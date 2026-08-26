Rasentraktor ade: Der Roboter Ã¼bernimmt das Steuer

Wer einen Garten mit steilen HÃ¤ngen, komplexen Zonen und vielen Hindernissen hat, weiÃŸ: Normale MÃ¤hroboter kapitulieren, sobald es ungemÃ¼tlich wird. Nur ein Rasentraktor hat solche GrÃ¼nflÃ¤chen bisher bezwungen â€“ bis der Luba 3 AWD 5000 auftauchte und ihn Ã¼berflÃ¼ssig machte.

Neue Navigation und starke GelÃ¤ndegÃ¤ngigkeit

Der Luba 3 AWD, das Flaggschiff von Mammotion, verfÃ¼gt Ã¼ber ein neues Tri-Fusion-Navigationssystem aus 360Â°-LiDAR, Dual-Kamera-KI und NetRTK â€“ und kommt ohne Begrenzungskabel und ohne RTK-Basisstation im Garten aus. Die Positionierung ist dabei auf den Zentimeter genau. Der Allradantrieb mit omnidirektionalen RÃ¤dern schafft scheinbar mÃ¼helos Steigungen von bis zu 80 Prozent. Der Luba 3 AWD zÃ¤hlt damit zu den gelÃ¤ndegÃ¤ngigsten Rasenrobotern fÃ¼r Privatanwender.

Beeindruckend ist auch die Software, denn die App gehÃ¶rt zum Besten, was der Markt aktuell bietet. Die Einrichtung dauert keine 30 Minuten. Bis zu 50 MÃ¤hzonen sowie automatische SchnitthÃ¶henverstellung je nach GelÃ¤nde und Wetterlage: Alles lÃ¤sst sich automatisieren. Die KI-Vision erkennt Ã¼ber 300 Hindernisse in Echtzeit wie Haustiere, Spielzeug oder Gartenschlauch. Und im Gegensatz zur Konkurrenz ist der satellitengestÃ¼tzte Positionierungsdienst iNavi von Mammotion fÃ¼r GerÃ¤te ab 2025 dauerhaft kostenlos.

Mammotion Luba 3 AWD 5000

Specs

Preis: AWD 1500 ab 1999, AWD 3000 ab 2699 und AWD 5000 ab 3.199 Euro / MÃ¤hflÃ¤che: bis zu 5.000 mÂ² / Navigation: LiDAR + NetRTK + Dual-Kamera-KI (Tri-Fusion) / Antrieb: AWD (Allrad) / Max. Steigung: 80 % (38,6Â°) / Schnittbreite: 40 cm / SchnitthÃ¶he: 25â€“70 mm (per App einstellbar) / Zonen: bis zu 50 / Akku: 9,4 Ah /Â Begrenzungskabel: keines

mammotion.com

Bewertung

98%Â Navigation & Autonomie

99%Â GelÃ¤ndegÃ¤ngigkeit

95%Â Preis/Leistung

NoteÂ Hervorragend 97,3%