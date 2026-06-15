Im Test: Volla Phone Quintus Philipp Lumetsberger

Neue Smartphones gibt es viele.

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Smartphone ohne Google

Bild: Volla Phone

Das Volla Phone Quintus des in Remscheid ansÃ¤ssigen Unternehmens Volla verfolgt einen klaren Gegenentwurf zum Mainstream. WÃ¤hrend viele Hersteller auf ein mÃ¶glichst enges Zusammenspiel mit Google-Diensten setzen, stellt Volla Datenschutz und PrivatsphÃ¤re konsequent im Mittelpunkt. Das Smartphone richtet sich damit an einen Nutzer, der sich bewusst auf digitale Selbstbestimmung setzen mÃ¶chte.

Optisch gibt sich das Quintus eher zurÃ¼ckhaltend, die Verarbeitung ist jedoch tadellos. Die GlasrÃ¼ckseite verleiht dem GerÃ¤t ein elegantes Aussehen, diese zieht FingerabdrÃ¼cke allerdings magisch an. Der groÃŸflÃ¤chige Volla-Schriftzug prÃ¤gt das Design deutlich. Oberhalb davon sitzt das Kameramodul mit drei horizontal angeordneten Linsen. Das 6,78 Zoll groÃŸe AMOLED-Display lÃ¶st mit 2.400 x 1.080 Pixeln auf und stellt Inhalte scharf sowie kontrastreich dar. Mit einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hertz wirkt die Darstellung angenehm flÃ¼ssig. Die Helligkeit reicht aus, um Inhalte auch in hellen Umgebungen einwandfrei anzeigen zu kÃ¶nnen. Dank der leicht gebogenen Seiten liegt das Smartphone zudem angenehm in der Hand.

Ausbalanciert:Â Obwohl das Volla Phone Quintus mit knapp 205 Gramm vergleichsweise schwer ist, liegt es dank guter Gewichtsverteilung angenehm in der Hand. Bild: CDA Verlag GmbH

Solide Technik fÃ¼r den Alltag

Im Inneren arbeitet ein Dimensity 7050 Prozessor, dem 8 GB Arbeitsspeicher zur Seite stehen. Im Test gab sich das Volla Phone Quintus bei alltÃ¤glichen Aufgaben keine BlÃ¶ÃŸe. Apps starten zÃ¼gig, und auch mehrere parallel geÃ¶ffnete Anwendungen bringen das GerÃ¤t nicht ins Stocken. FÃ¼r anspruchsvolle Aufgaben wie Spiele und Videobearbeitungstools ist es nicht ausgelegt, im tÃ¤glichen Gebrauch liefert es jedoch eine insgesamt stimmige und zuverlÃ¤ssige Leistung.

Der interne Speicher mit 256 GB bietet ausreichend Platz fÃ¼r Apps, Fotos und Dokumente. Er lÃ¤sst sich jedoch nicht per microSD-Karte erweitern. In Sachen KonnektivitÃ¤t unterstÃ¼tzt das GerÃ¤t moderne Standards wie 5G, Wi-Fi 6, NFC und Bluetooth 5.2. Eine Besonderheit ist der integrierte FM-RadioempfÃ¤nger, eine Funktion, die man mittlerweile bei Smartphones kaum noch findet. Passend dazu liegen volla kabelgebundene USB-C-KopfhÃ¶rer bei.

Die Hauptkamera umfasst eine 50-Megapixel-Weitwinkellinse, eine 8-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera und einen 2-Megapixel-Makrosensor. Bei guten LichtverhÃ¤ltnissen gelingen ansprechende Aufnahmen mit natÃ¼rlich wirkenden Farben. Bei schwÃ¤cherem Licht lassen Detailgrad und SchÃ¤rfe nach. FÃ¼r spontane SchnappschÃ¼sse im Alltag ist die Kamera dennoch gut geeignet.

Elegantes Design:Â Nicht nur der Volla-Schriftzug auf der RÃ¼ckseite sticht sofort ins Auge, auch die glÃ¤serne RÃ¼ckseite verleiht dem GerÃ¤t eine hochwertige Optik. Bild: CDA Verlag GmbH

Software ohne Datenhunger

Das HerzstÃ¼ck des Quintus ist jedoch das Betriebssystem. Volla OS basiert zwar auf Android, kommt jedoch vollstÃ¤ndig ohne Google-Dienste aus. Bereits bei der Einrichtung wird dies deutlich, da kein Google- oder Volla-Konto zur Inbetriebnahme erforderlich ist. Anstelle der Google-Applikationen setzt der Hersteller auf datenschutzfreundliche Alternativen. Der vorinstallierte Browser ermÃ¶glicht beispielsweise anonymes Surfen, die Navi-App arbeitet mit Offline-Karten, und ein integrierter VPN-Dienst von Hide.me sorgt auf Wunsch fÃ¼r eine zusÃ¤tzliche Absicherung der Internetverbindung. Als Messenger-Alternative ist der Volla Messenger vorinstalliert, der eine dezentrale Cloud-Infrastruktur nutzt und keinerlei persÃ¶nliche Daten sammelt.

Apps lassen sich Ã¼ber den Open-Source-Store F-Droid oder den Aurora Store installieren. Letzterer kann wahlweise mit einem Google-Konto oder anonym genutzt werden und bietet Zugriff auf zahlreiche bekannte Anwendungen aus dem Play Store, darunter auch viele beliebte Social-Media-Apps. Bei Bedarf kÃ¶nnen dort sogar Google-Dienste nachinstalliert werden, falls gewÃ¼nscht.

Obwohl Volla OS technisch auf Android basiert, unterscheidet sich die BedienoberflÃ¤che deutlich vom gewohnten Erscheinungsbild klassischer Android-Smartphones. Eine kurze EingewÃ¶hnung ist nÃ¶tig, danach geht die Steuerung jedoch leicht von der Hand. Alternativ ist das Volla Phone Quintus auch mit Ubuntu Touch erhÃ¤ltlich â€“ eine Linux-basierte Variante fÃ¼r Nutzer, die noch stÃ¤rker auf ein unabhÃ¤ngiges Ã–kosystem setzen mÃ¶chten.

Ordnung auf einen Blick:Â Volla OS ordnet Apps im Raster Ã¼bersichtlich nach NutzungshÃ¤ufigkeit, Kategorien oder auf Wunsch auch alphabetisch an. Bild: CDA Verlag GmbH

Vorteile Nachteile – Hoher Fokus auf Datenschutz

– Starkes Display

– Solide Alltagsperformance – Speicher nicht erweiterbar

– Kamera mit SchwÃ¤chen bei wenig Licht

Hersteller Volla Modell Quintus anrufen Preis (TestgerÃ¤t)Â 719 EUR

Betriebssystem VollaOS oder Ubuntu Touch CPU-Hersteller Mediatek CPU-Modell Dimension 7050 CPU-Taktung 2 x 2,60 GHz + 6 x 2,00 GHz GPU-Modell Mali-G68 MC4 GPU Arbeitsspeicher 8 GB Speicherpraktikant 256 GB SD-Karte (max. GrÃ¶ÃŸe) – Kamera (Haupt-/Front)Â 50+8+2 MP / 15,9 MP USB-Anschluss USB Typ-C Bluetooth-Version 5.2 WLAN-Standard a,b,g,n,ac,ax LTE ja Fingerabdruckscanner ja NFC ja Abmessungen 164,15 x 74,7 x 8,75 mm Gewicht

204,6 g

Akku-KapazitÃ¤t 4700 mAh Akku tauschbar nein Laden (kabellos) nein Schnelladen ja

AnzeigegrÃ¶ÃŸe 6,78 Zoll Anzeigetyp AMOLED Display-AuflÃ¶sung 1.080 x 2.400 Pixel

Anzeige 4,3 Geschwindigkeit (Leistungstest)Â 4 Geschwindigkeit (Hardware) 4 Akku (Laufzeit) 4,5 Akku (Hardware) 4,5 Merkmale 4,7 Kamera 3,5 Verarbeitung 5 Design 4,3

Gesamtnote: Sehr gut 83,54%

Preis/Leistung: MÃ¤ÃŸig