native: 1920 x 1080P / ProjektionsverhÃ¤ltnis: 1,24:1 / Kontrast: 1000:1 / Leistung: 76 W / Gewicht: 0,85 kg / technaxx.de

Bewertung

81 % BildqualitÃ¤t

78 % AudioqualitÃ¤t

92 % Aufbau & Features

Note Sehr gut 83,7%