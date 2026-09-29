RingConn Gen 3 im Test: Smarter Ring fÃ¼rs Gesundheitstracking Lukas Wenzel

Der RingConn Gen 3 ist ein smarter Gesundheitsring aus Titan, der zahlreiche Vital- und Gesundheitsdaten ohne zusÃ¤tzliche Abokosten erfasst. Im Test Ã¼berzeugte der nur 2,3 Millimeter dÃ¼nne Ring mit hohem Tragekomfort, prÃ¤zisem Tracking und langer Akkulaufzeit.

Er misst unter anderem Herzfrequenz, HerzfrequenzvariabilitÃ¤t, Blutsauerstoff, Hauttemperatur, Stress, Schritte und Schlafdaten. Die Ã¼bersichtliche App zeigt alle Werte Ã¼bersichtlich an und unterstÃ¼tzt Apple Health sowie Google Health Connect. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 14 Tagen und Offline-Speicher-Funktion fÃ¼r bis zu zehn Tage eignet sich der Ring auch fÃ¼r lÃ¤ngere Reisen. Positiv fÃ¤llt zudem die Vibrationsfunktion fÃ¼r Gesundheits- und Statushinweise auf. Einziger Kritikpunkt: Die OberflÃ¤che zeigt mit der Zeit sichtbare Gebrauchsspuren. Insgesamt bietet der RingConn Gen 3 ein starkes Gesamtpaket fÃ¼r Gesundheitsbewusste.

RingConn Gen 3

Specs

Preis: EUR 369,00 / MaÃŸe / Gewicht: 2,3 mm StÃ¤rke, 2,5 bis 3,5 g je nach GrÃ¶ÃŸe / GrÃ¶ÃŸen: 6 bis 15 / Akkulaufzeit: 11 bis 14 Tage (ohne Vibration), 10 bis 12 Tage (mit Vibration) / Sensoren: optischer Herzfrequenzsensor, Temperatursensor, 3-Achsen-Beschleunigungssensor, Vibrationsmotor /

ringconn.com

Bewertung

90%Â Verarbeitung & Tragekomfort

93%Â Funktionen

95%Â Akku & Alltag

NoteÂ Hervorragend 92,7%