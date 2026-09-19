Im Test: Xiaomi 17T Pro

Philipp Lumetsberger 19. September 2026 Comments Off on Im Test: Xiaomi 17T Pro Kommentar(e)

Die T-Serie von Xiaomi steht seit Jahren fÃ¼r Smartphones, die viel Oberklasse-Technik zu einem vergleichsweise niedrigeren Preis bieten. Beim Xiaomi 17T Pro liegt der Fokus auf der Kamera, die in Zusammenarbeit mit Leica entstanden ist. Besonders die Telefotografie wird stark betont â€“ Xiaomi wirbt hierzu passenderweise mit dem Slogan â€žMeister der Telefotografieâ€œ.

GroÃŸes Display, zuverlÃ¤ssiger Prozessor

Optisch hat sich im Vergleich zum Xiaomi 15T Pro nur wenig verÃ¤ndert. Warum der Hersteller bei der Namensgebung die Zahl 16 Ã¼bersprungen hat, ist uns nicht ganz klar. AuffÃ¤llig ist vor allem die Kamerainsel auf der RÃ¼ckseite, die nun kantiger gestaltet ist und nicht mehr mit abgerundeten Ecken auftritt. Insgesamt wirkt das Smartphone sehr hochwertig, zÃ¤hlt mit seinem Format aber klar zu den grÃ¶ÃŸeren Modellen am Markt.

Das 6,83 Zoll groÃŸe Display bietet sehr viel FlÃ¤che fÃ¼r Webseiten, Videos, Fotos und Spiele. Die AuflÃ¶sung von 2.772 x 1.280 Pixeln sorgt fÃ¼r eine scharfe und kontrastreiche Darstellung. Auch die Bildwiederholrate von bis zu 144 Hertz macht sich positiv bemerkbar, da Inhalte flÃ¼ssig Ã¼ber die OberflÃ¤che gleiten. Die Farbdarstellung wirkt natÃ¼rlich, kÃ¶nnte stellenweise aber etwas krÃ¤ftiger ausfallen.

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Bild: Xoaomi

Dreifach-Kamera mit starkem Zoom

Das Kamerasystem besteht aus einer 50-Megapixel-Hauptkamera, einer 12-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera und einer 50-Megapixel-Telekamera. Gerade die Telelinse ist das spannendste Element des Xiaomi 17T Pro, denn sie erweitert den fotografischen Spielraum deutlich.

In der Praxis machen vor allem Aufnahmen mit mittlerer VergrÃ¶ÃŸerung eine sehr gute Figur. Strukturen, feine Details und Farben bleiben gut erhalten, wodurch sich auch weiter entfernte Motive ansprechend einfangen lassen. Der digitale Zoom reicht zwar bis zum Faktor 120, dieser sollte aber eher als technische Spielerei verstanden werden. Bei dieser VergrÃ¶ÃŸerung fehlt es den Bildern sichtbar an SchÃ¤rfe und man merkt deutlich, dass die Software nachgeholfen hat.

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Moderat Ã¼berarbeitet: Im Vergleich zum VorgÃ¤ngermodell wurde das Kameramodul neu gestaltet und wirkt nun deutlich kantiger. Bild: CDA Verlag GmbH

Die Hauptkamera liefert bei Tageslicht sehr ansehnliche Bilder mit hohem Detailgrad und schÃ¶nen Kontrasten. Im Vibrant-Bildmodus wirken die Farben lebendig, in manchen Situationen aber etwas zu krÃ¤ftig. Bei schwÃ¤cherem Licht gelingen zwar noch brauchbare Fotos, die QualitÃ¤t nimmt jedoch sichtbar ab. Hier reicht das Xiaomi 17T Pro nicht an die besten Highend-Smartphones anderer Hersteller heran. Dennoch bleibt die Kamera eine der groÃŸen StÃ¤rken des GerÃ¤ts.

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XXL-Bildschirm: Mit seinem 6,83 Zoll groÃŸen Display fÃ¤llt das Xiaomi 17T Pro entsprechend groÃŸ aus. Kleinere HÃ¤nde kÃ¶nnten bei der Bedienung an Grenzen stoÃŸen. Bild: CDA Verlag GmbH

Akku mit Schnellladefunktion

Ein weiterer Pluspunkt ist der Akku. Dank Silizium-Kohlenstoff-Technologie kommt das Xiaomi 17T Pro auf eine KapazitÃ¤t von 7.000 mAh. Damit sollte ein langer Nutzungstag problemlos mÃ¶glich sein, selbst wenn mehrmals tÃ¤glich fotografiert und gesurft wird.

Geladen wird kabelgebunden mit bis zu 100 Watt, sofern ein passendes Netzteil vorhanden ist. Dieses liegt nicht bei und muss daher entweder bereits vorhanden sein oder separat gekauft werden. Kabellos unterstÃ¼tzt das Smartphone bis zu 50 Watt.

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Angenehme Haptik: Dank flacher Seiten und abgerundeter Ecken liegt das 8,3 Millimeter dicke Smartphone angenehm in der Hand. Bild: CDA Verlag GmbH

Vorteile Nachteile
– Starker Telezoom
– Kontrastreiches Display
– Ausdauernder Akku		 – Speicher nicht erweiterbar
– Farbdarstellung kÃ¶nnte stellenweise krÃ¤ftiger sein

 

Hersteller Xiaomi
Name 17T Pro
Preis 659,00 Euro
Betriebssystem Android 16
Abmessungen 162,2 x 77,5 x 8,3 mm
Gewicht 219 g
DisplaytechnologieÂ  AMOLED
Display GrÃ¶ÃŸe 6,83 Zoll
BildschirmauflÃ¶sung 2.722 x 1.280 Pixel
CPU-Hersteller MediaTek
CPU-Modell Dimensity 9500 (3 nm)
CPU-Leistung Octa-core (1×4,21 GHz C1-Ultra & 3×3,5 GHz C1-Premium & 4×2,7 GHz C1-Pro)
ArbeitsspeicherÂ  12 GB
Speicher intern 256 GB
Hauptkamera 50 MP / 50 MP / 12 MP
SekundÃ¤rkamera 32 MP
Bluetooth 5.1
Wi-Fi-GenerationÂ  a/b/g/n/ac/6e/7
NFC ja
Akku-KapazitÃ¤t 7000 mAh
Ladeleistung (Kabel) 100 W
Ladeleistung (Kabellos) 50 W
Laufzeit Video 1825 min
Laufzeit Browser 1613 min
Laufzeit 3D-Rendering 830 min
Ladezeit 0-50 30 min
Ladezeit 0-100 59 min
Geekbench 6-Single 3041
Geekbench 6-Multi 8967
Display 78,18%
Speed (Leistungstest) 92,12%
Speed (Hardware) 67,00%
Akku (Laufzeit) 94,27%
Akku (Hardware) 100,00%
Features 84,00%
Kamera 88,75%
Verarbeitung 100,00%
Design 80,00%
Haptik 67,53%%

Gesamtnote: Sehr gut |85,2%
Preis/Leistung: MÃ¤ÃŸig |88,2%

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