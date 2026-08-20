Im Test: Vivo X300 FE Philipp Lumetsberger

Vivo erweitert seine X300-Serie um ein weiteres Modell: Das X300 FE soll vor allem mit einer starken Kamera, zÃ¼giger Alltagsperformance und langer Akkulaufzeit Ã¼berzeugen. Optisch bleibt das Smartphone der Baureihe treu. Dazu kommen ein helles Display, moderne Hardware und eine lange Update-Versorgung. Damit richtet sich das GerÃ¤t an Nutzer, die ein kompaktes, leistungsstarkes Smartphone mit klarem Fokus auf Fotografie suchen.

Kamera-Neuordnung und helles Display

Der flache Rahmen, das plane Display und die GlasrÃ¼ckseite erinnern klar an die Ã¼brigen Modelle der X300- Serie. AuffÃ¤lligster Unterschied ist jedoch das Kameramodul: Statt eines runden, wuchtigen Elements kommt beim X300 FE ein breiter Kamera-balken zum Einsatz, der sich fast Ã¼ber die gesamte RÃ¼ckseite zieht. Dadurch unterscheidet sich das Smartphone optisch von der restlichen X300-Familie.

Das 6,31 Zoll groÃŸe Display lÃ¶st mit 2.640 x 1.216 Pixeln auf und stellt Inhalte gestochen scharf dar. Texte, Fotos und Videos erscheinen kontrastreich, die Farbdarstellung fÃ¤llt krÃ¤ftig aus, ohne dabei unnatÃ¼rlich zu wirken. Auch bei direkter Sonneneinstrahlung bleibt der Bildschirminhalt dank der hohen Helligkeit gut erkennbar. Unter dem Display sitzt zudem ein 3D-Ultraschall-Fingerabdrucksensor, der schnell und zuverlÃ¤ssig arbeitet.

Viel Leistung und viele Updates

FÃ¼r die nÃ¶tige Performance sorgt der Snapdragon 8 Gen 5 von Qualcomm. Zusammen mit 12 GB Arbeitsspeicher bietet das X300 FE genÃ¼gend Reserven fÃ¼r anspruchsvolle Apps, Spiele sowie die Bearbeitung von Fotos und Videos. Bei Bedarf lÃ¤sst sich der RAM um bis zu 12 GB virtuellen Arbeitsspeicher erweitern. Im Alltag lÃ¤uft das Smartphone sehr flÃ¼ssig und reagiert auch bei mehreren geÃ¶ffneten Apps ohne spÃ¼rbare VerzÃ¶gerungen.

Ab Werk ist OriginOS 6 auf Basis von Android 16 installiert. Vivo verspricht fÃ¼nf Jahre Betriebssystem-Updates sowie sieben Jahre Sicherheitsaktualisierungen. Vorinstalliert sind einige Drittanbieter-Apps bekannter Dienste wie Facebook, Netflix, LinkedIn und TikTok. Die Anzahl bleibt jedoch Ã¼berschaubar, sodass das GerÃ¤t nicht unnÃ¶tig Ã¼berladen wirkt.

Kamera mit Zeiss-Expertise

Bei der Kamera setzt Vivo weiterhin auf die Zusammenarbeit mit Zeiss. Das System umfasst eine 50-Megapixel-Hauptkamera, ein Ultraweitwinkelobjektiv mit 8 Megapixeln sowie ein 50-Megapixel-Teleobjektiv. In der Praxis gelingen damit scharfe, kontrastreiche Fotos mit krÃ¤ftigen, aber natÃ¼rlichen Farben. Auch bei wenig Umgebungslicht liefert das X300 FE ansehnliche Ergebnisse. Besonders positiv fÃ¤llt der Zoom auf: Selbst Aufnahmen mit zehnfacher VergrÃ¶ÃŸerung bleiben erstaunlich detailreich. Bis zu 100-facher Zoom ist mÃ¶glich, bei maximaler VergrÃ¶ÃŸerung greift die Software allerdings sichtbar stark ein. FÃ¼r Selfies ist eine Frontkamera mit 50 Megapixeln verbaut, die ebenfalls sehr gute Ergebnisse liefert.

Die Foto-App bietet drei Basis-Stile namens Texture, Vivid und Zeiss, mit denen sich die Farbtemperatur anpassen lÃ¤sst. ZusÃ¤tzlich gibt es spezielle Funktionen wie den BÃ¼hnenmodus, der mithilfe von KI und dem Teleobjektiv Konzert- oder BÃ¼hnenaufnahmen mit 3-, 10- oder 20-fachem Zoom ermÃ¶glicht. Auch KI-gestÃ¼tzte Bildbearbeitungsfunktionen sind integriert, etwa zum Ã„ndern von HintergrÃ¼nden.

Der Akku fÃ¤llt mit 6.500 mAh sehr groÃŸ aus und lÃ¤dt kabelgebunden mit bis zu 90 Watt. Kabellos sind bis zu 40 Watt mÃ¶glich. Laut Hersteller reicht eine Ladung fÃ¼r Ã¼ber 38 Stunden YouTube-Videostreaming, in unserem Browser-Test schaffte das GerÃ¤t knapp 27 Stunden und 40 Minuten.

Vorteile Nachteile – Hochwertige Verarbeitung

– FlÃ¼ssige Bedienung

– Lange Update-Garantie – Fotozoom nur eingeschrÃ¤nkt nutzbar

– Einige Drittanbieter-Apps vorinstalliert

Hersteller vivo Name X300 FE Preis 938,00 Euro

Betriebssystem Android 16 Abmessungen 150,8 x 71,8 x 8,2 mm Gewicht 190 g DisplaytechnologieÂ AMOLED Display GrÃ¶ÃŸe 6,31 Zoll BildschirmauflÃ¶sung 461 ppi

CPU-Hersteller Qualcomm CPU-Modell SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) CPU-Leistung Octa-core (2×3,8 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6×3,32 GHz Oryon V3 Phoenix M) ArbeitsspeicherÂ 12 GB Speicher intern 256 GB

Hauptkamera 50 MP / 50 MP / 8 MP SekundÃ¤rkamera 50 MP

Bluetooth 5.4 Wi-Fi-GenerationÂ a/b/g/n/ac/6/7 NFC ja

Akku-KapazitÃ¤t 6500 mAh Ladeleistung (Kabel) 90 W Ladeleistung (Kabellos) 40 W

Laufzeit Video 1685 min Laufzeit Browser 1657 min Laufzeit 3D-Rendering 750 min Ladezeit 0-50 38 min Ladezeit 0-100 75 min Geekbench 6-Single 2776 Geekbench 6-Multi 9055

Anzeige 72,50% Geschwindigkeit (Leistungstest)Â 90,44% Geschwindigkeit (Hardware) 93,60% Akku (Laufzeit) 91,38% Akku (Hardware) 100,00% Merkmale 84,00% Kamera 88,75% Verarbeitung 100,00% Design 70,00% Haptik 67,65%

Gesamtnote: Sehr gut | 84,2%

Preis/Leistung: MÃ¤ÃŸig | 61,3%

