Im Test: Insta360 Snap Tillmann Braun

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Cleveres Mini-Display fÃ¼r Vlogger

Mit dem Snap bringt Insta360 ein ungewÃ¶hnliches ZubehÃ¶r auf den Markt: ein magnetisch andockbares Zusatzdisplay, das vor allem die Nutzung kompakter Kameras und Creator-Setups vereinfachen soll. Die Idee dahinter ist einfach â€“ und im Alltag durchaus praktisch.





Bild: Insta360

Technisch setzt das Snap auf ein kompaktes Touchdisplay mit rund 3,5-Zoll-Diagonale, das per Magnetkontakt verbunden wird. Die Stromversorgung erfolgt direkt Ã¼ber die Kamera, eine separate Batterie ist nicht nÃ¶tig. Die AuflÃ¶sung liegt im soliden Bereich, ausreichend fÃ¼r Bildkontrolle und MenÃ¼fÃ¼hrung, ohne dabei als High-End-Monitor zu glÃ¤nzen.

In der Praxis Ã¼berzeugt vor allem die einfache Handhabung. Das Snap lÃ¤sst sich schnell anbringen und ebenso schnell wieder entfernen. Gerade fÃ¼r Vlogging oder Selfie-Aufnahmen ist der Zugewinn an Kontrolle spÃ¼rbar. Bildausschnitte und Einstellungen lassen sich so deutlich komfortabler Ã¼berprÃ¼fen als Ã¼ber die Kamera selbst. Den Selfie-Bildschirm gibt es in zwei Varianten, einmal mit und einmal ohne Lichtrahmen.

Unterm Strich ist das Insta360 Snap ein durchdachtes ZubehÃ¶r fÃ¼r Creator, die unterwegs flexibel arbeiten wollen. Kein Must-have fÃ¼r alle â€“ aber eine clevere ErgÃ¤nzung fÃ¼r diejenigen, die ihre Kamera frÃ¼her allein bedienen.



Bild: Tillmann Braun

Spezifikationen

Preis: ab EUR 85,99 / AuflÃ¶sung: ca. 480 Ã— 800 Pixel / Display: 3,5â€œ / Verbindung: magnetischer Anschluss / Stromversorgung: Ã¼ber angeschlossene Kamera (kein eigener Akku) / Gewicht: 75 g (ohne Licht), 88 g (mit Licht) / insta360.com

Bewertung

97 % Bedienung

91 % Display

96 % Preis/Leistung

Note Hervorragend 94,7%