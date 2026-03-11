KI-Panne bei US-Polizei

11. March 2026 Comments Off on KI-Panne bei US-Polizei Kommentar(e)

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Einsatzfoto wird zur Comic-Show

In den USA sorgt ein kurioser KI-Patzer bei der Polizei fÃ¼r KopfschÃ¼tteln. Eigentlich sollte eine Bildsoftware ein offizielles Einsatzfoto lediglich â€žoptimierenâ€œ â€“ am Ende verwandelte die KI den Beamten jedoch in eine fast comicartige Froschfigur. Das Problem: Das manipulierte Bild wurde nicht direkt bemerkt und landete zunÃ¤chst in internen Systemen, wo es fÃ¼r Verwirrung und Spott sorgte. Der Vorfall zeigt ziemlich deutlich, wie riskant automatisierte KI-Bildbearbeitung im BehÃ¶rdenalltag sein kann. Gerade bei Polizei und Justiz reicht ein unkontrollierter Fehler nicht nur fÃ¼r Peinlichkeiten, sondern kann im schlimmsten Fall auch ernste Konsequenzen haben.

bit.ly/sm74-ki-panne

 

ChatGPT Image 6. Feb

Bild: Erstellt mit KI / ChatGPT

 

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