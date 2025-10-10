Im Test: Ugreen NASync DXP4800 Plus

Der DXP4800 Plus ist ein 4-Bay-NAS-Speicher, der mit hochwertiger Verarbeitung und cleveren Details punktet. Die LaufwerkseinschÃ¼be lassen sich werkzeuglos bestÃ¼cken und verfÃ¼gen Ã¼ber eine gute VibrationsdÃ¤mpfung. Auch die Einrastmechanik wirkt robust und ermÃ¶glicht einen schnellen Austausch bei einem etwaigen Festplattendefekt â€“ ein wichtiges Detail fÃ¼r alle, die langfristig auf Datensicherheit setzen mÃ¶chten.

Nach dem Anschluss an einen WLAN-Repeater wurde das GerÃ¤t in unserem Test sofort von der offiziellen MacOS-App erkannt. Die Einrichtung funktioniert intuitiv und schnell: Die Software fÃ¼hrt durch alle wichtigen Schritte â€“ von der Festplatteninitialisierung bis zur Benutzerverwaltung. Auch Netzwerkeinstellungen, RAID-Modus und Dateifreigaben sind leicht verstÃ¤ndlich aufgebaut. Praktisch: Im Setup kann man direkt ZeitplÃ¤ne fÃ¼r Updates und Energiesparmodi definieren. Zudem ist eine automatische PrÃ¼fung vorhanden, die regelmÃ¤ÃŸig die DatenintegritÃ¤t kontrolliert.

Wir haben das NAS im RAID-6-Modus eingerichtet â€“ ideal fÃ¼r Anwender mit Fokus auf Datensicherheit, da zwei Laufwerke gleichzeitig ausfallen kÃ¶nnen, ohne dass Daten verloren gehen. Im Hintergrund lÃ¤uft die ParitÃ¤tserstellung leise und stabil, wenngleich die Initialisierung je nach FestplattengrÃ¶ÃŸe mehrere Stunden in Anspruch nehmen kann. Ein Fortschrittsbalken und klare Statusanzeigen informieren transparent Ã¼ber diesen Prozess.

Hohe Leistung, niedrige LautstÃ¤rke

Dank 2 x 2,5GbE-Port ist das NAS hervorragend fÃ¼r groÃŸe Dateien oder als Backup fÃ¼r mehrere Rechner geeignet. In unserem Test konnten die Schreib- und Lesezeiten trotz Limitierung durch den Repeater Ã¼berzeugen. Mit direkter Anbindung an einen Switch dÃ¼rften noch hÃ¶here Geschwindigkeiten erreicht werden. Die integrierte Netzwerkdiagnose zeigt dabei Ã¼bersichtlich an, ob EngpÃ¤sse beim NAS, beim Router oder beim Client vorliegen.

Die LautstÃ¤rke ist vorbildlich: Beim Start ist der LÃ¼fter kurz hÃ¶rbar, im Betrieb dann kaum wahrnehmbar, ideal fÃ¼r Wohnzimmer oder ruhige BÃ¼ros. Der LÃ¼fter regelt sich temperaturgesteuert in mehreren Stufen und zeigt ein ausgereiftes Verhalten â€“ kein stÃ¤ndiges Hoch- und Runterdrehen, sondern eine konstante, akustisch angenehme Regelung. Wer mÃ¶chte, kann die BelÃ¼ftung manuell anpassen, etwa fÃ¼r Umgebungen, in denen es besonders ruhig sein soll.

Systemfunktionen, App-Angebot & Dateizugriff

Die WeboberflÃ¤che ergÃ¤nzt die App um ein modernes, Ã¼bersichtliches Dashboard mit Zugriff auf Benutzerkonten, Freigaben, Apps und Systemprotokolle. Ein Highlight ist das einfache Management: Nutzer, Gruppen und Berechtigungen lassen sich komfortabel anlegen â€“ inklusive Speicherquoten und Zugriffspfaden. FÃ¼r Einsteiger ist das MenÃ¼ angenehm Ã¼bersichtlich, fÃ¼r Profis gibt es zusÃ¤tzliche Optionen wie Protokollanalyse, Netzwerkdienste oder Zeitsteuerungen die NAS-Nutzung.

Auch der Zugriff per Smartphone-App sowie aus der Ferne Ã¼ber das Internet klappte im Test problemlos. Das NAS lÃ¤sst sich damit jederzeit und von Ã¼berall aus erreichen â€“ ideal fÃ¼r mobile Backups, schnellen Datenaustausch oder Multimedia-Streaming unterwegs. In Verbindung mit sicheren Anmeldemechanismen wie HTTPS, 2FA und Rechteverwaltung ist auch der Fernzugriff sehr gut abgesichert. ErgÃ¤nzend lassen sich FTP/SFTP, WebDAV und ein Medienserver aktivieren. Letzterer erlaubt das direkte Streaming von Musik, Videos oder Fotos auf Smart-TVs, Konsolen oder mobilen GerÃ¤ten â€“ ohne Umwege Ã¼ber Cloud-Dienste.

Fazit

Mit dem DXP4800 Plus liefert UGREEN ein NAS, das sich weder vor QNAP noch vor Synology verstecken muss. Die Kombination aus guter Verarbeitung, schnellem Datenaustausch, leisem Betrieb und intuitiver Einrichtung/ Bedienung Ã¼berzeugt.

Preis: EUR 452,28 / Laufwerke: 4-Bay (SATA) / CPU-Modell: N100 / CPU-Architektur: X86 IntelÂ® N-Serie 12. Gen 4 Kerne 4 Threads / Maximaler Speicher: 30TB*4 + 8TB*2 / LAN-Ports (RJ45): 2.5GbE*2 / nas-de.ugreen.com

Note: Sehr gut (93%)