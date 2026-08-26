Im Test: Oppo Find X9 Ultra

Philipp Lumetsberger 26. August 2026 Comments Off on Im Test: Oppo Find X9 Ultra Kommentar(e)

Mit dem Find X9 Ultra bringt Oppo ein Smartphone auf den Markt, das klar in der Premiumklasse angesiedelt ist. Im Mittelpunkt stehen ein groÃŸes Display, starke Hardware und vor allem ein auÃŸergewÃ¶hnlich umfangreiches Kamerasystem. Schon das Design macht deutlich, dass sich das GerÃ¤t an Nutzer richtet, die ihr Smartphone intensiv zum Fotografieren verwenden.

Bild: Oppo

GroÃŸes Display, starkes Design

Bereits beim ersten Blick fÃ¤llt die mit Kunstleder Ã¼berzogene RÃ¼ckseite unseres TestgerÃ¤ts auf. Sie erinnert stark an eine klassische Kamera und unterstreicht den fotografischen Anspruch des Find X9 Ultra. Mit 236 Gramm ist das Smartphone vergleichsweise schwer, was sich vor allem in der Hosentasche bemerkbar macht. Auch das 6,82 Zoll groÃŸe Display trÃ¤gt dazu bei, dass das GerÃ¤t zu den wuchtigeren Modellen seiner Klasse zÃ¤hlt.

Der Bildschirm Ã¼berzeugt dafÃ¼r mit einer sehr hohen DarstellungsqualitÃ¤t. Inhalte werden mit 3.168 x 1.440 Pixeln scharf und detailreich angezeigt. Die Farbdarstellung ist exzellent, Fotos und Videos wirken lebendig und kontrastreich. Die maximale Bildwiederholrate liegt bei 144 Hertz, kommt jedoch nur bei kompatiblen Anwendungen zum Einsatz. Im Alltag werden Inhalte mit bis zu 120 Hertz dargestellt, was dennoch fÃ¼r eine angenehm flÃ¼ssige Bedienung sorgt.

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Vertraute Optik – Die RÃ¼ckseite des Find X9 Ultra weckt Erinnerungen an eine klassische Kamera. Bild: CDA Verlag GmbH

Leistung auf Topniveau

Im Inneren arbeitet mit dem Snapdragon 8 Elite Gen 5 der aktuell leistungsstÃ¤rkste Qualcomm-Prozessor. UnterstÃ¼tzt wird er von 12 GB Arbeitsspeicher, der bei Bedarf virtuell um 4, 8 oder 12 GB erweitert werden kann. Im Alltag zeigt sich das Find X9 Ultra entsprechend souverÃ¤n: Apps starten praktisch ohne merkbare Wartezeit und auch anspruchsvolle Aufgaben wie Bildbearbeitung, grafikintensive Spiele oder die Bearbeitung von 8K-Videos bringen das Smartphone kaum ins Schwitzen. Selbst nach lÃ¤ngerer Nutzung bleibt das System schnell und stabil.

Der Akku besitzt mit 7.050 mAh eine Ã¼berdurchschnittlich hohe KapazitÃ¤t. Oppo setzt dabei auf eine Silicon-Carbon-Batterie, die eine hÃ¶here Energiedichte als klassische Lithium-Ionen-Akkus bietet. Trotz der grÃ¶ÃŸeren KapazitÃ¤t fÃ¤llt die Laufzeit aber nicht wesentlich lÃ¤nger aus als bei anderen Oberklasse-Smartphones. Geladen wird kabelgebunden mit bis zu 100 Watt, kabellos sind bis zu 50 Watt mÃ¶glich. Die dafÃ¼r notwendigen Original-LadegerÃ¤te von Oppo mÃ¼ssen allerdings separat erworben werden.

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Wuchtiges Zusatzobjektiv – Das optionale Hasselblad Earth Explorer Kit enthÃ¤lt ein ansteckbares Teleobjektiv fÃ¼r detailreiche Aufnahmen mit hÃ¶herem Zoom. Bild: CDA Verlag GmbH

Kamera als groÃŸes Highlight

Das Kamerasystem ist das zentrale Argument fÃ¼r das Find X9 Ultra. Die Hauptkamera nutzt einen 200-Megapixel-Sensor mit optischer Bildstabilisierung. Dazu kommen eine 200-Megapixel-Telekamera mit dreifach optischem Zoom, eine 50-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera und eine zusÃ¤tzliche 50-Megapixel-Ultra-Telelinse. Oppo arbeitet zudem erneut mit Hasselblad zusammen.

Im Test liefert das Smartphone sehr scharfe Aufnahmen mit hoher Detailtreue und klaren Strukturen. Besonders die Hauptkamera Ã¼berzeugt dabei mit Bildern auf sehr hohem Niveau. Auch bei wenig Licht gelingen ihr ansprechende Ergebnisse. Eine Besonderheit ist die neue Generation der True Color Kamera. Dabei analysiert ein Lichtsensor das einfallende Licht mit 24 SpektralkanÃ¤len, um WeiÃŸabgleich und Farbtreue zu verbessern. In der Praxis entstehen dadurch sehr stimmige und natÃ¼rlich wirkende Fotos.

Passend dazu bietet Oppo mit dem Hasselblad Earth Explorer Kit ein hochwertig verarbeitetes ZubehÃ¶rpaket an. Es besteht aus einer SchutzhÃ¼lle mit Fokus- und AuslÃ¶setaste, einem ansteckbaren Teleobjektiv und einer Halterung fÃ¼r die Stativnutzung. Die Montage gelingt unkompliziert und mit wenigen Handgriffen. Bei der ersten Nutzung hilft ein Blick in die Anleitung, da Markierungen das korrekte Positionieren erleichtern. Der Verriegelungsmechanismus sitzt sicher, nur die HÃ¼lle lÃ¤sst sich etwas schwer entfernen. Bei Aufnahmen mit hohem Zoom sollte man jedoch zu einem Stativ greifen.

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VielfÃ¤ltige MÃ¶glichkeiten – Die Kamerasoftware umfasst zahlreiche Fotomodi und EinstellungsmÃ¶glichkeiten fÃ¼r unterschiedliche Aufnahmesituationen. Bild: CDA Verlag GmbH

Vorteile Nachteile
– Sehr starkes Kamerasystem
– Hervorragendes Display
– Tolle Performance		 – 144 Hertz nur in
kompatiblen Apps nutzbar
– Wuchtiges Kameramodul

 

Hersteller Oppo
Name Find X9 Ultra
Preis 1516,00 Euro

 

Betriebssystem Android 16
Abmessungen 163,2 x 77 x 8,7 mm
Gewicht 235 g
DisplaytechnologieÂ  AMOLED
Display GrÃ¶ÃŸe 6,82 Zoll
Display AuflÃ¶sung 1440 x 3168 Pixel

 

CPU-Hersteller Qualcomm
CPU-Modell SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)
CPU-Leistung Octa-core (2×4,6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6×3,62 GHz Oryon V3 Phoenix M)
ArbeitsspeicherÂ  12 GB
Speicher intern 256 GB

 

Hauptkamera 200 MP / 200 MP / 50 MP / 50 MP
SekundÃ¤rkamera 50 MP

 

Bluetooth 5.1
Wi-Fi-GenerationÂ  a/b/g/n/ac/6e/7
NFC ja

 

Akku-KapazitÃ¤t 7050 mAh
Ladeleistung (Kabel) 100 W
Ladeleistung (Kabellos) 50 W

 

Laufzeit Video 1369 min
Laufzeit Browser 1843 min
Laufzeit 3D-Rendering 692 min
Ladezeit 0-50 26 min
Ladezeit 0-100 59 min
Geekbench 6-Single 3591
Geekbench 6-Multi 10562

 

Display 79,76%
Geschwindigkeit (Leistungstest)Â  100,00%
Geschwindigkeit (Hardware) 97,00%
Akku (Laufzeit) 91,57%
Akku (Hardware) 100,00%
Features 87,00%
Kamera 100,00%
Verarbeitung 100,00%
Design 80,00%
Haptik 72,10%

 

Gesamtnote: Hervorragend | 90,1%
Preis/Leistung: UngenÃ¼gend | 40,5%

 

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