Neues Sailfish-Smartphone will Europas Antwort auf Android sein

Gegen den Mainstream

Mit dem Jolla C2 bringt der finnische Hersteller nach langer Pause wieder ein eigenes Smartphone auf den Markt und setzt dabei auf Sailfish OS statt Android. FÃ¼r 299 Euro gibt es ein 6,5-Zoll-GerÃ¤t mit 8 GB RAM, 128 GB Speicher und 64-MP-Hauptkamera. Gefertigt wird es in der TÃ¼rkei. Jolla verspricht mindestens fÃ¼nf Jahre Updates kostenlos. Trotz eigenem Linux-basierten System lassen sich auch Android-Apps nutzen. Ein spannender Geheimtipp fÃ¼r alle, die Wert auf europÃ¤ische Produktion und PrivatsphÃ¤re legen.

