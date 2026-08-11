Crowdfunding-Gadgets im Check: Amkov G02, Trillo, CapsulTi, DUO87 Hartmut Schumacher

Innovative GerÃ¤te entstehen heute oft mit Hilfe von Crowdfunding â€“ also durch Schwarmfinanzierung. Wir stellen Ihnen wieder eine Auswahl nÃ¼tzlicher oder zumindest origineller Gadgets vor, deren Hersteller in letzter Zeit eine CrowdÂ­funding-Kampagne erfolgreich abgeschlossen haben. Mit dabei diesmal: ein kugelfÃ¶rmiger Bildschirm, ein Exoskelett fÃ¼r Abenteurer und eine digitale FlÃ¶te.

Pophie

Digitales Haustier

Das digitale Haustier namens Pophie kann Unterhaltungen fÃ¼hren, Familienmitglieder erkennen und seine Umgebung optisch wahrnehmen â€“ beispielsweise um verlegte GegenstÃ¤nde zu finden. Zu den zwÃ¶lf unterstÃ¼tzten Sprachen gehÃ¶ren Deutsch und Englisch. Auch Fotos und Videos kann das kleine Tierchen anfertigen (auf Wunsch automatisch). Um die fortgeschritteneren Funktionen nutzen zu kÃ¶nnen, muss man nach einem kostenlosen Jahr ein Abonnement (17 Euro pro Jahr) abschlieÃŸen. Pophie ist 13 mal 14,5 mal 15,5 Zentimeter groÃŸ und wiegt 865 Gramm.

bit.ly/pophie_sm

NexDisplay Mini Pro

Tragbarer LED-Monitor

NexDisplay Mini Pro ist ein tragbarer LED-Monitor fÃ¼r Notebooks, Tablets und Spielekonsolen. Dank der starken Helligkeit, der hohen Bildwiederholfrequenz (240 Hz) und der hohen AuflÃ¶sung (2.560 mal 1.600 Punkte) ist der berÃ¼hrungsempfindliche 16-Zoll-Monitor sowohl fÃ¼r Spiele als auch fÃ¼r kreatives Arbeiten gut geeignet.

bit.ly/nexdisplay_sm

Immersive Spherical Panoramic Terminal

KugelfÃ¶rmiger Bildschirm

Dieser Bildschirm umschlieÃŸt den Kopf des Benutzers Ã¤hnlich wie ein Helm â€“ und ermÃ¶glicht dadurch eine Panoramaansicht. Gedacht ist der Bildschirm fÃ¼r das Anzeigen von Filmen, Spielen und Virtual-Reality-Umgebungen, aber auch von selbst hergestellten Panoramafotos. Mehrere eingebaute Lautsprecher sorgen dafÃ¼r, dass der Sound aus verschiedenen Richtungen kommt. Der Helm ist 90 mal 90 mal 100 Zentimeter groÃŸ.

bit.ly/spherical_sm

Solvest

KÃ¼hlende Weste

Diese Weste sorgt fÃ¼r AbkÃ¼hlung bei hohen Temperaturen. Das erreicht sie mit Hilfe von zwei thermoelektrischen KÃ¼hlelementen und zwei Ventilatoren. Den benÃ¶tigten Strom erhÃ¤lt die Weste durch eine Powerbank, die optional erhÃ¤ltlich ist. Bei voller KÃ¼hlleistung reicht eine Akkuladung fÃ¼r vier bis fÃ¼nf Stunden. Die Weste besteht aus Baumwolle und Nylon. Sie wiegt 520 Gramm und ist in drei GrÃ¶ÃŸen erhÃ¤ltlich. Um neben der KÃ¼hlung auch traditionellere Funktionen einer Weste erfÃ¼llen zu kÃ¶nnen, verfÃ¼gt sie Ã¼ber mehrere Taschen.

bit.ly/solvest_sm

Vizex

Drahtlose VideoÃ¼bertragungen

Das Gadget Vizex besteht aus einem EmpfÃ¤nger und einem Sender, der Video- und Audiosignale von GerÃ¤ten wie Notebooks, Tablets und Smartphones drahtlos an Bildschirme Ã¼bertrÃ¤gt â€“ beispielsweise fÃ¼r PrÃ¤sentationen. Dabei kommen die GerÃ¤te mit AuflÃ¶sungen von bis zu 4K zurecht (bei einer Bildwiederholfrequenz von 30 Hz). Der Sender und der EmpfÃ¤nger dÃ¼rfen maximal 50 Meter voneinander entfernt sein. Ein EmpfÃ¤nger lÃ¤sst sich mit bis zu acht Sendern verbinden.

bit.ly/vizex_sm

Zensbuds AI

OhrhÃ¶rer mit Ãœbersetzungsfunktion

Diese KopfhÃ¶rer Ã¼bersetzen automatisch bei Telefonaten, Online-Meetings und GesprÃ¤chen von Angesicht zu Angesicht. Der Benutzer hÃ¶rt die Ãœbersetzungen einerseits und bekommt sie andererseits auf dem Bildschirm eines verbundenen Smartphones angezeigt. Die KopfhÃ¶rer beherrschen 76 Sprachen. Eine Akkuladung reicht fÃ¼r 3,5 Stunden Ãœbersetzen aus â€“ oder fÃ¼r sieben Stunden

Musikwiedergabe.

bit.ly/zensbuds_sm

Pixl Tag

Programmierbarer LED-AnhÃ¤nger

Dieser kleine AnhÃ¤nger erfÃ¼llt drei Funktionen: Erstens kann er mit Hilfe von 216 kleinen LEDs Animationen anzeigen, die der Benutzer mittels einer Smartphone-App entworfen hat. Zweitens kann man in dem Speicher des AnhÃ¤ngers Informationen wie Kontaktdetails, WLAN-Zugangsdaten oder Internet-Adressen ablegen. Zum Abrufen dieser Daten reicht es, ein NFC-fÃ¤higes Smartphone an den AnhÃ¤nger zu halten. Drittens ist es dank eines eingebauten Beschleunigungsmessers mÃ¶glich, einfache Spiele zu verwenden.

bit.ly/pixl_tag

MiixKey

Kennworttresor

Ein Gadget, das die Zugangsdaten von Ã¼ber 3.000 Konten verschlÃ¼sselt speichern kann. Das 6 mal 4 mal 1 Zentimeter groÃŸe GerÃ¤t lÃ¤sst sich per USB-Kabel oder per Bluetooth mit Computern und Smartphones verbinden â€“ und fÃ¼gt dort automatisch die gewÃ¼nschten Zugangsdaten ein. Dank seines 2-Zoll-Bildschirms kann man die Daten auch direkt auf dem GerÃ¤t bearbeiten.

bit.ly/miixkey

Ultrahuman Ring Pro

Gesundheitsring

Dieser Ring misst unter anderem Puls, Atmung, Bewegungen und Schlafzeiten. Die gesammelten Daten lassen sich an eine Smartphone-App Ã¼bertragen, wo eine kÃ¼nstliche Intelligenz sie analysiert und dem Benutzer Gesundheitstipps gibt. Der Ring besteht grÃ¶ÃŸtenteils aus Titan. Er ist wasserdicht bis zu einer Tiefe von 100 Metern, so dass man ihn auch beim Schwimmen oder Duschen nicht abnehmen muss. Mit einer Akkuladung hÃ¤lt er bis zu 15 Tage lang durch.

bit.ly/ring_pro

Vastnaut One 4×4

Exoskelett fÃ¼r Abenteurer

Dieses Exoskelett unterstÃ¼tzt mit seinen vier Motoren die HÃ¼ft- und Kniegelenke (beziehungsweise die dazugehÃ¶rigen Muskeln). Gedacht ist das GerÃ¤t einerseits fÃ¼r AktivitÃ¤ten in anspruchsvollem GelÃ¤nde, beispielsweise bei Berg- und Weitwanderungen sowie beim Tragen schwerer Lasten. (Beim Bergauflaufen ist dank des Exoskeletts bis zu 30 Prozent weniger Kraft erforderlich.) Andererseits soll das Gadget auch Benutzer mit BewegungseinschrÃ¤nkungen unterstÃ¼tzen, unter anderem beim Spazierengehen und beim Treppensteigen.

Das Exoskelett wiegt 2,7 Kilogramm. Der austauschbare Akku hÃ¤lt etwa viereinhalb Stunden lang durch.

bit.ly/vastnaut_sm

Zerowriter Fold

Moderne Schreibmaschine

Ein kleines Notebook, das fÃ¼r lediglich einen Einsatzzweck gedacht ist: das Verfassen von Texten. Diese BeschrÃ¤nkung soll die Autoren vor Ablenkungen schÃ¼tzen. Auf den PC Ã¼bertragen lassen sich die Texte per SD-Speicherkarte oder aber per USB-Kabel.

Der 6-Zoll-Bildschirm verwendet digitale Tinte, was fÃ¼r eine Akkulaufzeit von bis zu 100 Stunden sorgt. Zusammengeklappt ist das Mini-Notebook 30,5 mal 12,7 mal 3,2 Zentimeter groÃŸ. Das Gewicht betrÃ¤gt 907 Gramm. Die Tastatur hat 60 Prozent der GrÃ¶ÃŸe einer Standardtastatur.

bit.ly/zerowriter

Amkov G02

Flexible Kamera

Diese Kamera lÃ¤sst sich auf zwei Arten nutzen: Erstens kann man sie als kleine Action-Kamera (mit 1,54-Zoll-Bildschirm) an der Kleidung befestigen. Zweitens kann man diese Minikamera in ein GehÃ¤use einsetzen. Dadurch verwandelt sie sich in eine Kompaktkamera mit einem ausdauernderen Akku und einem grÃ¶ÃŸeren (und umklappbaren) Bildschirm (2,8 Zoll). Es ist auch mÃ¶glich, die Kamera Ã¼ber eine Smartphone-App fernzusteuern. Die Fotos haben eine AuflÃ¶sung von 13 Megapixeln. Videos lassen sich wahlweise in 4K-AuflÃ¶sung (mit 30 fps) oder in 1080p-AuflÃ¶sung (mit 60 fps) anfertigen.

bit.ly/amkov_sm

Trillo

Digitale FlÃ¶te

Trillo ist eine digitale FlÃ¶te, die man einerseits als eigenstÃ¤ndiges Instrument spielen kann, das seine KlÃ¤nge Ã¼ber KopfhÃ¶rer oder Lautsprecher ausgibt. Andererseits lÃ¤sst die FlÃ¶te sich als MIDI-Controller verwenden, um Musik-Software oder virtuelle Instrumente anzusteuern. Durch die StÃ¤rke des Luftstroms beeinflusst man wie gewohnt die LautstÃ¤rke. DarÃ¼ber hinaus ist es mÃ¶glich, durch Bewegungen der FlÃ¶te die TonhÃ¶he und das Vibrato zu beeinflussen. Ãœber die dazugehÃ¶rige Smartphone-App lassen sich Begleit-Tracks abspielen.

bit.ly/trillo_sm

CapsulTi

SchlÃ¼sselbund mit Zusatzfunktionen

Dieser SchlÃ¼sselring aus einer Titanlegierung kann als Schraubenzieher und als Hebelwerkzeug dienen. DarÃ¼ber hinaus verfÃ¼gt er Ã¼ber ein kleines Fach, in dem man SIM-Karten, Medikamente, MÃ¼nzen oder andere kleine GegenstÃ¤nde unterbringen kann. Der silbergraue AnhÃ¤nger ist 7,5 mal 2,6 mal 0,6 Zentimeter groÃŸ und wiegt 24 Gramm. Der Hersteller bietet eine dreijÃ¤hrige Garantie auf das Gadget.

bit.ly/capsulti

DUO87

Tastatur mit Minibildschirm

Als Besonderheit besitzt diese Tastatur einen kleinen Bildschirm, den man erstens dazu verwenden kann, Bilder oder Animationen anzuzeigen. Zweitens ist es mÃ¶glich, den Bildschirm als programmierbares Bedienfeld einzusetzen, um Makros aufzurufen oder um das Abspielen von Medien zu kontrollieren. Die Ansteuerungs-Software fÃ¼r den Bildschirm ist fÃ¼r Windows und fÃ¼r macOS erhÃ¤ltlich.

bit.ly/duo87_sm