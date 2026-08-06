Im Test: Honor 600 Pro Philipp Lumetsberger

Das Honor 600 Pro tritt mit klaren Premium-Ambitionen an. Im Mittelpunkt stehen ein helles Display, viel Leistung, umfangreiche KI-Funktionen und ein vielseitiges Kamerasystem. Damit zielt Honor auf Nutzer ab, die ein stark ausgestattetes Android-Smartphone mit moderner Technik suchen. Im Test zeigt sich, wie gut das Gesamtpaket im Alltag funktioniert.

Design mit vertrauten Elementen

Schon beim Auspacken fÃ¤llt auf, wo sich Honor beim Design des 600 Pro inspirieren lieÃŸ. Die breite Kamerainsel, die dreieckig angeordneten Linsen, die flachen Seiten und die abgerundeten Ecken erinnern deutlich an das iPhone 17 Pro. Auch eine zusÃ¤tzliche Taste ist vorhanden, mit der sich die hauseigene KI oder die Kamera aufrufen lÃ¤sst. Praktisch ist, dass sich diese Taste anpassen oder deaktivieren lÃ¤sst. Bis zu drei Aktionen sind mÃ¶glich, je nachdem, ob sie kurz, doppelt oder lange gedrÃ¼ckt wird.

Das 6,57 Zoll groÃŸe Display gehÃ¶rt zu den StÃ¤rken des Honor 600 Pro. Mit 2.728 x 1.264 Pixeln stellt es Inhalte sehr scharf dar, Farben wirken krÃ¤ftig und sauber abgestimmt. Auch der Kontrast und die BlickwinkelstabilitÃ¤t Ã¼berzeugen. Besonders positiv fÃ¤llt die hohe Helligkeit auf, wodurch sich der Bildschirm selbst bei direkter Sonne gut ablesen lÃ¤sst. FÃ¼r die Nutzung im Freien gibt es einen extra Sonnenlichtmodus, der bei starkem Umgebungslicht hohe Leuchtkraft sicherstellt.

Viel Leistung, starke Kamera

Im Inneren arbeitet Qualcomms Snapdragon 8 Elite, der dem Honor 600 Pro eine sehr hohe Leistungsreserve verschafft. Im Alltag reagiert das Smartphone schnell, Apps starten ohne spÃ¼rbare VerzÃ¶gerung und das Wechseln zwischen den Applikationen gelingt problemlos. Selbst bei Spielen oder der Videobearbeitung gerÃ¤t das Phone nicht ins Schwitzen. Der Rahmen wird unter Volllast zwar warm, aber nicht unangenehm heiÃŸ.

Dem Prozessor stehen 12 GB Arbeitsspeicher zur Seite, der bei Bedarf um weitere 12 GB virtuellen Speicher ergÃ¤nzt werden kann. Beim internen Speicher zeigt sich Honor groÃŸzÃ¼gig, angeboten werden zwei Varianten mit 256 GB oder 512 GB. Auch bei den Schnittstellen ist das GerÃ¤t modern ausgestattet. 5G, WLAN 7, Bluetooth 6.0, NFC und sogar ein Infrarot-Port sind an Bord. Ein Schwachpunkt bleibt der USB-C-Anschluss, der nur USB 2.0 unterstÃ¼tzt.

Auch fototechnisch ist das Honor 600 Pro gut aufgestellt. Die Triple-Kamera kombiniert eine 200-Megapixel-Hauptlinse mit optischer Bildstabilisierung, eine 50-Megapixel-Periskop-Telelinse mit 3,5-fachem Zoom sowie ein 12-Megapixel-Weitwinkelobjektiv. FÃ¼r Selfies steht eine 50-Megapixel-Kamera bereit. Bei Tageslicht liefern die Kameras detailreiche Fotos mit lebendigen Farben und hoher SchÃ¤rfe. Erst bei stÃ¤rkerem Zoom lÃ¤sst die QualitÃ¤t bei Aufnahmen mit der Hauptkamera sichtbar nach. Videos nimmt das Smartphone in 4K-AuflÃ¶sung mit 60 Bildern pro Sekunde auf.

KI ist allgegenwÃ¤rtig

Unter Honor AI bÃ¼ndelt der Hersteller mehrere KI-Funktionen. â€žMagic Portalâ€œ erkennt markierte Inhalte auf dem Bildschirm und schlÃ¤gt passende Apps vor, etwa Kalender, Navigation oder Shopping. â€žMagischer Textâ€œ hilft beim Extrahieren, Erweitern, Korrigieren, Zusammenfassen und Erstellen von Texten. â€žKI-Ãœbersetzenâ€œ Ã¼bersetzt Chats, Vorlesungen oder Besprechungen in Echtzeit in die gewÃ¼nschte Sprache und kann auch Ã¼ber KopfhÃ¶rer genutzt werden. ErgÃ¤nzt wird das Paket durch eine KI-gestÃ¼tzte Deepfake-Erkennung, die manipulierte Fotos und Videos automatisch erkennen soll.

Vorteile Nachteile – Exzellentes Display

– Tolle Performance

– Lange Update-Garantie – Langsame DatenÃ¼bertragung aufgrund von USB 2.0

– Speicher nicht erweiterbar

Hersteller Honor Name 600 Pro Preis 736,00 Euro

Betriebssystem Android 16 Abmessungen 156 x 74,7 x 7,8 mm Gewicht 200 g DisplaytechnologieÂ AMOLED Display GrÃ¶ÃŸe 6,57 Zoll BildschirmauflÃ¶sung 458 ppi

CPU-Hersteller Qualcomm CPU-Modell SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) CPU-Leistung Octa-core (2×4,32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6×3,53 GHz Oryon V2 Phoenix M) ArbeitsspeicherÂ 12 GB Speicher intern 256 GB

Hauptkamera 200 MP / 50 MP / 12 MP SekundÃ¤rkamera 50 MP

Bluetooth 5.1 Wi-Fi-GenerationÂ a/b/g/n/ac/6/7 NFC ja

Akku-KapazitÃ¤t 6400 mAh Ladeleistung (Kabel) 80 W Ladeleistung (Kabellos) 50 W

Laufzeit Video 1460 min Laufzeit Browser 1290 min Laufzeit 3D-Rendering 755 min Ladezeit 0-50 27 min Ladezeit 0-100 73 min Geekbench 6-Single 2980 Geekbench 6-Multi 9098

Anzeige 78,54% Geschwindigkeit (Leistungstest)Â 92,18% Geschwindigkeit (Hardware) 96,75% Akku (Laufzeit) 85,53% Akku (Hardware) 100,00% Merkmale 84,00% Kamera 93,86% Verarbeitung 100,00% Design 100,00% Haptik 73,08%

Gesamtnote: Gut | 87,8%

Preis/Leistung:Gut | 81,4%

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Abmessungen: : (in mm - HÃ¶he x Breite x Tiefe)

Display:

Speed:

Akku:

Verarbeitung:

Ausstattung:

Design:

Haptik:

Kamera:

Leistung: Grafik: Browser: Akku: Max. 80627

Max. 4942

Max. 7176

Max. 910



Gesamtwertung: /40