KI erstellt Diagnosen: Software erkennt Krankheiten anhand von Schlafdaten Philipp Lumetsberger

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Ein neues KI-Modell kann mithilfe von Schlafdaten Ã¼ber 130 verschiedene Krankheiten erkennen â€“ darunter Parkinson, Demenz und Herz-Kreislauf-StÃ¶rungen. Forscher trainierten die KI mit umfangreichen Gesundheits- und Schlafmesswerten, um subtile Muster zu identifizieren, die fÃ¼r menschliche Ã„rzte oft unsichtbar bleiben. Erste Tests zeigen: Die Genauigkeit bei bestimmten Diagnosen ist vielversprechend. Solche Systeme kÃ¶nnten kÃ¼nftig als ergÃ¤nzende Hilfsmittel in der FrÃ¼hdiagnose dienen und Ã„rzte bei der Analyse groÃŸer Datenmengen unterstÃ¼tzen. Vor einer breiten Anwendung stehen jedoch weitere Studien und ethische AbwÃ¤gungen zum Datenschutz und zur ZuverlÃ¤ssigkeit.

bit.ly/sm74-ki