Im Test: Vivo X300 FE

Vivo erweitert seine X300-Serie um ein weiteres Modell: Das X300 FE soll vor allem mit einer starken Kamera, zÃ¼giger Alltagsperformance und langer Akkulaufzeit Ã¼berzeugen. Optisch bleibt das Smartphone der Baureihe treu. Dazu kommen ein helles Display, moderne Hardware und eine lange Update-Versorgung. Damit richtet sich das GerÃ¤t an Nutzer, die ein kompaktes, leistungsstarkes Smartphone mit klarem Fokus auf Fotografie suchen.
Kamera-Neuordnung und helles Display
Der flache Rahmen, das plane Display und die GlasrÃ¼ckseite erinnern klar an die Ã¼brigen Modelle der X300- Serie. AuffÃ¤lligster Unterschied ist jedoch das Kameramodul: Statt eines runden, wuchtigen Elements kommt beim X300 FE ein breiter Kamera-balken zum Einsatz, der sich fast Ã¼ber die gesamte RÃ¼ckseite zieht. Dadurch unterscheidet sich das Smartphone optisch von der restlichen X300-Familie.
Das 6,31 Zoll groÃŸe Display lÃ¶st mit 2.640 x 1.216 Pixeln auf und stellt Inhalte gestochen scharf dar. Texte, Fotos und Videos erscheinen kontrastreich, die Farbdarstellung fÃ¤llt krÃ¤ftig aus, ohne dabei unnatÃ¼rlich zu wirken. Auch bei direkter Sonneneinstrahlung bleibt der Bildschirminhalt dank der hohen Helligkeit gut erkennbar. Unter dem Display sitzt zudem ein 3D-Ultraschall-Fingerabdrucksensor, der schnell und zuverlÃ¤ssig arbeitet.
Viel Leistung und viele Updates
FÃ¼r die nÃ¶tige Performance sorgt der Snapdragon 8 Gen 5 von Qualcomm. Zusammen mit 12 GB Arbeitsspeicher bietet das X300 FE genÃ¼gend Reserven fÃ¼r anspruchsvolle Apps, Spiele sowie die Bearbeitung von Fotos und Videos. Bei Bedarf lÃ¤sst sich der RAM um bis zu 12 GB virtuellen Arbeitsspeicher erweitern. Im Alltag lÃ¤uft das Smartphone sehr flÃ¼ssig und reagiert auch bei mehreren geÃ¶ffneten Apps ohne spÃ¼rbare VerzÃ¶gerungen.
Ab Werk ist OriginOS 6 auf Basis von Android 16 installiert. Vivo verspricht fÃ¼nf Jahre Betriebssystem-Updates sowie sieben Jahre Sicherheitsaktualisierungen. Vorinstalliert sind einige Drittanbieter-Apps bekannter Dienste wie Facebook, Netflix, LinkedIn und TikTok. Die Anzahl bleibt jedoch Ã¼berschaubar, sodass das GerÃ¤t nicht unnÃ¶tig Ã¼berladen wirkt.
Kamera mit Zeiss-Expertise
Bei der Kamera setzt Vivo weiterhin auf die Zusammenarbeit mit Zeiss. Das System umfasst eine 50-Megapixel-Hauptkamera, ein Ultraweitwinkelobjektiv mit 8 Megapixeln sowie ein 50-Megapixel-Teleobjektiv. In der Praxis gelingen damit scharfe, kontrastreiche Fotos mit krÃ¤ftigen, aber natÃ¼rlichen Farben. Auch bei wenig Umgebungslicht liefert das X300 FE ansehnliche Ergebnisse. Besonders positiv fÃ¤llt der Zoom auf: Selbst Aufnahmen mit zehnfacher VergrÃ¶ÃŸerung bleiben erstaunlich detailreich. Bis zu 100-facher Zoom ist mÃ¶glich, bei maximaler VergrÃ¶ÃŸerung greift die Software allerdings sichtbar stark ein. FÃ¼r Selfies ist eine Frontkamera mit 50 Megapixeln verbaut, die ebenfalls sehr gute Ergebnisse liefert.
Die Foto-App bietet drei Basis-Stile namens Texture, Vivid und Zeiss, mit denen sich die Farbtemperatur anpassen lÃ¤sst. ZusÃ¤tzlich gibt es spezielle Funktionen wie den BÃ¼hnenmodus, der mithilfe von KI und dem Teleobjektiv Konzert- oder BÃ¼hnenaufnahmen mit 3-, 10- oder 20-fachem Zoom ermÃ¶glicht. Auch KI-gestÃ¼tzte Bildbearbeitungsfunktionen sind integriert, etwa zum Ã„ndern von HintergrÃ¼nden.
Der Akku fÃ¤llt mit 6.500 mAh sehr groÃŸ aus und lÃ¤dt kabelgebunden mit bis zu 90 Watt. Kabellos sind bis zu 40 Watt mÃ¶glich. Laut Hersteller reicht eine Ladung fÃ¼r Ã¼ber 38 Stunden YouTube-Videostreaming, in unserem Browser-Test schaffte das GerÃ¤t knapp 27 Stunden und 40 Minuten.
|Vorteile
|Nachteile
|– Hochwertige Verarbeitung
– FlÃ¼ssige Bedienung
– Lange Update-Garantie
|– Fotozoom nur eingeschrÃ¤nkt nutzbar
– Einige Drittanbieter-Apps vorinstalliert
|Hersteller
|vivo
|Name
|X300 FE
|Preis
|938,00 Euro
|Betriebssystem
|Android 16
|Abmessungen
|150,8 x 71,8 x 8,2 mm
|Gewicht
|190 g
|DisplaytechnologieÂ
|AMOLED
|Display GrÃ¶ÃŸe
|6,31 Zoll
|BildschirmauflÃ¶sung
|461 ppi
|CPU-Hersteller
|Qualcomm
|CPU-Modell
|SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm)
|CPU-Leistung
|Octa-core (2×3,8 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6×3,32 GHz Oryon V3 Phoenix M)
|ArbeitsspeicherÂ
|12 GB
|Speicher intern
|256 GB
|Hauptkamera
|50 MP / 50 MP / 8 MP
|SekundÃ¤rkamera
|50 MP
|Bluetooth
|5.4
|Wi-Fi-GenerationÂ
|a/b/g/n/ac/6/7
|NFC
|ja
|Akku-KapazitÃ¤t
|6500 mAh
|Ladeleistung (Kabel)
|90 W
|Ladeleistung (Kabellos)
|40 W
|Laufzeit Video
|1685 min
|Laufzeit Browser
|1657 min
|Laufzeit 3D-Rendering
|750 min
|Ladezeit 0-50
|38 min
|Ladezeit 0-100
|75 min
|Geekbench 6-Single
|2776
|Geekbench 6-Multi
|9055
|Anzeige
|72,50%
|Geschwindigkeit (Leistungstest)Â
|90,44%
|Geschwindigkeit (Hardware)
|93,60%
|Akku (Laufzeit)
|91,38%
|Akku (Hardware)
|100,00%
|Merkmale
|84,00%
|Kamera
|88,75%
|Verarbeitung
|100,00%
|Design
|70,00%
|Haptik
|67,65%
Gesamtnote: Sehr gut | 84,2%
Preis/Leistung: MÃ¤ÃŸig | 61,3%