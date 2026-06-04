Vodafone erweitert Roaming: Flexible Pakete erleichtern mobiles Surfen und Telefonieren

Philipp Lumetsberger 4. June 2026 Comments Off on Vodafone erweitert Roaming: Flexible Pakete erleichtern mobiles Surfen und Telefonieren Kommentar(e)

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Bild: Vodafone

Mit dem Smartphone im Urlaub sorgenfrei surfen und telefonieren: Vodafone erweitert dafÃ¼r seinen CallYa-Prepaidtarife um neue Roaming-Optionen auÃŸerhalb der EU. Das Angebot ist in vier Weltzonen gegliedert und bietet deutlich gÃ¼nstigere Minutenpreise. Erstmals stehen auch praktische Pakete zur VerfÃ¼gung, die Datenvolumen, Telefonie und SMS kombinieren und flexibel fÃ¼r Tage oder Wochen gebucht werden kÃ¶nnen. Insgesamt profitieren Kunden nun in 210 LÃ¤ndern von transparenten Konditionen und weltweit mehr als 500 Roaming-Partnern.

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