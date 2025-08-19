Fairphone 6 im Test Philipp Lumetsberger

Das niederlÃ¤ndische Unternehmen Fairphone bleibt auch bei der sechsten Auflage seines gleichnamigen Phones seinen Prinzipien treu: Nachhaltige und ethisch faire Produktion sowie einfache Reparierbarkeit. Es ist dabei so konzipiert, das kein einziger Bauteil verklebt ist und so alle 12 Module in nur wenigen Minuten ausgetauscht werden kÃ¶nnen. Alles was dafÃ¼r notwendig ist, ist ein Torx-Schraubenzieher. FÃ¼nf Jahre Garantie und acht Jahre Software-Updates sprechen fÃ¼r eine lange Lebensdauer.

Optische Neuausrichtung

Rein optisch prÃ¤sentiert sich das Fairphone 6 Ã¼berarbeitet: Der wohl markanteste Unterschied betrifft den abnehmbaren Akkudeckel, der erstmals verschraubt ist. Und auch die Kameralinsen sind nicht mehr in einem eigenen Balken angeordnet. Direkt Ã¼ber dem Einschaltknopf befindet sich ein gelber Schieberegler. Das Display misst 6,31 Zoll in der Diagonale und ist im Vergleich zum Fairphone 5 etwas geschrumpft. Mit einer AuflÃ¶sung von 2.484 x 1.116 Pixeln werden die Inhalte gestochen scharf dargestellt. Die Farben wirken krÃ¤ftig und dennoch nicht unnatÃ¼rlich. FÃ¼r einen flÃ¼ssigen Bildlauf beim Scrollen lÃ¤sst sich die Wiederholrate auf bis zu 120 Hertz erhÃ¶hen. Etwas gewÃ¶hnungsbedÃ¼rftig sind hingegen die dicken schwarzen RÃ¤nder rund um das Display. Hier liefern andere Hersteller elegantere LÃ¶sungen.

Fokus auf Datensicherheit

Neben einer klassischen Android-

Variante ist das Fairphone 6 mit dem von Murena entwickelten Betriebssystem eOS erhÃ¤ltlich. Dieses basiert zwar auf Android, jedoch mit einigen Ã„nderungen. So verzichten die Entwickler auf Google Maps, Gmail, Chrome und Co. ZusÃ¤tzlich wurden auch zahlreiche Codebestandteile entfernt, die persÃ¶nliche Daten ohne Nutzer-Zustimmung an Server Ã¼bermitteln. Statt den Google-Apps sind auf dem GerÃ¤t Open-Source-Anwendungen installiert, mit denen die alltÃ¤glichen Aufgaben bewÃ¤ltigt werden kÃ¶nnen. Trotzdem gibt es die MÃ¶glichkeit, das Play-Store Angebot Ã¼ber die Murena-Plattform zu nutzen. HierfÃ¼r ist die allerdings die Anmeldung in der vorinstallierten App Lounge mit einem Google-Konto notwendig. FÃ¼r die nÃ¶tige Rechenleistung sorgt ein Snapdragon 7s Gen 3-Prozessor in Kombination mit einem 8 GB Arbeitsspeicher. Streamen, Surfen und sonstige Alltagsaufgaben erledigt das Phone mit Bravour. Bei leistungshungrigen Anwendungen stÃ¶ÃŸt der Chip jedoch hin und wieder an seine Grenzen. FÃ¼r Fotos, Videos und Apps ist ein 256 GB Speicher verbaut, mithilfe einer microSD-Karte lÃ¤sst dieser sich auf bis zu 2 TB erweitern.

Neue Funktion mit EinschrÃ¤nkung

Fairphone hat mit der neuesten GerÃ¤te-Generation ein neues Feature namens Moments eingefÃ¼hrt. Nutzer kÃ¶nnen damit verschiedene vorgefertigte Fokus-Szenarien auswÃ¤hlen und eigene anlegen. Ist Fairphone Moments aktiviert, lÃ¤sst sich â€“ je nach gewÃ¤hltem Modus â€“ nur eine begrenzte Anzahl an Apps verwenden. Aktiviert wird er durch BetÃ¤tigen des gelben Schieberegler an der rechten GehÃ¤useseite. Derzeit ist dieser Modus allerdings nicht fÃ¼r jene Modelle nutzbar die Murena eOS verwenden. Auf GerÃ¤ten mit diesem Betriebssystem aktiviert und deaktiviert der physische Schalter nur den Zugriff auf die Kamera und das Mikrofon.

Ausdauernder Akku

Wie alle anderen Komponenten auch, lÃ¤sst sich der Akku bei Bedarf mit nur wenigen Handgriffen austauschen. Ein neuer Energiespeicher ist Ã¼ber die Fairphone-Webseite um rund 40 Euro erhÃ¤ltlich. Mit einer KapazitÃ¤t von 4.415 mAh liefert er genug Energie fÃ¼r bis zu zwei Tage. Rund 25 Minuten reichen aus, um den Akku zur HÃ¤lfte zu fÃ¼llen.

Pros(+) :Â Cons(-) : -Sehr gutes Display -Ladeleistung etwas mau -Einfache Reparierbarkeit -Kein kabelloses Laden -Langer Updatezeitraum -AusbaufÃ¤hige FotoqualitÃ¤t

Preis:Â EUR 577

Android Version: 15

CPU-Hersteller: Qualcomm

CPU-Modell:Â Â Snapdragon 7s Gen 3

CPU-Taktung:Â 4 x 2.43 GHz + 4 x 1.8 GHz

GPU-Modell: Adreno 810

Arbeitsspeicher: 8GB

Speicher intern: 256 GB

SD-Karte (max. GrÃ¶ÃŸe): 1000 GB

Kamera (Haupt-/Front): 50/32 GB

USB-Port: USB Typ-C

Bluetooth-Version: 5.4

WLAN-Standard:Â a, b, g, n, ac, 6e

LTE: Ja

Fingerprintscanner: Ja

NFC: Ja

Abmessungen:Â 156.5 x 73.3 x 6.9 mm

Gewicht: 193 g

Akku-KapazitÃ¤t:Â 4415 mAh

Akku tauschbar: Ja

Laden (kabellos): Nein

Schnellladen: Ja

Ladezeit 0-50 / 31 min**: 22 min

Ladezeit 0-100 / 88 min**: 60 min

Laufzeit Browser / 897 min**: 931 min

Laufzeit Video / 978 min**: 1367 min

Laufzeit 3D-Spiel / 400 min**: 573 min

Display-GrÃ¶ÃŸe: 6.31 Zoll

Display-Typ:Â OLED

Display-AuflÃ¶sung:Â 1116 x 2484 Pixel

Display-Pixeldichte:Â 431.57 ppi

Helligkeit Ã˜ / 451 cd/m2**:Â 752.11 cd/m2

Helligkeit (max) / 498 cd/m2**: 759 cd/m2

Leistung (GeekBench 5) / 2820**:Â 2681

Grafik (GFXBench) / 8936**:Â 5968

*Die Gesamtnote setzt sich wie folgt zusammen: Display 15 % – Speed (Leistungstest) 22 % – Speed (Hardware) 10 % –Â Â Akku (Laufzeit) 24 % – Akku (Hardware) 4 % – Features 4 % – Kamera 15 % – Verarbeitung 3 % – Design 3 %

**Mittelwert aller bisher getesteten GerÃ¤te