November 2025: Die besten neuen Apps im Check

Hier stellen wir Ihnen die spannendsten neuen Apps vor, die in den vergangenen Wochen in den Stores erschienen sind. Viel SpaÃŸ beim StÃ¶bern!

Medikamente und Pflege per Klick: apotal

Die Versandapotheke auf dem Smartphone macht den Kauf von Medikamenten und Hygieneartikeln erstaunlich einfach. Schon die klare Struktur sorgt fÃ¼r einen schnellen Ãœberblick, die Suche findet zuverlÃ¤ssig jedes PrÃ¤parat. Preise sind attraktiv, der Warenkorb ist fix gefÃ¼llt. Auch E-Rezepte lassen sich ohne Umwege einlÃ¶sen. Die Bestellung erfolgt unkompliziert, die Lieferung klappt zuverlÃ¤ssig bis an die HaustÃ¼r.

Â Note: Sehr gut/ Preis: gratis

Sicherer Login â€“ mit Google: Google Passwortmanager



Der Google Passwortmanager hÃ¤lt PasswÃ¶rter sicher im Google-Konto und macht sie auf Smartphone, Tablet und PC sofort verfÃ¼gbar. Neue Logins werden automatisch gespeichert, das Einloggen gelingt mit einem Fingertipp oder per Passkey. Die App lÃ¤uft stabil, integriert sich nahtlos ins Android-System und spart spÃ¼rbare Zeit imÂ Alltag.



Note:Â Â Hervorragend/ Preis: gratis

E-Tankstellen auf einen Blick: Ad-hoc-Karte



Ad-Hoc Map zeigt alle Schnellladestationen, an denen ohne vorherige Registrierung geladen werden kann. Die App listet CCS-Lader ab 50 kW auf, informiert Ã¼ber verfÃ¼gbare Bezahlmethoden wie Karte, QR-Code oder SMS und erleichtert so spontanes Laden. Dank klarer Kartenansicht findet man schnell und unkompliziert die passenden Stationen. Ideal fÃ¼r E-Autofahrer, die ihr Fahrzeug unterwegs flexibel beladen mÃ¶chten.

Note: Â Sehr gut/ Preis: gratis

Kochbuch im TikTok-Format: Rezepte – Was kann ich essen?

Die App â€žRezepte â€“ Was kann ich essen?â€œ Macht die tÃ¤gliche Essensplanung angenehm einfach. Nutzer finden eine groÃŸe Auswahl an Gerichten â€“ von schnellen Snacks Ã¼ber vegetarische und vegane Optionen bis hin zu ausgefallenen Rezeptideen. Besonders praktisch: Rezepte lassen sich direkt aus TikTok oder Reels importieren und im eigenen Kochbuch speichern. So entsteht eine individuelle Sammlung, die jederzeit griffbereit ist. ZusÃ¤tzlich liefert die App Inspirationen, die sich mit aktuellen Supermarktangeboten verbinden lassen â€“ das spart Zeit und Geld. Die Bedienung ist intuitiv, Such- und Filterfunktionen fÃ¼hren schnell zum passenden Gericht. Ohne Abo ist die App jedoch kaum nutzbar: Ein Monat kostet 5,99 â‚¬, das Jahresabo 71,88 â‚¬.

Â Note: Â Sehr gut/ Preis: gratis

Ruhr-Abenteuer inklusive: RUHR.TOPCARD

Die RUHR.TOPCARD-App bringt die beliebte Freizeitkarte direkt aufs Smartphone und macht die Planung von AusflÃ¼gen im Ruhrgebiet spÃ¼rbar einfacher. Mehr als 90 Attraktionen kÃ¶nnen mit der Karte kostenlos besucht werden, zusÃ¤tzlich gibt es bei rund 50 weiteren Zielen attraktive Rabatte. Ob Zoos, Museen, SchwimmbÃ¤der oder spannende Erlebnisparks â€“ die Auswahl ist groÃŸ und abwechslungsreich. In der App lassen sich Favoriten speichern, besuchte Ziele abhaken und Inspirationen fÃ¼r den nÃ¤chsten Ausflug sammeln. Praktisch ist auch die integrierte Kartenfunktion, die passende Ziele in der Umgebung anzeigt. So wird die App zum digitalen Reisebegleiter fÃ¼r Familien, Paare und Entdecker, die die Region in vollen ZÃ¼gen erleben mÃ¶chten.

Â Note: Â Sehr gut/ Preis: gratis

Musik entdecken, Frau will: Weezer – Music Player

Der Weezer Music Player bringt Streams von Plattformen wie SoundCloud direkt aufs Smartphone und bietet eine einfachere Bedienung. Songs lassen sich schnell finden, Playlists erstellen und offline speichern. Auch weniger bekannte KÃ¼nstler werden hier sichtbar. Klang und Bedienung Ã¼berzeugen, der Umfang an Musik und Funktionen ist jedoch eingeschrÃ¤nkt.

Note: G ut/ Preis: gratis

