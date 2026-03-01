Abseits von Android und iOS: Alternative Betriebssysteme im Check Hartmut Schumacher

Smartphones begleiten unseren Alltag stÃ¤ndig. Der smartphonemag Newsletter hilft, bewusster und informierter zu entscheiden.

Statt Android oder iOS kÃ¶nnen Sie auf Ihrem Smartphone auch ein anderes Betriebssystem verwenden. Warum jedoch sollten Sie das tun? Wo liegen die Vorteile â€“ und wo die Nachteile?

Die Welt der Smartphone-Betriebssysteme ist fein sÃ¤uberlich aufgeteilt: Weltweit benutzen 79 Prozent der GerÃ¤te das Betriebssystem Android von Google. Und 17 Prozent verwenden das Betriebssystem iOS von Apple. Eine kleine Schar unbeugsamer Benutzer allerdings hÃ¶rt nicht auf, Widerstand zu leisten, und verwendet stattdessen alternative Betriebssysteme.

Deutliche Vorteile

Dahinter steckt nicht lediglich Eigensinn, denn es gibt tatsÃ¤chlich gute GrÃ¼nde, den beiden Platzhirschen den RÃ¼cken zu kehren: Zum Ersten legen viele alternative Betriebssysteme Wert darauf, seltener â€žnach Hause zu telefonierenâ€œ, also weniger oder im Idealfall keine Informationen Ã¼ber den Benutzer an den Hersteller des Smartphones oder des Betriebssystems zu senden.

Zum Zweiten bieten alternative Betriebssysteme hÃ¤ufig zusÃ¤tzliche Funktionen, um die Daten des Benutzers zu schÃ¼tzen â€“ beispielsweise durch eine bessere VerschlÃ¼sselung, durch eine stÃ¤rkere Abschottung der Apps, durch die MÃ¶glichkeit, Sensoren abzuschalten, durch das VerÃ¤ndern der Zifferntasten-Anordnung beim Eingeben von Geheimzahlen oder durch das Verwenden quelloffener Apps.

Zum Dritten sind manche alternativen Betriebssysteme in der Lage, auf Ã¤lteren Smartphones zu laufen, die vom Hersteller nicht mehr mit Updates versorgt werden. Das erhÃ¶ht die Sicherheit, spart Geld und schont die Umwelt.

Solide Grundlage

Alternative Betriebssysteme basieren meist auf dem Android Open Source Project (AOSP), das auch die Grundlage bildet fÃ¼r die Android-Version, die von Google vertrieben wird und auf den meisten Smartphones vor-installiert ist.

Ãœberraschend ist das nicht, denn der RÃ¼ckgriff auf das Android Open Source Project hat zwei groÃŸe Vorteile: Erstens steht dadurch ein ausgereiftes Betriebssystem zur VerfÃ¼gung, das man â€žlediglichâ€œ nur noch verÃ¤ndern oder um die gewÃ¼nschten Zusatzfunktionen ergÃ¤nzen muss. Zweitens fÃ¼hrt das Verwenden des Android Open Source Project dazu, dass auf dem â€žneuenâ€œ Betriebssystem die meisten Android-Apps lauffÃ¤hig sind â€“ so dass das Smartphone gut mit Software versorgt ist, statt lediglich eine Handvoll Apps zur Auswahl zu haben.

Es gibt auch einige alternative Smartphone-Betriebssysteme, die auf Linux basieren. Meist verwenden Sie eine â€žKompatibilitÃ¤tsschichtâ€œ, also eine Software, die dafÃ¼r sorgt, dass Android-Apps prinzipiell auf den Smartphones lauffÃ¤hig sind. Und wie sieht es mit dem Apple-Betriebssystem iOS aus? â€“ Es gibt keine alternativen Smartphone-Betriebssysteme, die auf iOS basieren. Einfach deshalb, weil Apple den Quellcode seines Betriebssystems nicht verÃ¶ffentlicht.

UnterstÃ¼tzte GerÃ¤te

Alternative Betriebssysteme lassen sich nur auf Android-Smartphones und -Tablets installieren, nicht jedoch auf iPhone- oder iPad-Modellen. Der Grund dafÃ¼r: Bei vielen Android-GerÃ¤ten ist es mÃ¶glich, den Bootloader zu entsperren, also die Software, die das Betriebssystem startet. So lassen sich auch alternative Betriebssysteme verwenden. Auf Apple-GerÃ¤ten dagegen kann beim Starten ausschlieÃŸlich Software ausgefÃ¼hrt werden, die von Apple signiert wurde.

Allerdings ist lÃ¤ngst nicht jedes alternative Betriebssystem auf jedem Android-Smartphone lauffÃ¤hig. Ein Blick in die KompatibilitÃ¤tslisten der Betriebssystem-Anbieter schafft Klarheit â€“ und oft auch fÃ¼r Frustration, denn die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass das gewÃ¼nschte Smartphone nicht in diesen Listen zu finden ist.

Nachteile



Alternative Betriebssysteme sind generell eine feine Sache, bringen aber durchaus auch Nachteile mit sich: Ein derartiges Betriebssystem auf einem Smartphone oder Tablet zu installieren, ist zwar kein Hexenwerk. Man muss jedoch etwas Zeit, Mut und technisches VerstÃ¤ndnis mitbringen, wenn man zum Ziel kommen mÃ¶chte. Ebenfalls nicht ganz unwichtig: Nicht alle Android-Apps sind tatsÃ¤chlich auf allen alternativen Betriebssystemen lauffÃ¤hig. Banking- und Streaming-Apps beispielsweise kÃ¶nnen Schwierigkeiten bereiten.

Smartphones mit vorinstallierten Alternativen

FÃ¼r Anwender, denen es zu nervenaufreibend und zeitaufwendig ist, ein alternatives Betriebssystem eigenhÃ¤ndig zu installieren, existiert glÃ¼cklicherweise eine LÃ¶sung: Einige Smartphone-Hersteller haben GerÃ¤te im Sortiment, auf denen bereits ein derartiges Betriebssystem vorinstalliert ist. Auf der nÃ¤chsten Doppelseite stellen wir Ihnen sechs solcher Smartphones kurz vor.

Alternative Betriebssysteme

GrapheneOS

Das Betriebssystem Graphene-OS basiert auf dem Android Open Source Project, fÃ¼gt jedoch etliche Verbesserungen hinzu, die die Sicherheit und den Datenschutz erhÃ¶hen. Die Google-Play-Dienste sind nicht vorinstalliert, lassen sich aber nachtrÃ¤glich in einem abgeschotteten Bereich (in einer â€žSandboxâ€œ) installieren. Derzeit lÃ¤sst sich Graphene-OS ausschlieÃŸlich auf neueren Pixel-Smartphones von Google installieren. Voraussichtlich im nÃ¤chsten Jahr sollen auch GerÃ¤te eines anderen groÃŸen Herstellers unterstÃ¼tzt werden.

http://grapheneos.org

LineageOS

LineageOS ergÃ¤nzt das Android Open Source Project um Funktionen, die einerseits die Sicherheit verbessern und andererseits dem Benutzer weitergehende Anpassungen der BedienungsoberflÃ¤che erlauben. Die hauptsÃ¤chliche Existenzberechtigung von LineageOS besteht darin, auch Ã¤ltere Smartphones mit neuen Android-Versionen zu versorgen. Die Google-Apps lassen sich nachinstallieren. LineageOS unterstÃ¼tzt unter anderem Smartphones von Google, Samsung, Motorola, Xiaomi, OnePlus, Nokia und Fairphone.

lineageos.org

/e/OS

/e/OS ist eine Abspaltung von LineageOS, die den Schwerpunkt auf Datenschutz legt. Dies geschieht unter anderem durch den Verzicht auf die Google-Dienste, die durch die quelloffene Alternative MicroG ersetzt werden. Die meisten vorinstallierten Apps sind ebenfalls quelloffen. /e/OS lÃ¤sst sich auf etlichen Smartphones, unter anderem von Google, Samsung, Gigaset und OnePlus, installieren. Im Murena-Web-Shop sind einige Smartphones verfÃ¼gbar, auf denen dieses Betriebssystem bereits vorinstalliert ist.

e.foundation/de

Ubuntu Touch

Ubuntu Touch ist eine mobile Version der Linux-Distribution Ubuntu. Apps fÃ¼r grundlegende Aufgaben sind vorinstalliert. In einem Online-Shop lassen sich knapp 1.000 weitere Apps herunterladen. Mit Hilfe der Software Waydroid sind auch viele Android-Apps lauffÃ¤hig.

Installieren lÃ¤sst sich das Betriebssystem auf einigen Smartphones unter anderem der Hersteller Google, Xiaomi, Fairphone und One Plus. Die GerÃ¤te des Herstellers Volla kann man wahlweise mit Ubuntu Touch als vorinstalliertem Betriebssystem kaufen.

ubuntu-touch.io

Smartphones mit alternativen Betriebssystemen

Shiftphone 8.1

Das Shiftphone 8.1 verwendet als Betriebssystem ShiftOS, das auf Android 14 basiert â€“ und wahlweise mit oder ohne Google-Dienste daherkommt. Das Smartphone zeichnet sich durch seine leichte Reparierbarkeit aus: â€žMehr als 13â€œ Bestandteile lassen sich lediglich mit Hilfe eines Schraubenziehers austauschen. Der Akku ist wechselbar. Kameras und Mikrofone lassen sich mit Hardware-Schaltern deaktivieren.

shift.eco

Volla Phone X23

Auf dem Volla Phone X23 ist als Betriebssystem wahlweise Volla OS oder Ubuntu Touch vorinstalliert. Volla OS basiert auf dem Android Open Source Project, verzichtet aber dem Datenschutz zuliebe auf die Google-Dienste und verwendet stattdessen die quelloffene Alternative MicroG. Das robuste Smartphone hat eine Bildschirmdiagonale von 6,1 Zoll. Die Kamera hat eine AuflÃ¶sung von 48 Megapixeln. Der Akku ist austauschbar.

volla.online

Jolla C2

Auf dem Jolla C2 kommt das Betriebssystem Sailfish OS 5.0 zum Einsatz â€“ eine Linux-Version, auf der auch viele Android-Apps lauffÃ¤hig sind. Das System verspricht, die PrivatsphÃ¤re der Benutzer mehr zu respektieren, als Android dies tut. Der Bildschirm hat eine Diagonale von 6,52 Zoll. Die Hauptkamera bietet eine AuflÃ¶sung von 64 Megapixeln. Der 128 GB groÃŸe Massenspeicher lÃ¤sst sich durch eine Speicherkarte ergÃ¤nzen.

commerce.jolla.com

Murena Fairphone (Gen. 6)

Das Murena Fairphone (Gen. 6) verwendet das datenschutzorientierte Betriebssystem /e/OS (siehe linke Seite). ZwÃ¶lf Bestandteile (einschlieÃŸlich des Akkus) lassen sich mittels eines Schraubenziehers austauschen. Das Smartphone besteht zu 50 Prozent aus â€žfairen und recycelten Materialienâ€œ. Der 120-Hertz-Bildschirm hat eine Diagonale von 6,31 Zoll. Die Hauptkamera bietet eine AuflÃ¶sung von 50 Megapixeln.

murena.com

Nitrophone 5 Pro

Das Nitrophone 5 Pro basiert auf dem Google-Smartphone Pixel 9 Pro, verwendet als Betriebssystem aber GrapheneOS (siehe linke Seite). Der Bildschirm misst 6,3 Zoll in der Diagonale. Die Hauptkamera wartet mit einer AuflÃ¶sung von 50 Megapixeln auf. Der Massenspeicher ist 128 GB, 256 GB oder 512 GB groÃŸ. Das Smartphone ist auch mit entfernten Mikrofonen und Kameras erhÃ¤ltlich.

shop.nitrokey.com

Hiroh Phone

Auf dem Hiroh Phone ist als Betriebssystem wahlweise /e/OS (siehe linke Seite Seite) oder Android 16 installiert. Die Kameras und Mikrofone lassen sich Ã¼ber Hardware-Schalter deaktivieren. Der 120-Hertz-Bildschirm hat eine Diagonale von 6,7 Zoll. Die Hauptkamera verfÃ¼gt Ã¼ber eine AuflÃ¶sung von 108 Megapixeln. Der 512 GB groÃŸe Massenspeicher lÃ¤sst sich durch eine Speicherkarte ergÃ¤nzen.

hiroh.io