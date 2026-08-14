Timo ZÃ¶ller von A1 im Interview: So denkt A1 den Kundenservice neu Philipp Lumetsberger

Nach dem Testsieg im SMARTPHONE Magazin Servicevergleich spricht A1 Director Customer Service Timo ZÃ¶ller Ã¼ber Chatbots, Voicebots, verstÃ¤ndliche LÃ¶sungen und die wachsende Bedeutung proaktiver Betreuung.

A1 hat im aktuellen Servicevergleich des SMARTPHONE Magazins das beste Gesamtergebnis erzielt. Welche interne Entwicklung der vergangenen Monate war aus Ihrer Sicht ausschlaggebend fÃ¼r diesen Erfolg?

Der Testsieg ist fÃ¼r uns vor allem die BestÃ¤tigung eines sehr konsequenten Weges â€“ aber ganz bewusst kein Grund, uns zurÃ¼ckzulehnen. Wir haben unseren Kundenservice in den vergangenen Monaten systematisch weiterentwickelt und stark auf einen KPI-getriebenen Ansatz gesetzt. Das heiÃŸt: Wir haben Ã¼ber alle KanÃ¤le hinweg gezielt an Geschwindigkeit und QualitÃ¤t gearbeitet und beides messbar verbessert. Wenn ich es zuspitze: Wir haben Service von einem â€žMuss-Themaâ€œ zu einem echten Steuerungsinstrument gemacht. Und das sieht man jetzt auch im Ergebnis. Gleichzeitig ist unser Anspruch klar: Ein Testsieg ist gut â€“ aber MarktfÃ¼hrerschaft entsteht im Alltag bei jedem einzelnen Kundenkontakt. Genau dort wollen wir dauerhaft Ã¼berzeugen.

Viele Kunden erwarten heute nicht nur eine schnelle, sondern auch eine verstÃ¤ndliche und verbindliche Antwort. Wie stellen Sie sicher, dass die QualitÃ¤t bei steigendem Anfragevolumen nicht leidet?

Wir denken QualitÃ¤t und Effizienz nicht getrennt, sondern gemeinsam. DafÃ¼r haben wir klare Prozesse, ein sehr enges KPI-Monitoring und setzen gezielt auf technologische UnterstÃ¼tzung.

KÃ¼nstliche Intelligenz spielt dabei eine zentrale Rolle: Heute beantworten unsere Chatbots bereits eine groÃŸe Anzahl an Kundenanfragen eigenstÃ¤ndig und sorgen so fÃ¼r schnelle, unkomplizierte LÃ¶sungen rund um die Uhr. Gleichzeitig arbeiten wir intensiv an neuen Technologien wie Voicebots, die das Serviceerlebnis Ã¼ber den wichtigen Kanal Telefon deutlich verbessern werden. Mindestens genauso wichtig ist aber die UnterstÃ¼tzung fÃ¼r unsere Mitarbeiter: KI hilft unseren Agents schon heute dabei, schneller die richtige Information zu finden und prÃ¤zisere Antworten zu geben â€“ und wird diese Rolle kÃ¼nftig noch weiter ausbauen. Unser Anspruch bleibt dabei klar: nicht die schnellste Antwort, sondern die richtige Antwort beim ersten Kontakt. Genau daran messen wir uns. Schnell wollen wir aber natÃ¼rlich trotzdem sein.

Im Kundenservice treffen persÃ¶nliche Betreuung und digitale UnterstÃ¼tzung immer stÃ¤rker aufeinander. Wo braucht es Ihrer Meinung nach weiterhin unbedingt den Menschen â€“ und wo kÃ¶nnen digitale LÃ¶sungen den Alltag sinnvoll erleichtern?

Digitale LÃ¶sungen sind heute ein zentraler Bestandteil eines modernen Kundenservices â€“ vor allem bei schnellen, einfachen Anliegen. Viele Kunden wollen eine Information sofort und unkompliziert, etwa im Chat. Hier leisten KI-gestÃ¼tzte Systeme bereits einen groÃŸen Beitrag und ermÃ¶glichen Service rund um die Uhr. Gleichzeitig gilt ganz klar: Je komplexer das Anliegen, desto wichtiger wird der Mensch. Wenn es um individuelle Situationen, Kontext oder Vertrauen geht, braucht es persÃ¶nliche Beratung und Erfahrung. Unser Ansatz ist deshalb sehr bewusst zweigleisig: Automatisieren, wo es Sinn macht â€“ und investieren, wo es den Unterschied macht. Genau dieses Zusammenspiel entscheidet Ã¼ber ServicequalitÃ¤t.

Die Anliegen der Kunden werden durch neue Technologien, Tarife und vernetzte GerÃ¤te immer vielfÃ¤ltiger. Wie verÃ¤ndert das die Arbeit im Kundenservice?

Die Anforderungen steigen deutlich â€“ Kundenanliegen werden vielfÃ¤ltiger und oft auch komplexer. Gleichzeitig steigt die Erwartung, schnell eine verstÃ¤ndliche LÃ¶sung zu bekommen. Das bedeutet fÃ¼r uns vor allem eines: Wir mÃ¼ssen noch besser zuhÃ¶ren als frÃ¼her. Nur wer die Situation des Kunden wirklich versteht, kann auch die richtige LÃ¶sung bieten. Gleichzeitig sehen wir es als unsere Aufgabe, diese KomplexitÃ¤t aktiv zu reduzieren â€“ durch klare Beratung, verstÃ¤ndliche Kommunikation und passende LÃ¶sungen. Denn am Ende gilt: Der Kunde will keine ErklÃ¤rung fÃ¼r KomplexitÃ¤t â€“ er will eine einfache LÃ¶sung. Genau darauf richten wir unseren Service aus.

Kundenservice beginnt oft schon, bevor ein Problem entsteht. Welche Rolle spielen einfache Produkte, transparente Informationen und verstÃ¤ndliche Kommunikation dabei?

Einfache Produkte, transparente Information und verstÃ¤ndliche Kommunikation spielen eine zentrale Rolle â€“ sie sind die Basis fÃ¼r ein gutes Serviceerlebnis. Unser Anspruch ist es, KomplexitÃ¤t fÃ¼r den Kunden aktiv zu reduzieren und viele Anliegen gar nicht erst entstehen zu lassen.

Gleichzeitig verstehen wir Service nicht mehr nur als Reaktion auf Probleme, sondern zunehmend als Differenzierungsfaktor. Durch den Einsatz von KI und datenbasierte Prozesse kÃ¶nnen wir Kunden kÃ¼nftig noch gezielter und proaktiver unterstÃ¼tzen. Und das oft noch bevor Ã¼berhaupt ein konkretes Anliegen entsteht. Unser Zielbild ist deshalb klar: Service soll sich fÃ¼r den Kunden einfach, schnell und selbstverstÃ¤ndlich anfÃ¼hlen â€“ und genau dann da sein, wenn er wirklich einen Unterschied macht.

Welche Service-Themen werden aus Ihrer Sicht in den kommenden Jahren besonders wichtig?

Kundenservice wird sich weiter stark verÃ¤ndern und noch stÃ¤rker zu einem integrierten Erlebnis entwickeln. Erreichbarkeit Ã¼ber verschiedene KanÃ¤le bleibt genauso wichtig wie leistungsfÃ¤hige Self-Service-Angebote und der gezielte Einsatz von KI. Gleichzeitig wird persÃ¶nliche Beratung bei komplexeren Themen weiter an Bedeutung gewinnen. Ein Thema wird aber besonders entscheidend sein: proaktiver Service. Also nicht erst zu reagieren, wenn ein Problem entsteht, sondern Kunden frÃ¼hzeitig zu unterstÃ¼tzen oder LÃ¶sungen vorzubereiten. Unser Zielbild ist klar: Wir wollen vom reaktiven Servicepartner zum vorausschauenden Begleiter werden. Denn am Ende entscheidet nicht, wie gut wir reagieren â€“ sondern wie selten der Kunde uns Ã¼berhaupt braucht.