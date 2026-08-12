System-Booster: Mehr Leistung fÃ¼r Ihren Windows-PC Philipp Lumetsberger

Mit WinOptimizer 2026 bringt Ashampoo eine neue Version seines Windows Tuners an den Start. Die Software bÃ¼ndelt mehr als 20 Werkzeuge fÃ¼r Systemanalyse, Bereinigung und Anpassung. Dazu zÃ¤hlen Funktionen zum Entfernen von Browser-Spuren, zur PrÃ¼fung von Autostart-EintrÃ¤gen, zur Verwaltung von Diensten und zur Anzeige wichtiger Systeminformationen. Neu sind unter anderem ein Ã¼berarbeiteter Internet Cleaner, System Information 2 und ein erweiterter Privacy Manager. Die OberflÃ¤che wurde ebenfalls angepasst. FÃ¼r Nutzer kann das Programm vor allem dann hilfreich sein, wenn viele Wartungsaufgaben an einem Ort gebÃ¼ndelt werden sollen. ErgÃ¤nzend bietet die Software Werkzeuge zur Datei-Analyse, mit denen Speicherfresser schneller gefunden und besser eingeordnet werden kÃ¶nnen.

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