Samsung setzt uns Designer-Brille auf Philipp Lumetsberger

die neue KI-Brille soll den Alltag erleichtern

Samsung und Google bringen wieder Bewegung in den Markt fÃ¼r smarte Brillen. Auf der Entwicklerkonferenz I/O 2026 prÃ¤sentierten die Partner zwei Modellvarianten, die gemeinsam mit Gentle Monster und Warby Parker entstehen. Die Brille soll nicht das Smartphone ersetzen, sondern als freihÃ¤ndige Erweiterung des Galaxy-Ã–kosystems dienen. Per Gemini lassen sich Navigationen starten, Nachrichten zusammenfassen, Termine anlegen oder Empfehlungen in der Umgebung abrufen. Auch spontane Fotos sind mÃ¶glich, ohne das Handy aus der Tasche holen zu mÃ¼ssen. Entscheidend ist die Echtzeit-Erkennung der Umgebung, die Antworten stÃ¤rker an das anpasst, was Nutzer gerade sehen. Die ersten Kollektionen sollen im Herbst 2026 erscheinen.

bit.ly/sm76-brille