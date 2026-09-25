Schlanke Fitness-Smartwatch Philipp Lumetsberger

Mit ihrem flachen GehÃ¤use und 41 Gramm Gewicht punktet die Huawei Watch Fit 5 Pro als sportliche Alltagsuhr. Das 1,92 Zoll groÃŸe AMOLED-Display ist sehr hell, stellt die Inhalte scharf und kontrastreich dar und ist im Freien gut ablesbar. Die Uhr unterstÃ¼tzt mehr als 100 Sportmodi, EKG, Pulsmessung, Schlafanalyse und weitere Gesundheitswerte. Die Daten werden Ã¼bersichtlich aufbereitet und lassen sich in der Huawei-Health-App gut nachvollziehen. Stark ist die Akkulaufzeit: Huawei nennt bis zu zehn Tage. Bei typischer Nutzung hielt der Akku in unserem Test eine Woche durch. Voll geladen ist die Uhr nach ungefÃ¤hr einer Stunde. Die Bedienung lÃ¤uft flÃ¼ssig, Benachrichtigungen und Telefonfunktionen sind schnell erreichbar. EinschrÃ¤nkungen gibt es bei Apps, Bezahlen und der Einrichtung unter Android. Da die Huawei-Health-App nicht im Play Store verfÃ¼gbar ist, muss sie aus einer alternativen Quelle installiert werden.

Huawei Watch Fit 5 Pro

Specs

Preis: EUR 299,00 / MaÃŸe / Gewicht: 44,5 Ã— 40,8 Ã— 9,5 mm / 42 g / Display: 1,92â€œ / Akkulaufzeit: bis zu 10 Tage / Features: Pulswellenanalyse, Schnellladefunktion, Mini-Workout-Modus, automatisches Sturzerkennung /

consumer.huawei.com

Bewertung

90%Â Bedienung

94%Â Funktionsumfang

91%Â Akkulaufzeit

NoteÂ Hervorragend 91,7%