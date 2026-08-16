Ein Assistent fÃ¼r alles: Gemini bekommt mehr Eigenleben Philipp Lumetsberger

Mit Gemini Spark will Google die nÃ¤chste Stufe der KI einlÃ¤uten. Der neue Assistent soll nicht nur auf Fragen reagieren, sondern Aufgaben selbststÃ¤ndig im Hintergrund erledigen. Recherchen, Planungen oder lÃ¤ngere AblÃ¤ufe laufen kÃ¼nftig direkt in der Cloud unabhÃ¤ngig vom eigenen GerÃ¤t. Dazu kommen ein tÃ¤glicher Ãœberblick fÃ¼r Mails, Termine und Aufgaben sowie stÃ¤rkere KI App-Funktionen in Suche, Chrome, Docs und YouTube. Zum Start bleibt Spark zunÃ¤chst ausgewÃ¤hlten Testern und AI Ultra Nutzern in den USA vorbehalten.

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