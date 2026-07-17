Im Test: Dreame X10 Ultra

Zwischen Marketingversprechen und echten Unterschieden liegt oft eine groÃŸe LÃ¼cke.

Genau dort setzt der Smartphonemag Newsletter an â€“ mit Tests und klaren Vergleichen.

Hygienischer Multi-Mopp

Bild: CDA Verlag GmbH

Saugroboter gibt es viele, aber dieser ist anders. Beim Dreame X10 Ultra steht der automatische Wechsel des Wischermopps im Mittelpunkt, der eine Kreuzkontamination zwischen verschiedenen Zimmern verhindert und auch die jeweils passenden Reinigungsmittel nutzt. DarÃ¼ber hinaus bietet er noch viele weitere Funktionen. Wir haben ihn Ã¼ber Monate intensiv getestet.

Das Wichtigste vorweg: Der X10 arbeitet wirklich autonom und braucht bis auf den Wassertausch keinerlei Aufmerksamkeit. Er versteckt sich nicht, bleibt nirgends hÃ¤ngen, verschluckt keine Sachen und macht Ã¼ber viele Wochen und Monate einfach seinen Job. PrÃ¤zise und zuverlÃ¤ssig. Die Navigation arbeitet prÃ¤zise, â€‹â€‹RÃ¤ume werden abgefahren, Hindernisse zuverlÃ¤ssig erkannt und er erkennt besonders verschmutzte Bereiche wie auch unterschiedliche Bodenbelege eigenstÃ¤ndig. Mit einer Saugkraft von bis zu 30.000 Pa im Turbo-Modus reinigt er selbst hochflorige Teppiche zuverlÃ¤ssig.

Die Station ist das eigentliche HerzstÃ¼ck, denn sie entleert den StaubbehÃ¤lter, reinigt den Wischmopp bei bis zu 100Â°C und trocknet sie anschlieÃŸend. Das reduziert den Wartungsaufwand erheblich â€“ allerdings braucht die Station Platz und wirkt im Wohnraum eher funktional als unauffÃ¤llig.

Der Dreame X10 Ultra ist ideal fÃ¼r Haushalte, in denen regelmÃ¤ÃŸig gereinigt werden muss, aber wenig Zeit oder Lust fÃ¼r manuelles Saugen und Wischen vorhanden ist. Besonders in grÃ¶ÃŸeren Wohnungen oder HÃ¤usern spielt das System seine StÃ¤rken aus. Wer jedoch nur gelegentlich reinigen mÃ¶chte oder wenig Platz fÃ¼r die Station hat, wird den Funktionsumfang kaum ausreizen.

Bild: CDA Verlag GmbH

Fazit

Der Dreame X10 Ultra, der wie die Roboter von Deerma und Roborock zum Xiaomi-Ã–kosystem gehÃ¶rt, zÃ¤hlt zu den derzeit komfortabelsten Saugrobotern auf dem Markt. Die Kombination aus intelligenter Navigation und weitgehend automatisierter Wartung funktioniert im Alltag zuverlÃ¤ssig. Kein GerÃ¤t fÃ¼r Minimalisten, aber eine starke LÃ¶sung fÃ¼r alle, die die Reinigung mÃ¶glichst vollstÃ¤ndig auslagern mÃ¶chten.

Spezifikationen

Preis: ab EUR 1.099,- / Saugkraft: bis zu ca. 30.000 Pa / Akku: 6.400 mAh / Laufzeit: bis zu 180 Min / HindernisÃ¼berwindung: ca. 4 cm / Gewicht: 4,7 kg (Saugroboter), 16,6 kg (Basisstation) / Frisch-/SchmutzwasserbehÃ¤lter: 5,5 bzw. 4 Liter / StaubbehÃ¤lter: 310 ml / de.dreametech.com

Bewertung

99 % Saug- & Wischfunktion,

97 % Bedienbarkeit

, 90 % Preis/Leistung

Note Hervorragend 95,3%