TelefÃ³nica testet Satelliten-Direktverbindung zum Handy Philipp Lumetsberger

TelefÃ³nica und OQ Technology testen in Mecklenburg-Vorpommern den direkten Funkkontakt zwischen Satelliten und Smartphones. Die Technik soll dort zum Einsatz kommen, wo klassische Funkmasten schwer umsetzbar sind, etwa auch in Naturschutzgebieten oder Seenlandschaften. Die Satelliten umkreisen die Erde in 500 bis 600 Kilometern HÃ¶he und sollen FunklÃ¶cher gezielter schlieÃŸen. Im Vergleich zu klassischen SatellitenlÃ¶sungen kÃ¶nnten dadurch kÃ¼rzere Reaktionszeiten beim Telefonieren und Surfen mÃ¶glich werden.