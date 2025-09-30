Honor 400 Pro im Test

Neben der Magic-GerÃ¤teserie fÃ¼r das High-End-Segment hat Honor auch gÃ¼nstigere GerÃ¤te im Portfolio. Der Nachfolger des 200 Pro wurde auf den Namen 400 Pro getauft und soll in der Mittelklasse-Kategorie fÃ¼r Furore sorgen. Warum der chinesische Hersteller bei der Namensgebung die Zahl 300 Ã¼bersprungen hat, ist allerdings schleierhaft.
Dreifach-Kamera mit KI-UnterstÃ¼tzung
Neben der 200 Megapixel starken Hauptkamera umfasst die Triple-Kamera ein 50 Megapixel Teleobjektiv und eine 12 Megapixel Ultraweitwinkellinse. In unserem Test punkten die Aufnahmen mit einem starken Kontrast und einer hohen Detailtreue. Die Farbdarstellung ist Ã¼beraus realistisch. Nachtaufnahmen gelingen ebenfalls â€“ trotz gelegentlichem Bildrauschen bleibt die BildqualitÃ¤t insgesamt Ã¼berzeugend. Die Ultraweitwinkelkamera kann in puncto SchÃ¤rfe, Bilddetails und Farbdynamik nicht ganz mit den beiden anderen Modulen mithalten, liefert aber dennoch brauchbare Ergebnisse. Fotos mit einer bis zu 50-fachen VergrÃ¶ÃŸerung sind mit dem 400 Pro mÃ¶glich. Bei diesen Aufnahmen hilft die Software allerdings sehr stark mit, um ein halbwegs vernÃ¼nftiges Ergebnis zu erzielen.
Nutzer kÃ¶nnen zwischen drei Bildprofilen wÃ¤hlen: NatÃ¼rlich, Dynamisch und Authentisch. Diese beeinflussen FarbsÃ¤ttigung, Kontraste sowie die Wiedergabe von hellen und dunklen Bildbereichen.
Die Software selbst hat Honor mit KÃ¼nstlicher Intelligenz zur Bildbearbeitung aufgepeppt. So entfernt etwa ein KI-Radierer stÃ¶rende Objekte oder Personen wie durch Zauberhand von den Aufnahmen. SchnappschÃ¼sse kÃ¶nnen bei Bedarf auch mithilfe der KI erweitert werden. StÃ¶rende Reflexionen werden durch die Software ebenso entfernt.
Top-Display und flotte Performance
In puncto Display braucht das Honor 400 Pro keinen Vergleich mit High-End-Modellen zu scheuen. Es misst 6,7 Zoll in der Diagonale, punktet mit einem hohen Kontrast und einer brillanten Farbdarstellung. Eine dynamische Bildwiederholrate mit bis zu 120 Hertz sorgt fÃ¼r eine flÃ¼ssigen Verlauf beim Scrollen. Die Helligkeitsreserven des 400 Pro sind groÃŸ genug, um das Smartphone bei Sonneneinstrahlung nutzen zu kÃ¶nnen. Auch die BlickwinkelstabilitÃ¤t ist sehr gut.
FÃ¼r die notwendige Rechenleistung sorgt ein Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Prozessor. Bildbearbeitung, Multitasking und auch grafikintensive Spiele meistert das Phone, ohne dabei unangenehm heiÃŸ zu werden. Mit 12 GB ist der Arbeitsspeicher groÃŸzÃ¼gig bemessen und auch ausreichend, um kÃ¼nftige KI-Features bewÃ¤ltigen zu kÃ¶nnen.
Ab Werk ist Android 15 mit der hauseigenen BedienoberflÃ¤che Magic-OS 9 vorinstalliert. Honor verspricht Software- und Sicherheitsaktualisierungen fÃ¼r die nÃ¤chsten sechs Jahre. Optisch erinnert die aktuelle Magic-OS-Version sehr stark an iOS. Vor allem beim Kontrollzentrum wird dies deutlich, dass dem Apple-Pendant verblÃ¼ffend Ã¤hnlich sieht. Neben einigen bereits vorinstallierten Drittanbieter-Apps hat Honor dem GerÃ¤t auch eigens entwickelte Applikationen spendiert, die Google-Dienste ersetzen sollen. Dazu zÃ¤hlen unter anderem ein eigener App-Store, ein Kalender, eine Notizen-App und eine eigene Galerie fÃ¼r Fotos und Videos.
Neue Wege beim Akku
WÃ¤hrend Hersteller wie Samsung, Google, Apple und Co. bei ihren Smartphones auf Lithium-Ionen-Akkus setzen, hat Honor eine ungewÃ¶hnliche Wahl getroffen: Der Hersteller hat eine Silizium-Kohlenstoff-Batterie mit einer KapazitÃ¤t von 5.300 mAh verbaut. Beim Aufladen agiert das 400 Pro Ã¼berraschend als flotter Zeitgenosse. Kabelgebunden lÃ¤sst sich der Akku mit einem 100 Watt Netzteil in nur 15 Minuten zur HÃ¤lfte fÃ¼llen. Kabellos sind bei 50 Watt Ladeleistung im selben Zeitraum 36 Prozent geladen.
|Pros
|Cons
|– Ausgereifte Kamera-KI
– Hervorragendes Display
– Starke Kamera
|– Speicher nicht erweiterbar
– Sehr viele Drittanbieter-Apps vorinstalliert
|Hersteller
|Honor
|Modell
|400 Pro
|Preis (TestgerÃ¤t)
|EUR 620
|Android-Version
|15
|CPU-Hersteller
|Qualcomm
|CPU-Modell
|Snapdragon 8 Gen 3
|CPU-Taktung
|4 x 2.96 GHz + 4 x 2.58 GHz
|GPU-Modell
|Adreno 750
|Arbeitsspeicher
|12 GB
|Speicher intern
|256 GB, 512 GB
|SD-Karte (max. GrÃ¶ÃŸe)
|–
|Kamera (Haupt-/Front)
|200 / 50 MP
|USB-Port
|USB Typ-C
|Bluetooth-Version
|5.4
|WLAN-Standard
|a, b, g, n, ac, 6e, 7
|LTE
|âœ”
|Fingerprintscanner
|âœ”
|NFC
|âœ”
|Abmessungen
|160.8 x 76.1 x 45665 mm
|Gewicht
|205 g
|Akku-KapazitÃ¤t
|5300 mAh
|Akku tauschbar
|âœ–
|Laden (kabellos)
|âœ”
|Schnelladen
|âœ”
|Ladezeit 0-50 / 31Â min**
|29 min
|Ladezeit 0-100Â /Â 88Â min**
|62 min
|Laufzeit Browser /Â 897Â min**
|993 min
|Laufzeit Video /978Â min**
|1025 min
|Laufzeit 3D-Spiel /Â 400 min**
|550 min
|Display-GrÃ¶ÃŸe
|6.7 â€œ
|Display-Typ
|AMOLED
|Display-AuflÃ¶sung
|1280 x 2800 Pixel
|Display-Pixeldichte
|459.51 ppi
|Helligkeit Ã˜ /Â 451 cd/m2*Â *
|639.44 cd/m2
|Helligkeit (max) /Â 498 cd/m2*Â *
|647 cd/m2
|Leistung(GeekBench 5)Â /1830*
|5699
|Grafik (GFXBench)Â / 2014*
|27524
|Display
|4.6
|Speed (Leistung)
|5
|Speed (Hardware)
|5
|Akku (Laufzeit)
|5
|Akku (Hardware)
|4.5
|Features
|4.4
|Kamera
|5
|Verarbeitung
|5
|Design
|4
Gesamtnote*:Â Hervorragend (96 %)
Preis/Leistung: MÃ¤ÃŸig
* Die Gesamtnote setzt sich wie folgt zusammen: Display 15 % – Speed (Leistungstest) 22 % – Speed (Hardware) 10 % – Akku (Laufzeit) 24 % – Akku (Hardware) 4 % – Features 4 % – Kamera 15 % – Verarbeitung 3 % – Design 3 %
** Mittelwert aller bisher getesteten GerÃ¤te
|
Display:
Speed:
Akku:
Verarbeitung:
Ausstattung:
Design:
Haptik:
Kamera:
|
Leistung:
Grafik:
Browser:
Akku:
|
Max. 80627
Max. 4942
Max. 7176
Max. 910