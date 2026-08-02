TelefÃ³nica testet Satelliten-Direktverbindung zum Handy

Philipp Lumetsberger 2. August 2026 Comments Off on TelefÃ³nica testet Satelliten-Direktverbindung zum Handy Kommentar(e)

TelefÃ³nica und OQ Technology testen in Mecklenburg-Vorpommern den direkten Funkkontakt zwischen Satelliten und Smartphones. Die Technik soll dort zum Einsatz kommen, wo klassische Funkmasten schwer umsetzbar sind, etwa auch in Naturschutzgebieten oder Seenlandschaften. Die Satelliten umkreisen die Erde in 500 bis 600 Kilometern HÃ¶he und sollen FunklÃ¶cher gezielter schlieÃŸen. Im Vergleich zu klassischen SatellitenlÃ¶sungen kÃ¶nnten dadurch kÃ¼rzere Reaktionszeiten beim Telefonieren und Surfen mÃ¶glich werden.

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Bild: iStock / imaginima, Delmaine Donson

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