Klare Kosten, starke Leistung: Lidl Connect kombiniert unlimitierte Nutzung mit flexiblen Konditionen

Viele Mobilfunkkunden zahlen monatlich zu viel fÃ¼r ihre VertrÃ¤ge aufgrund von versteckten Kosten und langen Bindungsfristen. Besonders wenn gesurft, telefoniert oder ins EU-Ausland angerufen wird, kÃ¶nnen manche Tarifmodelle schnell zur Kostenfalle werden. Lidl Connect setzt mit dem Tarif L auf ein transparentes Angebot fÃ¼r alle, die ihr Smartphone ohne Bindung und ohne bÃ¶se Ãœberraschungen nutzen mÃ¶chten. FÃ¼r 9,50 Euro fÃ¼r 30 Tage erhalten Kunden unlimitierte GB sowie unlimitierte Minuten und SMS in Ã–sterreich. ZusÃ¤tzlich sind 500 Minuten und SMS von Ã–sterreich in die EU inkludiert. Damit eignet sich der Tarif hervorragend fÃ¼r all jene Nutzer, die hÃ¤ufig streamen, navigieren oder in sozialen Medien aktiv sind. Voraussetzung fÃ¼r das Datenvolumen ohne Limit ist, dass das Starterpaket in einer Lidl-Filiale gekauft und dabei die Lidl Plus App an der Kassa gescannt wird.

Wie bei Lidl Connect Ã¼blich, kommt der Tarif ohne Bindung, AktivierungsgebÃ¼hr und versteckte Kosten aus. So bleiben die monatlichen Ausgaben Ã¼berschaubar und hohe Handyrechnungen gehÃ¶ren der Vergangenheit an.

INFO: lidl-connect.at