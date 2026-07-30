Vodafone: FuÃŸball-WM sorgt fÃ¼r Datenverkehr-Rekord Philipp Lumetsberger

Vodafone meldet neuen HÃ¶chstwert beim mobilen Datenverkehr

Das WM-Spiel Deutschland gegen CuraÃ§ao sorgte im Mobilfunknetz von Vodafone fÃ¼r auÃŸergewÃ¶hnlich hohen Datenverkehr. WÃ¤hrend der Partie streamten viele Fans, teilten Fotos oder tauschten sich Ã¼ber Messenger aus. In der Spitze wurden rund 1.000 Terabyte Ã¼bertragen. Damit lag der Wert etwa fÃ¼nf Prozent Ã¼ber dem bisherigen Rekord vom Champions-League-Finale im Mai 2026.Â An einem normalen Sonntag werden Ã¼ber das Netz rund 850 Terabyte Daten Ã¼bermittelt. Beim WM-ErÃ¶ffnungsspiel waren es etwa 900 Terabyte.