Crowdfunding-Gadgets im Check: Stareep Ring, CB7 Pro, Vidcard Hartmut Schumacher

Crowdfunding-Plattformen haben sich in den letzten zwei Jahrzehnten zu wichtigen MarktplÃ¤tzen fÃ¼r neue Hardware entwickelt. Start-up-Unternehmen nutzen diese Plattformen, um ihre GerÃ¤te vorzustellen, die Nachfrage auszuloten und so Innovationen schneller umzusetzen. Hier wieder unsere Ãœbersicht origineller oder zumindest nÃ¼tzlicher Gadgets, die in den letzten Monaten auf diese Weise entstanden sind.

Stareep Ring

Gesundheitsring

Dieser 4 Gramm leichte Ring protokolliert Ihren Herzschlag, die KÃ¶rpertemperatur, die BlutsauerstoffsÃ¤ttigung, den Schlafrhythmus, kÃ¶rperliche BetÃ¤tigungen und den Monatszyklus. Diese Daten kann der Ring mit Gesundheitsplattformen wie Google Health und Apple Health teilen. DarÃ¼ber hinaus kÃ¶nnen Sie durch BerÃ¼hren des Rings Apps auf Ihrem Smartphone steuern. Und nicht zuletzt ist der Ring imstande, Sie durch Vibrationen auf Smartphone-Benachrichtigungen aufmerksam zu machen. Mit einer Akkuladung hÃ¤lt der Ring sieben Tage lang durch.

bit.ly/stareep

CB7 Pro

KI-Autocomputer

CB7 Pro ist ein kleiner Computer, auf dem man beliebige Android-Apps laufen lassen kann. Die Funktionen beispielsweise von einigen Navigations- und Musik-Apps lassen sich durch Sprachbefehle aufrufen. Eine integrierte Kamera und KI erlauben es dem Computer, den Fahrer auf vergessene Kinder, Haustiere und GegenstÃ¤nde aufmerksam zu machen. AnschlieÃŸen lÃ¤sst sich der Computer an die USB-Schnittstelle, die sonst fÃ¼r Android Auto und CarPlay gedacht ist.

bit.ly/cb7_pro

Vidcard

Video-Visitenkarte

Dieses Gadget soll dafÃ¼r sorgen, dass Ihr GesprÃ¤chspartner Sie nach einem GeschÃ¤ftstreffen intensiver in Erinnerung behÃ¤lt, als wenn Sie ihm nur eine simple Visitenkarte Ã¼berreichen wÃ¼rden. Die Vidcard spielt auf ihrem 5-Zoll-Bildschirm Ihr Vorstellungsvideo ab â€“ und Ã¼bermittelt an das Smartphone Ihres GesprÃ¤chspartners per NFC-Funk die Adresse einer Web-Site, auf der eben dieses Video zu sehen ist sowie Ihr berufliches Profil. Eine Akkuladung reicht fÃ¼r bis mindestens 100 solcher Begegnungen aus. Die NFC-Ãœbertragung funktioniert auch bei leerem Akku. Das Video Ã¼bertrÃ¤gt man per Bluetooth vom Smartphone auf die Visitenkarte.

bit.ly/vidcard_sm