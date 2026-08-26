Im Test: Oppo Find X9 Ultra Philipp Lumetsberger

Mit dem Find X9 Ultra bringt Oppo ein Smartphone auf den Markt, das klar in der Premiumklasse angesiedelt ist. Im Mittelpunkt stehen ein groÃŸes Display, starke Hardware und vor allem ein auÃŸergewÃ¶hnlich umfangreiches Kamerasystem. Schon das Design macht deutlich, dass sich das GerÃ¤t an Nutzer richtet, die ihr Smartphone intensiv zum Fotografieren verwenden.

GroÃŸes Display, starkes Design

Bereits beim ersten Blick fÃ¤llt die mit Kunstleder Ã¼berzogene RÃ¼ckseite unseres TestgerÃ¤ts auf. Sie erinnert stark an eine klassische Kamera und unterstreicht den fotografischen Anspruch des Find X9 Ultra. Mit 236 Gramm ist das Smartphone vergleichsweise schwer, was sich vor allem in der Hosentasche bemerkbar macht. Auch das 6,82 Zoll groÃŸe Display trÃ¤gt dazu bei, dass das GerÃ¤t zu den wuchtigeren Modellen seiner Klasse zÃ¤hlt.

Der Bildschirm Ã¼berzeugt dafÃ¼r mit einer sehr hohen DarstellungsqualitÃ¤t. Inhalte werden mit 3.168 x 1.440 Pixeln scharf und detailreich angezeigt. Die Farbdarstellung ist exzellent, Fotos und Videos wirken lebendig und kontrastreich. Die maximale Bildwiederholrate liegt bei 144 Hertz, kommt jedoch nur bei kompatiblen Anwendungen zum Einsatz. Im Alltag werden Inhalte mit bis zu 120 Hertz dargestellt, was dennoch fÃ¼r eine angenehm flÃ¼ssige Bedienung sorgt.

Leistung auf Topniveau

Im Inneren arbeitet mit dem Snapdragon 8 Elite Gen 5 der aktuell leistungsstÃ¤rkste Qualcomm-Prozessor. UnterstÃ¼tzt wird er von 12 GB Arbeitsspeicher, der bei Bedarf virtuell um 4, 8 oder 12 GB erweitert werden kann. Im Alltag zeigt sich das Find X9 Ultra entsprechend souverÃ¤n: Apps starten praktisch ohne merkbare Wartezeit und auch anspruchsvolle Aufgaben wie Bildbearbeitung, grafikintensive Spiele oder die Bearbeitung von 8K-Videos bringen das Smartphone kaum ins Schwitzen. Selbst nach lÃ¤ngerer Nutzung bleibt das System schnell und stabil.

Der Akku besitzt mit 7.050 mAh eine Ã¼berdurchschnittlich hohe KapazitÃ¤t. Oppo setzt dabei auf eine Silicon-Carbon-Batterie, die eine hÃ¶here Energiedichte als klassische Lithium-Ionen-Akkus bietet. Trotz der grÃ¶ÃŸeren KapazitÃ¤t fÃ¤llt die Laufzeit aber nicht wesentlich lÃ¤nger aus als bei anderen Oberklasse-Smartphones. Geladen wird kabelgebunden mit bis zu 100 Watt, kabellos sind bis zu 50 Watt mÃ¶glich. Die dafÃ¼r notwendigen Original-LadegerÃ¤te von Oppo mÃ¼ssen allerdings separat erworben werden.

Kamera als groÃŸes Highlight

Das Kamerasystem ist das zentrale Argument fÃ¼r das Find X9 Ultra. Die Hauptkamera nutzt einen 200-Megapixel-Sensor mit optischer Bildstabilisierung. Dazu kommen eine 200-Megapixel-Telekamera mit dreifach optischem Zoom, eine 50-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera und eine zusÃ¤tzliche 50-Megapixel-Ultra-Telelinse. Oppo arbeitet zudem erneut mit Hasselblad zusammen.

Im Test liefert das Smartphone sehr scharfe Aufnahmen mit hoher Detailtreue und klaren Strukturen. Besonders die Hauptkamera Ã¼berzeugt dabei mit Bildern auf sehr hohem Niveau. Auch bei wenig Licht gelingen ihr ansprechende Ergebnisse. Eine Besonderheit ist die neue Generation der True Color Kamera. Dabei analysiert ein Lichtsensor das einfallende Licht mit 24 SpektralkanÃ¤len, um WeiÃŸabgleich und Farbtreue zu verbessern. In der Praxis entstehen dadurch sehr stimmige und natÃ¼rlich wirkende Fotos.

Passend dazu bietet Oppo mit dem Hasselblad Earth Explorer Kit ein hochwertig verarbeitetes ZubehÃ¶rpaket an. Es besteht aus einer SchutzhÃ¼lle mit Fokus- und AuslÃ¶setaste, einem ansteckbaren Teleobjektiv und einer Halterung fÃ¼r die Stativnutzung. Die Montage gelingt unkompliziert und mit wenigen Handgriffen. Bei der ersten Nutzung hilft ein Blick in die Anleitung, da Markierungen das korrekte Positionieren erleichtern. Der Verriegelungsmechanismus sitzt sicher, nur die HÃ¼lle lÃ¤sst sich etwas schwer entfernen. Bei Aufnahmen mit hohem Zoom sollte man jedoch zu einem Stativ greifen.

Vorteile Nachteile – Sehr starkes Kamerasystem

– Hervorragendes Display

– Tolle Performance – 144 Hertz nur in

kompatiblen Apps nutzbar

– Wuchtiges Kameramodul

Hersteller Oppo Name Find X9 Ultra Preis 1516,00 Euro

Betriebssystem Android 16 Abmessungen 163,2 x 77 x 8,7 mm Gewicht 235 g DisplaytechnologieÂ AMOLED Display GrÃ¶ÃŸe 6,82 Zoll Display AuflÃ¶sung 1440 x 3168 Pixel

CPU-Hersteller Qualcomm CPU-Modell SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) CPU-Leistung Octa-core (2×4,6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6×3,62 GHz Oryon V3 Phoenix M) ArbeitsspeicherÂ 12 GB Speicher intern 256 GB

Hauptkamera 200 MP / 200 MP / 50 MP / 50 MP SekundÃ¤rkamera 50 MP

Bluetooth 5.1 Wi-Fi-GenerationÂ a/b/g/n/ac/6e/7 NFC ja

Akku-KapazitÃ¤t 7050 mAh Ladeleistung (Kabel) 100 W Ladeleistung (Kabellos) 50 W

Laufzeit Video 1369 min Laufzeit Browser 1843 min Laufzeit 3D-Rendering 692 min Ladezeit 0-50 26 min Ladezeit 0-100 59 min Geekbench 6-Single 3591 Geekbench 6-Multi 10562

Display 79,76% Geschwindigkeit (Leistungstest)Â 100,00% Geschwindigkeit (Hardware) 97,00% Akku (Laufzeit) 91,57% Akku (Hardware) 100,00% Features 87,00% Kamera 100,00% Verarbeitung 100,00% Design 80,00% Haptik 72,10%

Gesamtnote: Hervorragend | 90,1%

Preis/Leistung: UngenÃ¼gend | 40,5%