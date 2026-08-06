Die besten neuen Apps Juli 2026: Frische Empfehlungen fÃ¼r Smartphones Philipp Lumetsberger

Hier stellen wir Ihnen die spannendsten neuen Apps vor, die in den vergangenen Wochen in den Stores erschienen sind.

Viel SpaÃŸ beim StÃ¶bern!

Angebote immer griffbereit

Marktkauf

Die Marktkauf-App bÃ¼ndelt aktuelle Wochenangebote, exklusive App Rabatte und den digitalen Prospekt Ã¼bersichtlich an einem Ort. Praktisch ist die VerknÃ¼pfung mit Payback, wodurch Punkte beim Einkauf automatisch gesammelt werden. Einzelne Angebote lassen sich vermerken, zu einer Liste hinzufÃ¼gen und mit anderen teilen. Es werden jedoch nur Aktionsartikel angezeigt, eine echte Einkaufsliste fehlt ebenso wie eine Suche im gesamten Sortiment. Wer vor allem Angebote prÃ¼fen mÃ¶chte, ist mit dieser App gut bedient.

Nachhaltig daten per App

GreenLovers â€“ Ã–ko Dating App

GreenLovers richtet sich an Menschen, die beim Dating Wert auf Nachhaltigkeit, Naturverbundenheit und gemeinsame Ãœberzeugungen legen. Ãœber die GreenWall lassen sich Fotos, Ã–ko-Tipps und Inspirationen teilen, der Green Test hilft beim Abgleich von Lebensstil und Werten. Dazu kommen individuelle Suchfilter, ein privater Chat und Green Events fÃ¼r echte Begegnungen abseits des Displays. Die Community ist derzeit allerdings noch etwas klein.

Laden mit mehr Ãœberblick

Allego

Die Allego App will das Laden von Elektroautos spÃ¼rbar vereinfachen und bÃ¼ndelt dafÃ¼r mehr als eine Million Ã¶ffentliche Ladepunkte in Europa. Preise, Ladeleistung und Auslastung sind schon vor dem Start sichtbar, der Ladevorgang lÃ¤sst sich direkt in der App starten und bezahlen. Praktisch sind auch die intelligente Routenplanung und die bestellbare Ladekarte. Besonders fair ist, dass auch fremde Ladenetze ohne zusÃ¤tzliche AufschlÃ¤ge nutzbar sind.

Aufgaben klar im Griff

Erledigt â€“ Die Aufgaben-App

Erledigt richtet sich an Betriebe, in denen Aufgaben bislang Ã¼ber Zettel, Zurufe oder Messenger-Gruppen organisiert wurden. Vor allem in Hotellerie, Gastronomie und Unternehmen mit mehreren Abteilungen soll die App fÃ¼r mehr Ãœbersicht, klare ZustÃ¤ndigkeiten und schnellere AblÃ¤ufe sorgen.

Nach der Registrierung kann man einem bestehenden Team beitreten oder einen neuen Account fÃ¼r den eigenen Betrieb erstellen. Standorte und Abteilungen lassen sich innerhalb weniger Minuten einrichten und miteinander verknÃ¼pfen. Aufgaben kÃ¶nnen einzelnen Personen oder ganzen Abteilungen zugewiesen und mit Fristen sowie PrioritÃ¤ten versehen werden. FÃ¼r wiederkehrende AblÃ¤ufe lassen sich Vorlagen anlegen. Als besonders praktisch erweisen sich Checklisten, Kommentare und Fotos zur Dokumentation. Im Test Ã¼berzeugten die einfache Bedienung, die schnelle Synchronisation und zuverlÃ¤ssige Push

Benachrichtigungen.

So funktioniert es:

Aufgaben erstellen

Nach der Registrierung wird das Profil Schritt fÃ¼r Schritt eingerichtet. Standorte und Abteilungen lassen sich schnell anlegen, Aufgaben kÃ¶nnen einzelnen Personen oder ganzen Abteilungen zugewiesen werden.

Teams organisieren

Inhaber und Administratoren verwalten Betriebe, Abteilungen, Rollen und Vorlagen. Mitarbeiter erhalten die Aufgaben direkt am Smartphone und kÃ¶nnen Checklisten ab-

haken, Fotos hochladen und kommentieren.

Checklisten nutzen

Aufgaben kÃ¶nnen in einzelne Arbeitsschritte unterteilt werden. So wird klar festgelegt, welche TÃ¤tigkeiten erledigt werden mÃ¼ssen. Kommentare und Fotos helfen zusÃ¤tzlich beim Erledigen der Aufgaben.