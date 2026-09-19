Im Test: Xiaomi 17T Pro Philipp Lumetsberger

Die T-Serie von Xiaomi steht seit Jahren fÃ¼r Smartphones, die viel Oberklasse-Technik zu einem vergleichsweise niedrigeren Preis bieten. Beim Xiaomi 17T Pro liegt der Fokus auf der Kamera, die in Zusammenarbeit mit Leica entstanden ist. Besonders die Telefotografie wird stark betont â€“ Xiaomi wirbt hierzu passenderweise mit dem Slogan â€žMeister der Telefotografieâ€œ.

GroÃŸes Display, zuverlÃ¤ssiger Prozessor

Optisch hat sich im Vergleich zum Xiaomi 15T Pro nur wenig verÃ¤ndert. Warum der Hersteller bei der Namensgebung die Zahl 16 Ã¼bersprungen hat, ist uns nicht ganz klar. AuffÃ¤llig ist vor allem die Kamerainsel auf der RÃ¼ckseite, die nun kantiger gestaltet ist und nicht mehr mit abgerundeten Ecken auftritt. Insgesamt wirkt das Smartphone sehr hochwertig, zÃ¤hlt mit seinem Format aber klar zu den grÃ¶ÃŸeren Modellen am Markt.

Das 6,83 Zoll groÃŸe Display bietet sehr viel FlÃ¤che fÃ¼r Webseiten, Videos, Fotos und Spiele. Die AuflÃ¶sung von 2.772 x 1.280 Pixeln sorgt fÃ¼r eine scharfe und kontrastreiche Darstellung. Auch die Bildwiederholrate von bis zu 144 Hertz macht sich positiv bemerkbar, da Inhalte flÃ¼ssig Ã¼ber die OberflÃ¤che gleiten. Die Farbdarstellung wirkt natÃ¼rlich, kÃ¶nnte stellenweise aber etwas krÃ¤ftiger ausfallen.

Dreifach-Kamera mit starkem Zoom

Das Kamerasystem besteht aus einer 50-Megapixel-Hauptkamera, einer 12-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera und einer 50-Megapixel-Telekamera. Gerade die Telelinse ist das spannendste Element des Xiaomi 17T Pro, denn sie erweitert den fotografischen Spielraum deutlich.

In der Praxis machen vor allem Aufnahmen mit mittlerer VergrÃ¶ÃŸerung eine sehr gute Figur. Strukturen, feine Details und Farben bleiben gut erhalten, wodurch sich auch weiter entfernte Motive ansprechend einfangen lassen. Der digitale Zoom reicht zwar bis zum Faktor 120, dieser sollte aber eher als technische Spielerei verstanden werden. Bei dieser VergrÃ¶ÃŸerung fehlt es den Bildern sichtbar an SchÃ¤rfe und man merkt deutlich, dass die Software nachgeholfen hat.

Die Hauptkamera liefert bei Tageslicht sehr ansehnliche Bilder mit hohem Detailgrad und schÃ¶nen Kontrasten. Im Vibrant-Bildmodus wirken die Farben lebendig, in manchen Situationen aber etwas zu krÃ¤ftig. Bei schwÃ¤cherem Licht gelingen zwar noch brauchbare Fotos, die QualitÃ¤t nimmt jedoch sichtbar ab. Hier reicht das Xiaomi 17T Pro nicht an die besten Highend-Smartphones anderer Hersteller heran. Dennoch bleibt die Kamera eine der groÃŸen StÃ¤rken des GerÃ¤ts.

Akku mit Schnellladefunktion

Ein weiterer Pluspunkt ist der Akku. Dank Silizium-Kohlenstoff-Technologie kommt das Xiaomi 17T Pro auf eine KapazitÃ¤t von 7.000 mAh. Damit sollte ein langer Nutzungstag problemlos mÃ¶glich sein, selbst wenn mehrmals tÃ¤glich fotografiert und gesurft wird.

Geladen wird kabelgebunden mit bis zu 100 Watt, sofern ein passendes Netzteil vorhanden ist. Dieses liegt nicht bei und muss daher entweder bereits vorhanden sein oder separat gekauft werden. Kabellos unterstÃ¼tzt das Smartphone bis zu 50 Watt.

Vorteile Nachteile – Starker Telezoom

– Kontrastreiches Display

– Ausdauernder Akku – Speicher nicht erweiterbar

– Farbdarstellung kÃ¶nnte stellenweise krÃ¤ftiger sein

Hersteller Xiaomi Name 17T Pro Preis 659,00 Euro

Betriebssystem Android 16 Abmessungen 162,2 x 77,5 x 8,3 mm Gewicht 219 g DisplaytechnologieÂ AMOLED Display GrÃ¶ÃŸe 6,83 Zoll BildschirmauflÃ¶sung 2.722 x 1.280 Pixel

CPU-Hersteller MediaTek CPU-Modell Dimensity 9500 (3 nm) CPU-Leistung Octa-core (1×4,21 GHz C1-Ultra & 3×3,5 GHz C1-Premium & 4×2,7 GHz C1-Pro) ArbeitsspeicherÂ 12 GB Speicher intern 256 GB

Hauptkamera 50 MP / 50 MP / 12 MP SekundÃ¤rkamera 32 MP

Bluetooth 5.1 Wi-Fi-GenerationÂ a/b/g/n/ac/6e/7 NFC ja

Akku-KapazitÃ¤t 7000 mAh Ladeleistung (Kabel) 100 W Ladeleistung (Kabellos) 50 W

Laufzeit Video 1825 min Laufzeit Browser 1613 min Laufzeit 3D-Rendering 830 min Ladezeit 0-50 30 min Ladezeit 0-100 59 min Geekbench 6-Single 3041 Geekbench 6-Multi 8967

Display 78,18% Speed (Leistungstest) 92,12% Speed (Hardware) 67,00% Akku (Laufzeit) 94,27% Akku (Hardware) 100,00% Features 84,00% Kamera 88,75% Verarbeitung 100,00% Design 80,00% Haptik 67,53%%

Gesamtnote: Sehr gut |85,2%

Preis/Leistung: MÃ¤ÃŸig |88,2%