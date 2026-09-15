DJI Osmo Pocket 4 im Test: Kompakte Gimbal-Kamera im Check Lukas Wenzel

Die DJI Osmo Pocket 4 kombiniert einen 1-Zoll-Sensor, einen mechanischen 3-Achsen-Gimbal und ein kompaktes GehÃ¤use. Im Test kam die umfangreiche Kreativ Combo mit DJI Mic 3 Funkmikrofon, Weitwinkelobjektiv, FÃ¼lllicht, Mini-Stativ und weiterem ZubehÃ¶r zum Einsatz. Damit eignet sich das Set ideal fÃ¼r Vlogs, Reisen, Social-Media-Inhalte und spontane Aufnahmen unterwegs.

Mit nur 190,5 Gramm Gewicht passt die Pocket 4 problemlos in jede Jackentasche. Die Bedienung erfolgt Ã¼ber einen 2-Zoll-Touchscreen, der auch bei hellem Tageslicht gut ablesbar bleibt. Wischgesten ermÃ¶glichen einen schnellen Wechsel zwischen den Aufnahmearten. Die DJI-Mimo-App ergÃ¤nzt die Kamera um zusÃ¤tzliche Einstellungen, Schnittfunktionen und die Ãœbertragung von Aufnahmen aufs Smartphone.

Im Test Ã¼berzeugte die BildqualitÃ¤t mit detailreichen Aufnahmen, natÃ¼rlichen Farben und guten Ergebnissen bei wenig Licht. Videos zeichnet die Kamera in 4K mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde auf, Zeitlupen sind mit bis zu 240 Bildern pro Sekunde mÃ¶glich. ZusÃ¤tzlich stehen 10-Bit-D-Log, bis zu 14 Blendenstufen Dynamikumfang und ein verlustfreier Zweifach-Zoom zur VerfÃ¼gung. Auch der Autofokus arbeitete zuverlÃ¤ssig und stellte Motive schnell scharf.

Der mechanische 3-Achsen-Gimbal sorgt fÃ¼r wackelfreie Aufnahmen beim Gehen oder Schwenken. ActiveTrack erkennt Personen automatisch und hÃ¤lt sie zuverlÃ¤ssig im Bild, auf Wunsch lÃ¤sst sich die Funktion sogar per Handgeste starten. Das erleichtert Selbstaufnahmen und dynamische Szenen spÃ¼rbar.

Mit bis zu vier Stunden Aufnahmezeit bietet der Akku ausreichend Reserven fÃ¼r lÃ¤ngere Drehs. Der interne Speicher von 107 Gigabyte lÃ¤sst sich per microSD-Karte auf bis zu ein Terabyte erweitern und bietet damit genÃ¼gend Platz fÃ¼r Fotos und Videos.

Fazit

Die DJI Osmo Pocket 4 vereint starke BildqualitÃ¤t, zuverlÃ¤ssige Stabilisierung und intelligente Tracking-Funktionen in einem Ã¤uÃŸerst kompakten Format. Wer eine vielseitige Kamera fÃ¼r Reisen, Vlogs oder Social-Media-Inhalte sucht, erhÃ¤lt ein Ã¼berzeugendes Gesamtpaket mit hohem Praxisnutzen.

DJI Osmo Pocket 4

Specs

Preis: ab EUR 499,- / Sensor: 1-Zoll-CMOS / Video: 4K bis 60 fps, Zeitlupe 4K bis 240 fps / Tracking: ActiveTrack mit Gesichtsverfolgung, Steuerung per Handgeste / Display: 2,0-Zoll-Touchscreen, 556 x 314 Pixel, bis 1.000 Nits / Akku: 1545 mAh, bis ca. 240 min Aufnahme / Speicher: 107 GB intern, microSD bis 1 TB /

dji.com

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