Honor 400 Pro im Test
Philipp Lumetsberger

Neben der Magic-GerÃ¤teserie fÃ¼r das High-End-Segment hat Honor auch gÃ¼nstigere GerÃ¤te im Portfolio. Der Nachfolger des 200 Pro wurde auf den Namen 400 Pro getauft und soll in der Mittelklasse-Kategorie fÃ¼r Furore sorgen. Warum der chinesische Hersteller bei der Namensgebung die Zahl 300 Ã¼bersprungen hat, ist allerdings schleierhaft.

Dreifach-Kamera mit KI-UnterstÃ¼tzung

Neben der 200 Megapixel starken Hauptkamera umfasst die Triple-Kamera ein 50 Megapixel Teleobjektiv und eine 12 Megapixel Ultraweitwinkellinse. In unserem Test punkten die Aufnahmen mit einem starken Kontrast und einer hohen Detailtreue. Die Farbdarstellung ist Ã¼beraus realistisch. Nachtaufnahmen gelingen ebenfalls â€“ trotz gelegentlichem Bildrauschen bleibt die BildqualitÃ¤t insgesamt Ã¼berzeugend. Die Ultraweitwinkelkamera kann in puncto SchÃ¤rfe, Bilddetails und Farbdynamik nicht ganz mit den beiden anderen Modulen mithalten, liefert aber dennoch brauchbare Ergebnisse. Fotos mit einer bis zu 50-fachen VergrÃ¶ÃŸerung sind mit dem 400 Pro mÃ¶glich. Bei diesen Aufnahmen hilft die Software allerdings sehr stark mit, um ein halbwegs vernÃ¼nftiges Ergebnis zu erzielen.

Nutzer kÃ¶nnen zwischen drei Bildprofilen wÃ¤hlen: NatÃ¼rlich, Dynamisch und Authentisch. Diese beeinflussen FarbsÃ¤ttigung, Kontraste sowie die Wiedergabe von hellen und dunklen Bildbereichen.

Die Software selbst hat Honor mit KÃ¼nstlicher Intelligenz zur Bildbearbeitung aufgepeppt. So entfernt etwa ein KI-Radierer stÃ¶rende Objekte oder Personen wie durch Zauberhand von den Aufnahmen. SchnappschÃ¼sse kÃ¶nnen bei Bedarf auch mithilfe der KI erweitert werden. StÃ¶rende Reflexionen werden durch die Software ebenso entfernt.

Top-Display und flotte Performance

In puncto Display braucht das Honor 400 Pro keinen Vergleich mit High-End-Modellen zu scheuen. Es misst 6,7 Zoll in der Diagonale, punktet mit einem hohen Kontrast und einer brillanten Farbdarstellung. Eine dynamische Bildwiederholrate mit bis zu 120 Hertz sorgt fÃ¼r eine flÃ¼ssigen Verlauf beim Scrollen. Die Helligkeitsreserven des 400 Pro sind groÃŸ genug, um das Smartphone bei Sonneneinstrahlung nutzen zu kÃ¶nnen. Auch die BlickwinkelstabilitÃ¤t ist sehr gut.

FÃ¼r die notwendige Rechenleistung sorgt ein Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Prozessor. Bildbearbeitung, Multitasking und auch grafikintensive Spiele meistert das Phone, ohne dabei unangenehm heiÃŸ zu werden. Mit 12 GB ist der Arbeitsspeicher groÃŸzÃ¼gig bemessen und auch ausreichend, um kÃ¼nftige KI-Features bewÃ¤ltigen zu kÃ¶nnen.

Ab Werk ist Android 15 mit der hauseigenen BedienoberflÃ¤che Magic-OS 9 vorinstalliert. Honor verspricht Software- und Sicherheitsaktualisierungen fÃ¼r die nÃ¤chsten sechs Jahre. Optisch erinnert die aktuelle Magic-OS-Version sehr stark an iOS. Vor allem beim Kontrollzentrum wird dies deutlich, dass dem Apple-Pendant verblÃ¼ffend Ã¤hnlich sieht. Neben einigen bereits vorinstallierten Drittanbieter-Apps hat Honor dem GerÃ¤t auch eigens entwickelte Applikationen spendiert, die Google-Dienste ersetzen sollen. Dazu zÃ¤hlen unter anderem ein eigener App-Store, ein Kalender, eine Notizen-App und eine eigene Galerie fÃ¼r Fotos und Videos.

Neue Wege beim Akku

WÃ¤hrend Hersteller wie Samsung, Google, Apple und Co. bei ihren Smartphones auf Lithium-Ionen-Akkus setzen, hat Honor eine ungewÃ¶hnliche Wahl getroffen: Der Hersteller hat eine Silizium-Kohlenstoff-Batterie mit einer KapazitÃ¤t von 5.300 mAh verbaut. Beim Aufladen agiert das 400 Pro Ã¼berraschend als flotter Zeitgenosse. Kabelgebunden lÃ¤sst sich der Akku mit einem 100 Watt Netzteil in nur 15 Minuten zur HÃ¤lfte fÃ¼llen. Kabellos sind bei 50 Watt Ladeleistung im selben Zeitraum 36 Prozent geladen.

Das Honor 400 Pro Ã¼berzeugt mit einer leistungsfÃ¤higen Kamera samt KI-UnterstÃ¼tzung und einem innovativen, leistungsstarken Akku, der in Windeseile geladen ist. Philipp Lumetsberger (Chefredakteur)

Pros Cons – Ausgereifte Kamera-KI

– Hervorragendes Display

– Starke Kamera – Speicher nicht erweiterbar

– Sehr viele Drittanbieter-Apps vorinstalliert

Hersteller Honor Modell 400 Pro Preis (TestgerÃ¤t) EUR 620

Android-Version 15 CPU-Hersteller Qualcomm CPU-Modell Snapdragon 8 Gen 3 CPU-Taktung 4 x 2.96 GHz + 4 x 2.58 GHz GPU-Modell Adreno 750 Arbeitsspeicher 12 GB Speicher intern 256 GB, 512 GB SD-Karte (max. GrÃ¶ÃŸe) – Kamera (Haupt-/Front) 200 / 50 MP USB-Port USB Typ-C Bluetooth-Version 5.4 WLAN-Standard a, b, g, n, ac, 6e, 7 LTE âœ” Fingerprintscanner âœ” NFC âœ” Abmessungen 160.8 x 76.1 x 45665 mm Gewicht 205 g

Akku-KapazitÃ¤t 5300 mAh Akku tauschbar âœ– Laden (kabellos) âœ” Schnelladen âœ” Ladezeit 0-50 / 31Â min** 29 min Ladezeit 0-100Â /Â 88Â min** 62 min Laufzeit Browser /Â 897Â min** 993 min Laufzeit Video /978Â min** 1025 min Laufzeit 3D-Spiel /Â 400 min** 550 min

Display-GrÃ¶ÃŸe 6.7 â€œ Display-Typ AMOLED Display-AuflÃ¶sung 1280 x 2800 Pixel Display-Pixeldichte 459.51 ppi Helligkeit Ã˜ /Â 451 cd/m2*Â * 639.44 cd/m2 Helligkeit (max) /Â 498 cd/m2*Â * 647 cd/m2

Leistung(GeekBench 5)Â /1830* 5699 Grafik (GFXBench)Â / 2014* 27524

Display 4.6 Speed (Leistung) 5 Speed (Hardware) 5 Akku (Laufzeit) 5 Akku (Hardware) 4.5 Features 4.4 Kamera 5 Verarbeitung 5 Design 4

Gesamtnote*:Â Hervorragend (96 %)

Preis/Leistung: MÃ¤ÃŸig

* Die Gesamtnote setzt sich wie folgt zusammen: Display 15 % – Speed (Leistungstest) 22 % – Speed (Hardware) 10 % – Akku (Laufzeit) 24 % – Akku (Hardware) 4 % – Features 4 % – Kamera 15 % – Verarbeitung 3 % – Design 3 %

** Mittelwert aller bisher getesteten GerÃ¤te

