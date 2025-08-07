DIPLE II: Smartphone als Mikroskop

Dieses Gadget verwandelt Ihr Smartphone oder
Tablet in ein Mikroskop. Auf dessen Bildschirm werden die untersuchten Objekte bis zu 1.500-fach vergrÃ¶ÃŸert dargestellt. Auch das Anfertigen von Fotos und Videos ist mÃ¶glich. DIPLE II eignet sich fÃ¼r Hellfeld-, Dunkelfeld-, Auflicht- und Polarisationsmikroskopie. Im Lieferumfang enthalten sind unter anderem zwei Lampen, mehrere ObjekttrÃ¤ger, eine Pinzette, eine Pipette und eine Transporttasche. Die
Tasche mit dem GerÃ¤t und sÃ¤mtlichem ZubehÃ¶r wiegt 950 Gramm.

