Im Test: Honor 600 Pro

Das Honor 600 Pro tritt mit klaren Premium-Ambitionen an. Im Mittelpunkt stehen ein helles Display, viel Leistung, umfangreiche KI-Funktionen und ein vielseitiges Kamerasystem. Damit zielt Honor auf Nutzer ab, die ein stark ausgestattetes Android-Smartphone mit moderner Technik suchen. Im Test zeigt sich, wie gut das Gesamtpaket im Alltag funktioniert.
Design mit vertrauten Elementen
Schon beim Auspacken fÃ¤llt auf, wo sich Honor beim Design des 600 Pro inspirieren lieÃŸ. Die breite Kamerainsel, die dreieckig angeordneten Linsen, die flachen Seiten und die abgerundeten Ecken erinnern deutlich an das iPhone 17 Pro. Auch eine zusÃ¤tzliche Taste ist vorhanden, mit der sich die hauseigene KI oder die Kamera aufrufen lÃ¤sst. Praktisch ist, dass sich diese Taste anpassen oder deaktivieren lÃ¤sst. Bis zu drei Aktionen sind mÃ¶glich, je nachdem, ob sie kurz, doppelt oder lange gedrÃ¼ckt wird.
Das 6,57 Zoll groÃŸe Display gehÃ¶rt zu den StÃ¤rken des Honor 600 Pro. Mit 2.728 x 1.264 Pixeln stellt es Inhalte sehr scharf dar, Farben wirken krÃ¤ftig und sauber abgestimmt. Auch der Kontrast und die BlickwinkelstabilitÃ¤t Ã¼berzeugen. Besonders positiv fÃ¤llt die hohe Helligkeit auf, wodurch sich der Bildschirm selbst bei direkter Sonne gut ablesen lÃ¤sst. FÃ¼r die Nutzung im Freien gibt es einen extra Sonnenlichtmodus, der bei starkem Umgebungslicht hohe Leuchtkraft sicherstellt.
Viel Leistung, starke Kamera
Im Inneren arbeitet Qualcomms Snapdragon 8 Elite, der dem Honor 600 Pro eine sehr hohe Leistungsreserve verschafft. Im Alltag reagiert das Smartphone schnell, Apps starten ohne spÃ¼rbare VerzÃ¶gerung und das Wechseln zwischen den Applikationen gelingt problemlos. Selbst bei Spielen oder der Videobearbeitung gerÃ¤t das Phone nicht ins Schwitzen. Der Rahmen wird unter Volllast zwar warm, aber nicht unangenehm heiÃŸ.
Dem Prozessor stehen 12 GB Arbeitsspeicher zur Seite, der bei Bedarf um weitere 12 GB virtuellen Speicher ergÃ¤nzt werden kann. Beim internen Speicher zeigt sich Honor groÃŸzÃ¼gig, angeboten werden zwei Varianten mit 256 GB oder 512 GB. Auch bei den Schnittstellen ist das GerÃ¤t modern ausgestattet. 5G, WLAN 7, Bluetooth 6.0, NFC und sogar ein Infrarot-Port sind an Bord. Ein Schwachpunkt bleibt der USB-C-Anschluss, der nur USB 2.0 unterstÃ¼tzt.
Auch fototechnisch ist das Honor 600 Pro gut aufgestellt. Die Triple-Kamera kombiniert eine 200-Megapixel-Hauptlinse mit optischer Bildstabilisierung, eine 50-Megapixel-Periskop-Telelinse mit 3,5-fachem Zoom sowie ein 12-Megapixel-Weitwinkelobjektiv. FÃ¼r Selfies steht eine 50-Megapixel-Kamera bereit. Bei Tageslicht liefern die Kameras detailreiche Fotos mit lebendigen Farben und hoher SchÃ¤rfe. Erst bei stÃ¤rkerem Zoom lÃ¤sst die QualitÃ¤t bei Aufnahmen mit der Hauptkamera sichtbar nach. Videos nimmt das Smartphone in 4K-AuflÃ¶sung mit 60 Bildern pro Sekunde auf.
KI ist allgegenwÃ¤rtig
Unter Honor AI bÃ¼ndelt der Hersteller mehrere KI-Funktionen. â€žMagic Portalâ€œ erkennt markierte Inhalte auf dem Bildschirm und schlÃ¤gt passende Apps vor, etwa Kalender, Navigation oder Shopping. â€žMagischer Textâ€œ hilft beim Extrahieren, Erweitern, Korrigieren, Zusammenfassen und Erstellen von Texten. â€žKI-Ãœbersetzenâ€œ Ã¼bersetzt Chats, Vorlesungen oder Besprechungen in Echtzeit in die gewÃ¼nschte Sprache und kann auch Ã¼ber KopfhÃ¶rer genutzt werden. ErgÃ¤nzt wird das Paket durch eine KI-gestÃ¼tzte Deepfake-Erkennung, die manipulierte Fotos und Videos automatisch erkennen soll.
|Vorteile
|Nachteile
|– Exzellentes Display
– Tolle Performance
– Lange Update-Garantie
|– Langsame DatenÃ¼bertragung aufgrund von USB 2.0
– Speicher nicht erweiterbar
|Hersteller
|Honor
|Name
|600 Pro
|Preis
|736,00 Euro
|Betriebssystem
|Android 16
|Abmessungen
|156 x 74,7 x 7,8 mm
|Gewicht
|200 g
|DisplaytechnologieÂ
|AMOLED
|Display GrÃ¶ÃŸe
|6,57 Zoll
|BildschirmauflÃ¶sung
|458 ppi
|CPU-Hersteller
|Qualcomm
|CPU-Modell
|SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm)
|CPU-Leistung
|Octa-core (2×4,32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6×3,53 GHz Oryon V2 Phoenix M)
|ArbeitsspeicherÂ
|12 GB
|Speicher intern
|256 GB
|Hauptkamera
|200 MP / 50 MP / 12 MP
|SekundÃ¤rkamera
|50 MP
|Bluetooth
|5.1
|Wi-Fi-GenerationÂ
|a/b/g/n/ac/6/7
|NFC
|ja
|Akku-KapazitÃ¤t
|6400 mAh
|Ladeleistung (Kabel)
|80 W
|Ladeleistung (Kabellos)
|50 W
|Laufzeit Video
|1460 min
|Laufzeit Browser
|1290 min
|Laufzeit 3D-Rendering
|755 min
|Ladezeit 0-50
|27 min
|Ladezeit 0-100
|73 min
|Geekbench 6-Single
|2980
|Geekbench 6-Multi
|9098
|Anzeige
|78,54%
|Geschwindigkeit (Leistungstest)Â
|92,18%
|Geschwindigkeit (Hardware)
|96,75%
|Akku (Laufzeit)
|85,53%
|Akku (Hardware)
|100,00%
|Merkmale
|84,00%
|Kamera
|93,86%
|Verarbeitung
|100,00%
|Design
|100,00%
|Haptik
|73,08%
Gesamtnote: Gut | 87,8%
Preis/Leistung:Gut | 81,4%
|
Display:
Speed:
Akku:
Verarbeitung:
Ausstattung:
Design:
Haptik:
Kamera:
|
Leistung:
Grafik:
Browser:
Akku:
|
Max. 80627
Max. 4942
Max. 7176
Max. 910