KI-Panne bei US-Polizei

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Einsatzfoto wird zur Comic-Show

In den USA sorgt ein kurioser KI-Patzer bei der Polizei fÃ¼r KopfschÃ¼tteln. Eigentlich sollte eine Bildsoftware ein offizielles Einsatzfoto lediglich â€žoptimierenâ€œ â€“ am Ende verwandelte die KI den Beamten jedoch in eine fast comicartige Froschfigur. Das Problem: Das manipulierte Bild wurde nicht direkt bemerkt und landete zunÃ¤chst in internen Systemen, wo es fÃ¼r Verwirrung und Spott sorgte. Der Vorfall zeigt ziemlich deutlich, wie riskant automatisierte KI-Bildbearbeitung im BehÃ¶rdenalltag sein kann. Gerade bei Polizei und Justiz reicht ein unkontrollierter Fehler nicht nur fÃ¼r Peinlichkeiten, sondern kann im schlimmsten Fall auch ernste Konsequenzen haben.

bit.ly/sm74-ki-panne