Top-Apps des Monats Juli 2026: Die empfehlenswertesten Anwendungen Philipp Lumetsberger

Vergleichen leicht gemacht

CHECK24

Ob Reise, Versicherung oder neuer Handytarif, mit CHECK24 lassen sich viele Bereiche des Alltags direkt am Smartphone vergleichen. Die App hilft bei der Suche nach Hotels, Mietwagen, Krediten, Strom und Gas, Internet, Handytarifen oder Kfz-Versicherungen. Auch Reifen, Komplett-rÃ¤der und Dienstleistungen wie Umzugsservices sind buchbar. Praktisch ist die AktivitÃ¤tenliste, in der Buchungen und AbschlÃ¼sse gesammelt und verwaltet werden. Bei der Reiseplanung liefert Sophie, der KI-Chat, Ideen fÃ¼r Ziele, Packlisten und weitere Tipps. Sinnvoll ist die App vor allem, weil sie viele Bereiche bÃ¼ndelt und dadurch Zeit bei der Suche spart.

Routen fÃ¼r jedes Abenteuer

komoot – Wandern und Radfahren

FÃ¼r Wanderungen, Radtouren oder spontane AusflÃ¼ge ins GrÃ¼ne bietet komoot eine verlÃ¤ssliche Planungshilfe. Nutzer kÃ¶nnen passende Touren suchen, eigene Routen erstellen und diese mit anderen teilen. Besonders praktisch ist das detaillierte Streckenprofil, das anspruchsvolle Abschnitte schon vor dem Start sichtbar macht. WÃ¤hrend der Tour zeigt die App den Live-Fortschritt samt verbleibender Strecke an. Mit Welt Paket und Premium Abo kommen weitere Extras dazu, darunter z. B. weltweite Offline-Karten, sportartspezifische Karten und ein Mehrtagesplaner fÃ¼r lÃ¤ngere Abenteuer. So lassen sich auch lÃ¤ngere Touren exakter vorbereiten.

Depot in der Hosentasche

Trade Republic: Broker & Bank

Mit Trade Republic wird das Investieren am Smartphone besonders einfach. Ãœber die App kÃ¶nnen Nutzer in Aktien, ETFs, KryptowÃ¤hrungen oder Derivate investieren und ihr Portfolio Ã¼bersichtlich verfolgen. Vor dem Start erfolgt eine Verifizierung per Videocall, danach lassen sich auch SparplÃ¤ne einrichten, mit denen regelmÃ¤ÃŸig automatisch investiert wird. FÃ¼r nicht investiertes Guthaben am Konto gibt es monatlich 2 Prozent Zinsen. ZusÃ¤tzlich kann eine virtuelle oder physische Zahlkarte bestellt werden, die bei Zahlungen 1 Prozent Saveback bringt. Bei Fragen steht ein 24-Stunden-Telefonservice bereit.

Abenteuer auf Knopfdruck

GetYourGuide: Planen & buchen

Wer im Urlaub mehr erleben mÃ¶chte, findet mit GetYourGuide passende AktivitÃ¤ten in vielen LÃ¤ndern weltweit. Die App zeigt beliebte SehenswÃ¼rdigkeiten, Touren und Erlebnisse am gewÃ¤hlten Reiseziel sowie spannende AusflugsmÃ¶glichkeiten in der Umgebung. Nach der Auswahl lÃ¤sst sich das Ticket direkt buchen und wird anschlieÃŸend als QR-Code in der App gespeichert. So bleibt es griffbereit und ist auch offline zugÃ¤nglich. Kundenbewertungen, Fotos anderer Reisender und eine Kartenansicht helfen bei der Entscheidung. Interessante AktivitÃ¤ten kÃ¶nnen zudem auf der Merkliste gespeichert und spÃ¤ter gebucht werden.

SchÃ¤tze aus zweiter Hand

Vinted: Secondhand-Marktplatz

Der Kleiderschrank ist voll, die Schubladen auch? Vinted macht daraus einen digitalen Marktplatz fÃ¼r alles, was nicht lÃ¤nger ungenutzt herumliegen soll. Inserate sind schnell erstellt, indem Fotos hochgeladen, Details ergÃ¤nzt und ein Preis festgelegt werden. Beim Verkauf fallen keine GebÃ¼hren an und fÃ¼r mehr Sicherheit sorgt die KÃ¤uferschutz-Garantie. Angeboten werden neben Kleidung auch Elektronik, Haushaltswaren und viele weitere Artikel. Wer nach besonderen StÃ¼cken sucht, findet zudem Designer Mode, die von Experten verifiziert wurde. So werden aus ungenutzten Dingen neue LieblingsstÃ¼cke fÃ¼r jemand anderen.

Fahrrad mieten

nextbike â€“ Bike Sharing

Kurz zum Bahnhof, weiter zur Arbeit oder spontan durch die Stadt, nextbike bringt das passende Rad direkt auf die Karte. In der App sind freie LeihfahrrÃ¤der sowie E-Bikes in der NÃ¤he Ã¼bersichtlich markiert. Zum Ausleihen wird ein verfÃ¼gbares Rad ausgewÃ¤hlt, der QR-Code gescannt oder die Fahrradnummer eingegeben, danach kann die Fahrt sofort starten. Die RÃ¼ckgabe erfolgt je nach Standort an Stationen oder flexibel innerhalb einer Zone. Praktisch ist das besonders fÃ¼r kurze Strecken, bei denen Bus, Auto oder eigenes Fahrrad gerade nicht verfÃ¼gbar sind. GebÃ¼hren und bereits gefahrene Minuten bleiben wÃ¤hrend der Nutzung sichtbar, sodass man Kosten und Fahrzeit jederzeit im Blick behÃ¤lt.