Im Test: JONR X1 Max Tillmann Braun

High-End-Sauger zum Discounter-Preis

Saugroboter liegen im Trend. Und wer einmal erlebt hat, wie so ein GerÃ¤t jeden Tag brav die Wohnung reinigt, ohne zu meckern, will nie wieder zurÃ¼ck. Doch wÃ¤hrend die Top-Modelle gerne vierstellige Summen kosten, bringt der neue Jonr X1 Max viele dieser Luxus-Features jetzt in eine bezahlbare Preisklasse â€“ und sorgt dabei sogar fÃ¼r ein kleines Aha-Erlebnis. Denn endlich gibt es jetzt einen smarten Haushaltshelfer, der keine neue App will, sondern sich bequem in die ohnehin weit verbreitete Xiaomi Home App einfÃ¼gt. Wer auch schon smarte Lampen oder Kameras nutzt, muss sich nicht umgewÃ¶hnen.

Fotos: CDA Verlag

Kraft trifft KÃ¶pfchen

Der X1 Max saugt mit bis zu 20.000 Pa â€“ eine sehr hohe Saugleistung, die nicht nur KrÃ¼mel effektiv beseitigt, sondern auch tiefsitzenden Dreck aus dem Teppich holt. Dabei wird nicht allein Power genutzt, sondern auch KÃ¶pfchen. Dank LiDAR-Sensoren, Kamera und cleverer Hinderniserkennung erkennt der Roboter Kabel, Schuhe oder andere Stolperfallen und weicht ihnen souverÃ¤n aus. In unserem Test blieb er nie hÃ¤ngen und verirrte sich nicht unter MÃ¶beln â€“ ein echter Fortschritt in dieser Preisklasse.

Wischen wie ein Profi

Zwei rotierende Mopps reinigen HartbÃ¶den grÃ¼ndlich. Und in der groÃŸen Basisstation wird nicht nur der Staub automatisch abgesaugt, sondern auch der Mopp mit HeiÃŸwasser gewaschen und mit wÃ¤rmerer Luft getrocknet â€“ gegen GerÃ¼che und Bakterien. Damit nÃ¤hert sich der Saugroboter in Sachen Autonomie tatsÃ¤chlich der Premiumklasse. Und: Die Mopps heben sich auf Teppichen automatisch an â€“ ein cleveres Detail, das viele teurere Modelle bis heute nicht beherrscht.

Raus aus der Ecke

Ein echter Hingucker: Die Wischmopps und SeitenbÃ¼rsten fahren bei Bedarf leicht aus dem GehÃ¤use, um auch die Ecken zu erreichen. Das funktioniert Ã¼berraschend gut â€“ und beseitigt eines der grÃ¶ÃŸten Ã„rgernisse bei herkÃ¶mmlichen Modellen, die gerne einen â€žSchmutzrandâ€œ hinterlassen.

Keine neue App, kein neues Passwort

Was uns besonders gefallen hat: Der Roboter lÃ¤sst sich komplett Ã¼ber die Xiaomi Home App steuern. Viele haben die ohnehin schon auf dem Smartphone. Das heiÃŸt: keine zusÃ¤tzliche App, kein neues Konto, keine neuen Datenfreigaben. Der X1 Max lÃ¤sst sich dort einrichten, steuern und mit Alexa oder Google Home verknÃ¼pfen. So geht’s smart â€“ ohne App-Overkill.

Fazit

Der Jonr X1 Max zeigt, wie viel Saugroboter heute leisten kÃ¶nnen, ohne das Bankkonto zu ruinieren. Er saugt stark, wischt grÃ¼ndlich, braucht kaum Pflege und lÃ¤sst sich ganz einfach bedienen. Klar: Wer noch mehr will, kann immer noch 1.300 Euro ausgeben. Aber wer schlau ist, spart sich das â€“ und greift zum X1 Max.

Technische Daten & Bewertung

Preis: ab EUR 659,00 / GrÃ¶ÃŸe: 39 x 53 x 41 cm / Gewicht: 11,05 kg / Saugkraft: 20.000 Pa/ Dual Robotic Arms fÃ¼r Ecken / Automatische und Teppicherkennung mit Unltraschall, LDS+Dual line laser+AI / HindernisÃ¼berwindung 30mm / Akkulaufzeit: 2,5 Std. / Kompatibel mit: Xiaomi Mi Home App, Amazon Echo, Google Home /Â jonrtech.com

Saug-/Wischfunktionen 100 %

Bedienbarkeit 97 %

Preis/Leistung 100 %

Gesamtnote Hervorragend 99%