Im Test: Displex Privacy Safe Blickschutzfilter Philipp Lumetsberger

Der Blickschutzfilter von Displex Ã¼berzeugt im Test mit durchdachter FunktionalitÃ¤t und hochwertiger Verarbeitung. Neben effektivem Schutz vor Kratzern und fremden Blicken sorgt er ab einem seitlichen Winkel von etwa 30 Grad fÃ¼r maximale PrivatsphÃ¤re. Die magnetische Befestigung ermÃ¶glicht eine einfache Handhabung, wÃ¤hrend die matte Seite stÃ¶rende Reflexionen und FingerabdrÃ¼cke reduziert â€“ ideal fÃ¼r den Einsatz im Freien. Die glÃ¤nzende Seite hingegen sorgt bei geringem Umgebungslicht fÃ¼r eine bessere Sicht auf den Bildschirm. Ein integrierter Blaulichtfilter entlastet zudem die Augen. Als besonders praktisch erweist sich die mitgelieferte SchutzhÃ¼lle aus Ã–ko-Filz, die den Filter beim Transport schÃ¼tzt.

Technische Daten & Bewertung

Preis: ab EUR 39,90 / Material: PET, Nedodym (Magnete) / HÃ¤rtegrad: 3H / Features: Blaulichtfilter, Anti-Spy-Sichtschutz, Matte Anti-Reflex-Seite & glÃ¤nzende Seite fÃ¼r maximale Farbbrillanz / displex.com

Blickschutz: 94%

Handhabung: 97%

Verarbeitung: 100%

Gesamtnote: Hervorragend 97%