Stabile Preise trotz Inflation: Diese Tarife verzichten auf automatische Preisanpassung Sponsored Post

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WÃ¤hrend viele Tarife regelmÃ¤ÃŸig steigen, gibt es auch Angebote ohne automatische Preisanpassung

Bild: Shutterstock

FÃ¼r viele Mobilfunkkunden in Ã–sterreich sind steigende Tarifkosten ein fixer Bestandteil ihres Handyvertrags. Hintergrund ist die jÃ¤hrliche Indexanpassung, bei der sich die GrundgebÃ¼hren an der Inflation orientieren. Grundlage dafÃ¼r bildet der Verbraucherpreisindex, der von Statistik Austria erhoben wird und von zahlreichen Anbietern zur automatischen Anpassung genutzt wird. Das fÃ¼hrt dazu, dass die monatlichen Kosten regelmÃ¤ÃŸig steigen, ohne dass sich am Leistungsumfang etwas Ã¤ndert. SchÃ¤tzungen zufolge ist ein GroÃŸteil der Tarife von dieser Regelung betroffen.

Doch nicht alle Anbieter folgen diesem Modell. Lidl Connect verzichtet bewusst auf eine automatische Inflationsanpassung und bleibt bei stabilen Preisen. FÃ¼r Nutzer bedeutet das vor allem Planungssicherheit und Transparenz bei den monatlichen Ausgaben. Gerade in Zeiten steigender Lebenshaltungskosten kann ein unverÃ¤nderter Mobilfunktarif ein relevanter Vorteil sein. Lidl Connect bietet damit eine Option fÃ¼r alle, die Wert auf nachvollziehbare Kosten ohne wiederkehrende Preisanpassungen legen.

INFO: lidl-connect.at