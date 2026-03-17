Schluss mit Tracking: Punkt. MC03 greift Android & Co. an Philipp Lumetsberger

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Mit dem MC03 prÃ¤sentierte Punkt. auf der CES 2026 ein Smartphone, das sich bewusst gegen Tracking und Datensammeln stellt. Im Mittelpunkt steht das Abo-Betriebssystem AphyOS, das laut Hersteller unerwÃ¼nschte Hintergrundprozesse, versteckte Software und Online-Tracking ausbremsen soll. FÃ¼r zusÃ¤tzliche Kontrolle setzt Punkt. auf zwei getrennte App-Welten: Einen abgesicherten Tresor fÃ¼r geprÃ¼fte Anwendungen und einen offeneren Bereich mit erweiterten Schutzmechanismen. Gefertigt wird das GerÃ¤t in Deutschland bei Gigaset, mit Fokus auf Langlebigkeit, Reparierbarkeit und einem austauschbaren 5.200-mAh-Akku. Vorbestellungen starten bei 699 Euro, inklusive zwÃ¶lf Monaten AphyOS, danach werden 9,99 Euro pro Monat fÃ¤llig.

punkt.ch