Crowdfunding-Gadgets im Check: Solvest, Vizex, Zensbuds AI, Pixl Tag Hartmut Schumacher

Solvest



KÃ¼hlende Weste

Diese Weste sorgt fÃ¼r AbkÃ¼hlung bei hohen Temperaturen. Das erreicht sie mit Hilfe von zwei thermoelektrischen KÃ¼hlelementen und zwei Ventilatoren. Den benÃ¶tigten Strom erhÃ¤lt die Weste durch eine Powerbank, die optional erhÃ¤ltlich ist. Bei voller KÃ¼hlleistung reicht eine Akkuladung fÃ¼r vier bis fÃ¼nf Stunden. Die Weste besteht aus Baumwolle und Nylon. Sie wiegt 520 Gramm und ist in drei GrÃ¶ÃŸen erhÃ¤ltlich. Um neben der KÃ¼hlung auch traditionellere Funktionen einer Weste erfÃ¼llen zu kÃ¶nnen, verfÃ¼gt sie Ã¼ber mehrere Taschen.

bit.ly/solvest_sm

Vizex

Drahtlose VideoÃ¼bertragungen

Das Gadget Vizex besteht aus einem EmpfÃ¤nger und einem Sender, der Video- und Audiosignale von GerÃ¤ten wie Notebooks, Tablets und Smartphones drahtlos an Bildschirme Ã¼bertrÃ¤gt â€“ beispielsweise fÃ¼r PrÃ¤sentationen. Dabei kommen die GerÃ¤te mit AuflÃ¶sungen von bis zu 4K zurecht (bei einer Bildwiederholfrequenz von 30 Hz). Der Sender und der EmpfÃ¤nger dÃ¼rfen maximal 50 Meter voneinander entfernt sein. Ein EmpfÃ¤nger lÃ¤sst sich mit bis zu acht Sendern verbinden.

bit.ly/vizex_sm

Zensbuds AI

OhrhÃ¶rer mit Ãœbersetzungsfunktion

Diese KopfhÃ¶rer Ã¼bersetzen automatisch bei Telefonaten, Online-Meetings und GesprÃ¤chen von Angesicht zu Angesicht. Der Benutzer hÃ¶rt die Ãœbersetzungen einerseits und bekommt sie andererseits auf dem Bildschirm eines verbundenen Smartphones angezeigt. Die KopfhÃ¶rer beherrschen 76 Sprachen. Eine Akkuladung reicht fÃ¼r 3,5 Stunden Ãœbersetzen aus â€“ oder fÃ¼r sieben Stunden Musikwiedergabe.

bit.ly/zensbuds_sm

Pixl Tag

Programmierbarer LED-AnhÃ¤nger

Dieser kleine AnhÃ¤nger erfÃ¼llt drei Funktionen: Erstens kann er mit Hilfe von 216 kleinen LEDs Animationen anzeigen, die der Benutzer mittels einer Smartphone-App entworfen hat. Zweitens kann man in dem Speicher des AnhÃ¤ngers Informationen wie Kontaktdetails, WLAN-Zugangsdaten oder Internet-Adressen ablegen. Zum Abrufen dieser Daten reicht es, ein NFC-fÃ¤higes Smartphone an den AnhÃ¤nger zu halten. Drittens ist es dank eines eingebauten Beschleunigungsmessers mÃ¶glich, einfache Spiele zu verwenden.

bit.ly/pixl_tag