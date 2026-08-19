Google: Wear OS wird smarter

19. August 2026 Comments Off on Google: Wear OS wird smarter Kommentar(e)

Google bringt mit Wear OS 7 mehr Tempo, KI und Ãœbersicht ans Handgelenk. Das neue Smartwatch-System soll bei Uhren, die bislang Wear OS 6 nutzen, bis zu zehn Prozent mehr Akkulaufzeit bringen. Dazu kommen flexible Widgets, die wichtige Infos besser sichtbar machen, sowie Live Updates fÃ¼r Echtzeitmeldungen wie Lieferungen oder SportstÃ¤nde. Auch Gemini rÃ¼ckt nÃ¤her an die Uhr und soll auf ausgewÃ¤hlten Modellen spÃ¤ter im Jahr persÃ¶nliche Hilfe liefern. Ãœberarbeitete Mediensteuerungen erlauben zudem mehr Kontrolle direkt am Handgelenk. FÃ¼r Sport-Apps fÃ¼hrt Google einen einheitlichen Workout-Tracker mit Herzfrequenzmessung und Mediensteuerung ein.

bit.ly/sm76-wearos

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Bild: Google

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